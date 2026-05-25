ارتش اسرائیل از کشته شدن یک سرباز این کشور در جریان درگیری در جنوب لبنان خبر داد.
بر اساس این گزارش، یک سرباز دیگر به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل شده است.
مقامهای اسرائیلی به اورشلیمپست گفتند توافق احتمالی آمریکا و جمهوری اسلامی «بد» است، چون به برنامه موشکی و شبکه نیابتی تهران نمیپردازد و ممکن است آزادی عمل اسرائیل در لبنان و منطقه را محدود کند. نتانیاهو نیز نشستی امنیتی درباره آن برگزار کرد.
مقامهای اسرائیلی هشدار دادند که توافق در حال شکلگیری بین حکومت ایران و ایالات متحده «یک توافق بد» است و میگویند که این توافق به تهدیدات کلیدی تهران فراتر از برنامه هستهایاش نمیپردازد.
یک مقام اسرائیلی به روزنامه اورشلیمپست گفت: «چارچوب توافق خوب نیست و حتی اگر توافق نهایی امضا شود و تمام اورانیوم غنیشده از ایران خارج شود، که یک «اگر» بزرگ است، این توافق به موضوع برنامه موشکی ایران یا شبکه نیروهای نیابتی منطقهای آن نمیپردازد.»
بر اساس این گزارش، مقامها در اورشلیم همچنین نگرانند که این توافق بتواند آزادی عمل اسرائیل در لبنان را محدود کند و بهطور بالقوه، توانایی آن را برای اقدام علیه تهدیدهای تهران در سراسر منطقه محدود کند.
یک مقام اسرائیلی به اورشلیمپست گفت: «هنوز هیچ چیز نهایی نیست، اما این توافقی است که میتواند بر توانایی و نحوه عملکرد ما تأثیر بگذارد.»
این گزارش حاکی از آن است که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، عصر یکشنبه گروه کوچکی از وزرا و مقامات ارشد امنیتی را برای بحث در مورد توافق در حال شکلگیری تشکیل داد.
دنیای اقتصاد گزارش داد درآمدهای مالیاتی بودجه امسال ممکن است ۲۵ درصد محقق نشود؛ موضوعی که میتواند کسری بودجه را تشدید کند. این روزنامه علت را رکود بنگاهها، اختلال اینترنت، افت فروش، کاهش قدرت خرید و تنشهای منطقهای دانست.
روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داد: «بر اساس پیشبینیها، درآمدهای مالیاتی با عدم تحقق ۲۵ درصدی در بودجه سال جاری مواجه خواهد شد.»
این روزنامه اشاره کرد که این کاهش درآمدها میتواند کسری بودجه را تشدید کند و افزود اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ با مجموعهای از نااطمینانیها و فشارهای همزمان مواجه شده است.
دنیای اقتصاد به «اختلالهای گسترده اینترنت، کاهش دسترسی بسیاری از کسبوکارها به بازار، افت فروش در بخش خدمات و تجارت آنلاین، افزایش هزینههای تولید، کاهش قدرت خرید خانوارها و نگرانیهای ناشی از تشدید تنشهای منطقهای» اشاره کرد؛ عواملی که بسیاری از بنگاهها را در وضعیت نیمهتعطیل یا رکودی قرار دادهاند.
بر اساس این گزارش، علی افضلی، مدیرکل دفتر سیاستگذاری بخش عمومی وزارت اقتصاد، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» گفته است احتمال دارد «حدود ۲۵ درصد از درآمدهای مالیاتی امسال وصول نشود.»
دنیای اقتصاد نوشت اگر یکچهارم درآمدهای مالیاتی محقق نشود، دولت یا باید هزینهها را کاهش دهد، یا به سمت استقراض و چاپ پول برود، یا فشار مالیاتی بیشتری بر مؤدیان وارد کند؛ مسیرهایی که هر سه تبعات اقتصادی آسیبزا دارند.
دادههای کشتیرانی نشان میدهد که یک نفتکش گاز طبیعی مایع دوشنبه از تنگه هرمز به سمت پاکستان در حرکت بود، در حالی که یک ابرنفتکش حامل نفت خام عراق به مقصد چین، شنبه پس از حدود سه ماه سرگردانی، خلیج فارس را ترک کرد.
این کشتیها جزو معدود ابرنفتکشهایی هستند که این ماه از طریق مسیری ترانزیتی که ایران به کشتیها دستور استفاده از آن را داده است، از خلیج فارس خارج میشوند.
هفته گذشته، سه نفتکش بسیار بزرگ با ۶ میلیون بشکه نفت خام به چین و کره جنوبی رفتند. دادههای کشتیرانی الاسایجی و کپلر نشان داد که نفتکش حامل گاز مایع فویریت دوشنبه از تنگه هرمز عبور میکند و انتظار میرود سهشنبه محموله خود را در پاکستان تخلیه کند.
این کشتی که با پرچم باهاما حرکت میکرد، حدود ۲۸ مارس، هشتم فروردین، در بندر راسلفان قطر گاز مایع بارگیری کرد.
شرکت کشتیرانی میتسویی او. اس. کی. لاینز ژاپن که مالک کشتی فویریت است، برای اظهار نظر در خارج از ساعات اداری در دسترس نبود.