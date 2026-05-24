کانال ۱۴ اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد سیاسی نوشت اسرائیل به آمریکا اعلام کرده، چه توافقی با جمهوری اسلامی حاصل شود و چه نشود، آزادی عمل خود برای عملیات در همه جبههها، از جمله لبنان، را حفظ خواهد کرد.
واینت نیز به نقل از یک منبع نوشت بنیامین نتانیاهو در تماس با دونالد ترامپ تاکید کرده اسرائیل آزادی عمل خود را برای مقابله با تهدیدها در همه جبههها، از جمله لبنان، حفظ خواهد کرد و ترامپ هم از این موضع حمایت کرده است.
بر اساس گزارش واینت، ترامپ در این تماس گفته در مذاکرات با جمهوری اسلامی بر خواسته همیشگی خود برای برچیدن برنامه هستهای و خارج کردن همه ذخایر اورانیوم غنیشده از خاک ایران پافشاری خواهد کرد.
همزمان با گزارشها درباره نزدیک شدن آمریکا و جمهوری اسلامی به یک تفاهم اولیه، رهبران اتحادیه اروپا و بریتانیا از پیشرفت مذاکرات استقبال کرده و خواستار توافقی شدند که به کاهش تنشها، بازگشایی تنگه هرمز و جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هستهای منجر شود.
اورزولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، از نشانههای پیشرفت در مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کرده و گفته است اروپا از دستیابی به توافقی حمایت میکند که به کاهش واقعی تنشها، بازگشایی تنگه هرمز و تضمین آزادی کامل کشتیرانی بدون دریافت عوارض منجر شود.
فون در لاین در پیامی در شبکه ایکس نوشت: «از پیشرفت در مسیر توافق میان آمریکا و ایران استقبال میکنم. ما به توافقی نیاز داریم که واقعاً تنشها را کاهش دهد، تنگه هرمز را بازگشایی کند و آزادی کامل ناوبری را تضمین کند. نباید به ایران اجازه داده شود به سلاح هستهای دست پیدا کند.» او همچنین تاکید کرد تهران باید اقدامات بیثباتکننده منطقهای، از جمله حمایت از نیروهای نیابتی و حملات به کشورهای همسایه را متوقف کند.
رییس کمیسیون اروپا افزود اتحادیه اروپا برای بهرهبرداری از فرصت کنونی جهت دستیابی به یک راهحل دیپلماتیک پایدار، همکاری با شرکای بینالمللی را ادامه خواهد داد و همزمان برای کاهش اثرات بحران بر زنجیرههای تامین جهانی و قیمت انرژی تلاش میکند.
اظهارات فون در لاین پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ اعلام کرد واشینگتن و تهران «تا حد زیادی» درباره یک یادداشت تفاهم برای توافق صلح مذاکره کردهاند؛ توافقی که میتواند به بازگشایی تنگه هرمز منجر شود.
در بریتانیا نیز کییر استارمر، نخستوزیر این کشور، از «پیشرفت در مسیر توافق» برای پایان دادن به جنگ ایران استقبال کرد. استارمر در پیامی نوشت: «ما با شرکای بینالمللی خود همکاری خواهیم کرد تا از این فرصت برای دستیابی به یک راهحل دیپلماتیک بلندمدت استفاده کنیم.»
این مواضع در حالی مطرح میشود که مقامهای آمریکایی گفتهاند احتمال دارد جزئیات توافق احتمالی میان [حکومت] ایران و آمریکا طی ساعات یا روزهای آینده اعلام شود؛ هرچند هنوز اختلافهایی بر سر برنامه هستهای ایران، وضعیت تنگه هرمز و دامنه کاهش تحریمها باقی مانده است.
در همین حال، منابع سیاسی اسرائیل نیز نگرانی خود را نسبت به پیامدهای توافق احتمالی ابراز کردهاند. یک مقام ارشد سیاسی اسرائیل به یینون ماگال، خبرنگار کانال۱۴ این کشور گفته است تلآویو به واشینگتن اطلاع داده که «صرفنظر از دستیابی یا عدم دستیابی به توافق، آزادی عمل عملیاتی خود را در همه جبههها، از جمله لبنان، حفظ خواهد کرد.»
این اظهارات نشان میدهد با وجود افزایش امیدها به پیشرفت دیپلماتیک، اختلافها بر سر نحوه مهار برنامه هستهای ایران، نقش منطقهای تهران و آینده درگیریهای نیابتی همچنان از چالشهای اصلی مسیر توافق باقی مانده است.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد در تفاهمنامه احتمالی میان جمهوری اسلامی و آمریکا، هیچ اشارهای به تعیین «پروتکل آمریکایی» برای کشتیهای ایرانی نشده و گزارشهای منتشرشده درباره بازرسی یا کنترل کشتیهای ایران «کذب» است.
این منبع گفت بر اساس مفاد تفاهمنامه، جمهوری اسلامی ظرف ۳۰ روز وضعیت تردد کشتیها در تنگه هرمز را از نظر امکان عبور، به تعداد پیش از جنگ بازمیگرداند و آمریکا نیز موظف است در همین بازه زمانی محاصره دریایی را بهطور کامل رفع کند.
به گفته این منبع، تفاهمنامه هنوز به دلیل آنچه «کارشکنیهای آمریکا» در برخی بندها، از جمله آزادسازی اموال جمهوری اسلامی، خوانده شده، نهایی نشده است.
او همچنین تاکید کرد جمهوری اسلامی «هیچ اجازهای» به آمریکا برای بازرسی یا کنترل کشتیهای ایرانی نداده و نخواهد داد.
ظهر امروز، ناهید کیانی در فینال وزن ۵۷- کیلوگرم مسابقات قهرمانی تکواندو آسیا، موفق شد مدینه میرابزالووا از ازبکستان را شکست دهد به مدال طلا دست پیدا کند. یلدا ولینژاد در وزن ۶۲- کیلوگرم و امیررضا صادقیان در وزن ۸۰- کیلوگرم مردان با شکست در مرحله نیمه نهایی به مدال برنز رسیدند.
در پایان مسابقات قهرمانی آسیا که در مغولستان برگزار شد، تیم ملی مردان ایران با سه طلا، یک نقره و یک برنز، پس از کره جنوبی که سه طلا، یک نقره و دو برنز به دست آورده بود، نایب قهرمان شد.
تیم ملی زنان با مدال طلای ناهید کیانی و مدال برنز یلدا ولینژاد چهارم شد.
مبینا نعمتزاده، دیگر عضو تیم ملی زنان ایران، نتوانست در این مسابقات به مدالی دست پیدا کند.