نتانیاهو دوشنبه چهارم خرداد در پیامی ویدئویی که در تلگرام منتشر شد، گفت: «ما در جنگ با حزب‌الله هستیم و حملات خود را تشدید خواهیم کرد.» او گفت ارتش اسرائیل «پایش را از روی پدال گاز برنمی‌دارد. برعکس، من گفتم بیشتر فشار بدهید.»

هنوز حزب‌الله یا مقام‌های لبنانی به این اظهارات نتانیاهو واکنشی نشان نداده‌اند، اما رویترز نوشت که ساکنان حومه بیروت پس از انتشار ویدیوی نتانیاهو از منطقه خارج شدند.

اسرائیل و حزب‌الله با وجود آتش‌بسی که بیش از یک ماه پیش با هدف توقف درگیری‌ها اعلام شده بود، همچنان به تبادل حملات ادامه داده‌اند.

تهران در مذاکرات با آمریکا که با هدف توافقی برای پایان دادن به جنگ علیه جمهوری اسلامی انجام می‌شود، خواستار توقف حملات اسرائیل در لبنان شده است.

در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره یک توافق احتمالی منتشر شده، نتانیاهو گفت او و دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در یک تماس تلفنی توافق کرده‌اند که اسرائیل حق حفظ مقابله با تهدیدات در همه جبهه‌ها، از جمله لبنان را خواهد داشت.

ارتش اسرائیل از زمان آتش‌بس همچنان در بخش وسیعی از جنوب لبنان مستقر است و نیروی هوایی آن به مواضع حزب‌الله حمله می‌کند. نیروهای زمینی اسرائیل نیز شهرهایی را که محل نفوذ این گروه هستند، تخریب می‌کنند.

در مقابل، حزب‌الله پهپادهای انفجاری به سمت نیروهای اسرائیل و شهرهای شمال این کشور شلیک کرده که تاکنون دست‌کم ۱۱ سرباز را کشته است.

حملات اسرائیل به مواضع حزب‌الله

پس از انتشار ویدیوی نتانیاهو، ارتش اسرائیل اعلام کرد در حال حمله به مواضع حزب‌الله در دره بقاع در شرق لبنان است؛ منطقه‌ای که از زمان آتش‌بس به ندرت هدف قرار گرفته است.

آتش‌بس زمینه‌ساز مذاکرات میان اسرائیل و لبنان شد که با میانجی‌گری آمریکا در واشینگتن انجام می‌شود؛ در آخرین دور این مذاکرات، دو طرف با تمدید ۴۵ روزه آتش‌بس موافقت کردند.

رویترز نوشت که مشخص نیست که آیا اظهارات نتانیاهو درباره تشدید حملات در لبنان بر این مذاکرات تاثیر خواهد گذاشت یا نه.

یک مقام آمریکایی گفت حزب‌الله «درخواست‌های مکرر برای توقف تیراندازی به اسرائیل، از جمله یک اولتیماتوم اخیر را نادیده گرفته است.» این مقام این گروه را متهم کرد که با شلیک موشک و پهپاد به اسرائیل در تلاش است مذاکرات اسرائیل-لبنان را مختل کند.