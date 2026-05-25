حمله پهپادی از لبنان به شمال اسرائیل یک زخمی بر جا گذاشت
در پی اصابت یک پهپاد شلیکشده از لبنان به سقف خانهای در شهر متولا در شمال اسرائیل، یک نفر زخمی شد.
لوئیس دلا فوئنته، سرمربی تیم ملی اسپانیا امروز فهرست نهایی خود برای جام جهانی ۲۰۲۶ را اعلام کرد. فهرستی که هسته اصلی تیم قهرمان یورو را حفظ کرده، اما شگفتی بزرگی دارد؛ برای نخستینبار در تاریخ حضور اسپانیا در جامهای جهانی، حتی یک بازیکن از رئال مادرید حضور ندارد.
ستون اصلی تیمی که یورو ۲۰۲۴ را فتح کرد، همچنان شالوده تیم ملی اسپانیا برای جام جهانی ۲۰۲۶ را تشکیل میدهد.
بازیکنانی مانند رودری، پدری، فابیان روئیس، دنی اولمو و لامین یامال همچنان مهرههای کلیدی تیم محسوب میشوند.
با این لیست، برای نخستینبار در ۹۲ سال حضور اسپانیا در جام جهانی، هیچ نمایندهای از پرافتخارترین باشگاه این کشور در ترکیب تیم ملی حضور نخواهد داشت. در عوض بارسلونا، قهرمان دو فصل اخیر لالیگا، ۸ نماینده در ترکیب دارد.
جام جهانی پیش رو هفدهمین حضور اسپانیا در این رقابتها خواهد بود.
تیم ملی اسپانیا البته در یورو ۲۰۲۰ نیز هیچ بازیکنی از رئال مادرید را به همراه نداشت، اما در ترکیب قهرمان یورو ۲۰۲۴ سه بازیکن از این باشگاه حضور داشتند.
دین هویسن، مدافع جوان رئال مادرید، شانس حضور در جام جهانی را داشت؛ او در اردوی دو ماه پیش با تیم تمرین کرد و البته ۹۰ دقیقه هم به میدان رفت. اما نامش در لیست نهایی سرمربی نیست.
هویسن تابستان گذشته با انتقالی ۵۰ میلیون پوندی از بورنموث به رئال مادرید پیوست و در نخستین فصل حضورش در برنابئو، در مجموع ۴۰ بازی در تمامی رقابتها انجام داد. رئال مادرید برای دومین فصل متوالی بدون کسب جامی بزرگ به کار خود پایان داد.
هویسن که در ردههای پایه برای هلند بازی کرده بود، در سال ۲۰۲۴ تابعیت ورزشی خود را به اسپانیا تغییر داد و سال بعد نخستین بازی ملیاش را انجام داد. او تاکنون هفت بازی ملی انجام داده
لوئیس دلا فوئنته گفته فرم فعلی و آمادگی بدنی بازیکنان را در اولویت قرار داده است؛ تصمیمی که باعث غیبتهای قابل توجه و در عین حال دعوت از چهرههایی شد که در طول فصل درخشیدند.
در دروازه، خط دفاع و خط میانی، ساختار تیم بسیار آشنا باقی مانده است. در خط حمله نیز اسپانیا روی سرعت، خلاقیت و استعدادهای جوان برای رقابت در بالاترین سطح حساب باز کرده است.
اسپانیا در مرحله گروهی جام جهانی با کیپورد، عربستان سعودی و اروگوئه همگروه است.
اسامی بازیکنان تیم ملی اسپانیا برای جام جهانی ۲۰۲۶؛
دروازهبانان
اونای سیمون (اتلتیک بیلبائو)
داوید رایا (آرسنال)
خوان گارسیا (بارسلونا)
مدافعان
پدرو پورو (تاتنهام)
مارکوس یورنته (اتلتیکو مادرید)
مارک کوکوریا (چلسی)
آلکس گریمالدو (بایر لورکوزن)
پائو کوبارسی (بارسلونا)
آیمریک لاپورت (النصر)
اریک گارسیا (بارسلونا)
مارک پوبیل (اتلتیکو مادرید)
هافبکها
رودری (منچسترسیتی)
مارتین سوبیمندی (آرسنال)
پدری (بارسلونا)
فابیان روئیس (پاریسنژرمن)
گاوی (بارسلونا)
آلکس بائنا (اتلتیکو مادرید)
میکل مرینو (آرسنال)
مهاجمان
لامین یامال (بارسلونا)
دنی اولمو (بارسلونا)
نیکو ویلیامز (اتلتیک بیلبائو)
فران تورس (بارسلونا)
میکل اویارسابال (رئال سوسیداد)
یرمی پینو (کریستال پالاس)
بورخا ایگلسیاس (سلتاویگو)
ویکتور مونیوز (اوساسونا)
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم با بلاتکلیفی درباره زمان برگزاری امتحانهای نهایی و کنکور روبهرو هستند.
به گفته آنان، همزمان با آموزش مجازی، قطع اینترنت و فشار اقتصادی نیز آینده تحصیلیشان را در هالهای از ابهام قرار داده است.
دانشآموزی ۱۷ ساله در پیامی برای ایراناینترنشنال نوشت آینده خود و همنسلانش را مبهم و گیجکننده میبیند.
او از قطع اینترنت، کیفیت پایین آموزش و مشکلات اقتصادی خانوادهها سخن گفت که باعث بیانگیزگی آنها شده است.
سردرگمی دانشآموزان در انتظار اعلام زمان کنکور
این دانشآموز از نبود شفافیت در مورد زمان و نحوه برگزاری امتحانهای نهایی و کنکور ابراز نگرانی کرد.
به گفته او، نامتناسب بودن دخل و خرج، امکان برنامهریزی برای آینده را به امری محال بدل کرده است.
دانشآموز دیگری نیز در پیامی مشابه، با اشاره به اینکه زمان و نحوه برگزاری امتحانها و کنکور اعلام نشده، گفت آنها فشار روانی زیادی را تحمل میکنند، اما صدایشان شنیده نمیشود.
تاثیر قطع اینترنت بر کیفیت آمادگی داوطلبان کنکور
دهها پیام رسیده به ایراناینترنشنال نیز حاکی از تاثیر قطع اینترنت بر روند یادگیری دانشآموزان است.
یک دانشآموز در آستانه کنکور درباره وابستگی کامل روند مطالعهاش به اینترنت گفت: «بیشتر دورههای آموزشی را از تلگرام دانلود میکردم. دروس تخصصی را هم از یوتیوب و حتی دورههایی را از اینستاگرام خریداری میکردم.»
یک داوطلب پشتکنکوری در پیامی برای ایراناینترنشنال نوشت امیدوار بوده امسال در رشته پزشکی پذیرفته شود، اما با شرایط فعلی این احتمال را دور از دسترس میبیند.
او گفت فایلهای درسی و ویدیوهای آموزشیاش در تلگرام قرار داشته و با ادامه قطع اینترنت، امکان دسترسی و دانلود آنها را ندارد.
در شرایطی که زمان زیادی تا برگزاری کنکور باقی نمانده، اعلام نشدن زمان دقیق آن از سوی سازمان سنجش آموزش کشور فشار روانی بسیاری به دانشآموزان وارد کرده و برخی از آنها بار دیگر موضوع سهمیههای ورودی دانشگاهها را مطرح کردهاند.
به گفته یکی از این دانشآموزان، نظام سهمیهبندی در سالهای گذشته به نابرابری در پذیرش دانشگاهها منجر شده و در شرایط فعلی، با توجه به بلاتکلیفی در مورد زمان کنکور، این احساس تبعیض پررنگتر شده است.
پیش از این نیز دانشآموزان در پیامهایی به ایراناینترنشنال از این بلاتکلیفی و فشارهای ناشی از آن سخن گفته بودند.
برای نمونه، دانشآموزی از تهران گفت: «شرایط زندگی خیلی سخت شده و فشارهای روانی بالاست؛ مخصوصا برای دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم. درست نیست که در این شرایط امتحانی بگیرند که روی کنکور هم تاثیر میگذارد.»
اعتراض به هزینههای سنگین آموزشی
بعضی پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال حاوی دعوت به تجمع اعتراضی مقابل سازمان سنجش است.
در یکی از این پیامها از دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم تهران خواسته شده برای اعتراض به شیوه برگزاری امتحانها و تاثیر آن بر کنکور، مقابل این سازمان تجمع کنند.
یک دانشآموز پایه یازدهم نیز در پیامی اعلام کرد هنوز زمان دقیق امتحانهای نهایی مشخص نیست و درباره برگزاری آنها در تیرماه یا شهریورماه اظهار نظرهای متفاوتی مطرح شده است.
به گفته او، در دوره آموزش مجازی بهدلیل قطع اینترنت و ارائه نشدن کامل برخی دروس، فرآیند یادگیری با اختلال مواجه بوده، در حالی که نتیجه این امتحانها، تاثیری مستقیم بر کنکور دارد.
دانشآموزان دیگری نیز به پیامدهای جنگ و شرایط اقتصادی اشاره کردند.
یکی از آنها گفت پس از حدود ۸۰ روز اختلال در روند عادی آموزش و افت کیفیت تدریس، اکنون باید در امتحانهای نهایی و سپس کنکور شرکت کنند. در شرایطی که به گفته او، سطح استرس و نگرانی در میان دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم بیسابقه است.
از رودهن نیز مخاطب دیگری به افزایش قیمت کتابهای کمکآموزشی اشاره کرد و گفت بهای برخی از آنها به ۹۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارشها درباره سفر عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، به قطر را تایید کرد.
به نوشته این رسانه حکومتی، سفر همتی با هدف «بررسی آزادسازی اموال بلوکهشده» و در چارچوب «کمیسیون اقتصادی مذاکرات» انجام میشود.
پایگاه خبری بلومبرگ گزارش داد شرکت نفت ابوظبی در هفتههای اخیر با استفاده از ناوگان خود و بهکارگیری روشهای خاص، صادرات نفت و گاز از خلیج فارس را ادامه داده است.
بر اساس این گزارش، برخی نفتکشها با خاموش کردن سامانههای ردیابی هنگام عبور از تنگه هرمز موفق شدهاند محمولهها را جابهجا کنند.
همزمان، قطر نیز بهصورت نامحسوس صادرات گاز طبیعی مایع (الانجی) را از تنگه هرمز ادامه داده و دستکم یک کشتی حامل الانجی پس از عبور از این مسیر راهبردی، در مسیر چین رصد شده است.
اگرچه حجم این انتقالها هنوز با سطح تجارت پیش از جنگ فاصله دارد، اما به گفته بلومبرگ، این تحرکات نشاندهنده تلاش تولیدکنندگان انرژی منطقه برای حفظ جریان صادرات و ایجاد موازنه میان فشارهای ایران و ایالات متحده است.