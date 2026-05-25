تعطیلی و بیکاری کارگران یک شرکت پتروشیمی در حوالی ساوه
یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال، یک شرکت محصولات پتروشیمی را در حوالی ساوه نشان میدهد و از تعطیلی آن پس از جنگ و بیکاری کارگرانش میگوید.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد بسیاری از شهروندان با ابراز نگرانی از توافق احتمالی میان جمهوری اسلامی و آمریکا، آن را خیانت در حق مردم ایران و نادیده گرفتن خون کشتهشدگان اعتراضهای دیماه میدانند.
شهروندان با ابراز ناامیدی از سیاستهای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تاکید کردند توافق باعث تغییر رفتار حکومت نمیشود.
موج ناامیدی از سیاستهای ترامپ
احتمال توافق بر سر یک آتشبس ۶۰ روزه میان تهران و واشینگتن تقویت شده است و ترامپ نیز در شبکه تروثسوشال تاکید کرد که این توافق در آستانه نهایی شدن است.
یکی از شهروندان در پیامی گفت ترامپ به مردم ایران «قول کمک» داده بود و اگر با این حکومت مذاکره کند، به معنای رها کردن مردمی است که به او اعتماد کردهاند.
شهروند دیگری با انتقاد از سیاستهای ترامپ هشدار داد جمهوری اسلامی به «تعهدات» خود پایبند نمیماند و تا زمانی که این حکومت بر سر کار است، مردم ایران و جهان روی آرامش را نخواهند دید.
مخاطب دیگری با اشاره به افزایش اعدامها و سرکوبهای سیاسی در ایران، توافق احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی را نشانی از پایمال شدن خون جاویدنامان دیماه دانست.
او با تاکید بر اینکه دستیابی به توافق در نهایت به قربانی کردن مردم ایران خواهد انجامید، یادآور شد آنچه ۹۰ میلیون ایرانی خواهان آن هستند، «سرنگونی» حکومت جمهوری اسلامی است.
در پیامی دیگر، شهروندی نوشت مردم بیش از آنچه به خود و آینده تباه شدهشان نگاه کنند، به مادری فکر میکنند که فرزندش را در اعتراضات دیماه از دست داده اما امیدوار بود که ظلم پایدار نیست.
در میان پیامهای رسیده، برخی شهروندان با ابراز تردید نسبت به تاثیر اقتصادی توافق نوشتند حتی اگر پس از آن کاهش قیمتی رخ دهد، این «آرامش گذرا» جایگزین «نجات همیشگی» نخواهد شد.
تاکید برخی شهروندان بر لزوم اقدام از داخل کشور
شماری از شهروندان، نگران از تداوم جمهوری اسلامی و قطع حملات آمریکا به مواضع حکومت، بر این باورند که باید مردم سرنوشت کشور را به دست بگیرند و مسیر تغییر را از داخل رقم بزنند.
یکی از شهروندان در پیامی به ایراناینترنشنال نوشت دیگر امیدی به کمکرسانی ترامپ نیست و پس از کشته شدن نزدیک به ۴۰ هزار نفر در دیماه، «مماشات با حکومت» محلی از اعراب ندارد. به باور او، مردم ایران خود باید کار را تمام کنند.
مخاطب دیگری ضمن دعوت مردم به آمادهباش برای قیام نهایی یادآور شد: «ما خودمان باید کاری برای خود انجام بدهیم، حتی اگر تکتک ما کشته شویم. اما مرگ با شرافت بهتر از زندگی بیعدالت است.»
شهروند دیگری نیز در پیامی مشابه گفت تمام دنیا میدانند ایرانیان چه میخواهند و از وضعیت داخل کشور بهتر از هر شهروندی خبر دارند. به باور او، نفع این کشورها در سکوت است و همین نشان میدهد مردم ایران باید به خود امید ببندند.
شماری دیگر از شهروندان با انتقاد از آنچه «انتظار برای نجات» از سوی بازیگران خارجی خواندند، تاکید کردند مردم نباید چشم به تصمیمهای ترامپ بدوزند و باید از طریق مبارزه مدنی و اقتصادی و اعتصاب برای تغییر شرایط اقدام کنند.
این واکنشها در شرایطی منتشر میشود که هنوز مقامهای رسمی دو طرف جزییات تازهای درباره توافق احتمالی اعلام نکردهاند، اما افزایش گمانهزنیها به طرح دیدگاههای متفاوت و در برخی موارد تاکید بر اقدام از داخل کشور منجر شده است.
همزمان با افزایش گزارشها درباره احتمال توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی، شماری از شهروندان ایران در پیامهایی از مخالفت با هرگونه توافق، ناامیدی از بازیگران خارجی و تشدید فشارهای اقتصادی و سیاسی در داخل کشور سخن گفتهاند.
در حالی که گمانهزنیها درباره توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن افزایش یافته، پیامهای ارسالی برخی شهروندان ایرانی نشان میدهد بخشی از افکار عمومی، این تحولات را نه بهعنوان نشانهای از کاهش بحران، بلکه ادامه روندی میدانند که به گفته آنها، مردم ایران را به «قربانی سیاست» تبدیل کرده است.
بخشی از این پیامها ارسال شده به ایرانانترنشنال حاکی از بیاعتمادی عمیق نسبت به مذاکرات و بازیگران خارجی است.
یکی از شهروندان با اشاره به هزینههای انسانی سالهای گذشته نوشته است: «دیگه امیدی به ترامپ نداریم… خودمون کار رو تموم میکنیم.»
فرد دیگری نیز تاکید کرده: «نباید تصمیمات ترامپ برامون مهم باشه. خودمون از داخل کشور باید این رژیم رو زمین بزنیم.»
بخشی از پیامهای ارسال شده به ایرانانترنشنال حاکی از بیاعتمادی عمیق نسبت به مذاکرات و بازیگران خارجی است. یکی از شهروندان با اشاره به هزینههای انسانی سالهای گذشته نوشته است: «دیگه امیدی به ترامپ نداریم… خودمون کار رو تموم میکنیم.» فرد دیگری نیز تاکید کرده: «نباید تصمیمات ترامپ برامون مهم باشه. خودمون از داخل کشور باید این رژیم رو زمین بزنیم.»
برخی پیامها مخالفت آشکار با آتشبس یا توافق احتمالی را بازتاب میدهند. یکی از مخاطبان نوشته است: «ما مردم ایران توافق و آتشبس ۶۰ روزه نمیخواهیم»، در حالی که فرد دیگری از انتظار برای «فراخوان مجدد شاهزاده» سخن گفته و وضعیت زندگی در ایران را «غیرممکن» توصیف کرده است.
در کنار این مواضع سیاسی، فشارهای اقتصادی و شرایط معیشتی نیز از محورهای تکرارشونده پیامها بوده است. یک شهروند با اشاره به تورم و مشکلات روزمره نوشته: «داریم زیر بار گرونی کمر خم میکنیم…» و هشدار داده توافق احتمالی با جمهوری اسلامی را «بزرگترین خیانت» به مردم ایران میداند.
پیامهای دیگر نیز از فرسایش روانی ناشی از بحرانهای پیدرپی حکایت دارند. یکی از مخاطبان نوشته است: «هر روز با استرس خبر اعدامیها، افسردگی و فقر و هزار تا بدبختی دیگه دستوپنجه نرم میکنیم.» فرد دیگری نیز تاکید کرده: «با خبرهایی که از توافق داره میاد، مشخصه که ما مردم، قربانی سیاست شدیم.»
برخی شهروندان همچنین از رییسجمهوری آمریکا خواستهاند با جمهوری اسلامی به توافق نرسد و با اشاره به سرکوبها و محدودیتهای داخلی، تاکید کردهاند حکومت ایران طی دهههای گذشته امکان اعتراض آزادانه را از مردم گرفته است.
این پیامها، با وجود تفاوت در لحن و خواستهها، تصویری مشترک از ناامیدی، خشم و بیاعتمادی نسبت به آینده ارائه میکنند؛ احساساتی که در سایه جنگ، فشار اقتصادی و ابهام درباره مسیر مذاکرات، در میان بخشی از جامعه ایرانی بازتاب یافته است.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال از شهرهای مختلف ایران، از تشدید بحران تامین بنزین، محدودیت در عرضه سوخت، صفهای طولانی در جایگاهها و افزایش شدید قیمت بنزین حتی تا لیتری ۲۰۰ هزار تومان در بازار غیررسمی حکایت دارد.
بیشترین روایتها مربوط به استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان، بوشهر، خراسان جنوبی، اصفهان و خراسان رضوی است.
بر اساس پیامهای مردمی، وضعیت عرضه سوخت در جیرفت، عنبرآباد و شهرهای جنوبی استان کرمان بحرانی شده است.
به گفته یک شهروند، در این مناطق قیمت بنزین در بازار آزاد به لیتری ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.
او افزود: «اکنون دغدغه ما بنزین شده است. پمپبنزینها بیشتر از ۱۵ لیتر نمیدهند و شبها باید در صفهای کیلومتری بایستیم تا صبح نوبتمان شود. واقعا کلافه شدهایم.»
در بیرجند نیز سوخت جیرهبندی و سهمیه کارتها نصف شده و بنزین آزاد تنها در دو جایگاه، از ساعت شش صبح تا شش عصر و فقط به مقدار ۱۰ لیتر عرضه میشود.
در بوشهر هم به گفته یک مخاطب، بنزین تقریبا «نایاب» شده است؛ دکههای کنار جاده، سوخت را در دبههای ۵ لیتری و با قیمت هر لیتر ۱۰ هزار تومان میفروشند.
یک شهروند در پیامی به ایراناینترنشنال از اوضاع وخیم اقامتگاهها و هتلهای مشهد در پی بحران اقتصادی روایت میکند.
پیام او با هوش مصنوعی خوانده شده است: