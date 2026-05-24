هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران، در یک برنامه تلویزیونی گفت که آمریکا پس از اعلام فهرست نهایی تیم ملی، ویزاها را صادر میکند: «طبق پروتکل مسابقات، باید روز ۱۱ خرداد فهرست نهایی ۲۶ بازیکن تیم ملی اعلام شود.»
او همچنین گفت که آمریکا برای تیم ملی ویزای مولتی صادر خواهد کرد.
ممبینی درباره ابهامات مربوط به صدور ویزا و تغییر کمپ تیم ملی از آمریکا به مکزیک گفت: «چون کمپ ما در کشور مکزیک است، ویزای ما بهصورت مولتی خواهد بود. این موضوع با کمیته برگزاری مسابقات و وزارت خارجه آمریکا در حال هماهنگی است.»
او گفت: «اینطور نیست که ابتدا ویزا صادر شود و سپس ما فهرست را بر اساس آن تغییر دهیم. آنها منتظرند فهرست اصلی ما ارائه شود و احتمالاً پس از آن ویزاها صادر خواهد شد.»
دبیرکل فدراسیون فوتبال درباره وضعیت بازی تدارکاتی با پورتوریکو، که قرار بود چند روز پیش از جام جهانی و در آمریکا برگزار شود، گفت: «بازی با پورتوریکو قطعی شده بود، اما قرارداد ما برای برگزاری در شهر توسان بود. چون دیگر به آنجا نمیرویم، در حال مکاتبه هستیم تا بازی را در تیخوانا برگزار کنیم. امیدواریم مشکلی پیش نیاید.»
خبرگزاری میزان، متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد که دادگاه انقلاب اسلامی تهران، «رای بدوی» پرونده کشته شدن علیوردی را صادر کرد و افزود:«تعدادی از متهمان پرونده به اتهام افساد فیالارض به اشد مجازات محکوم شدند.»
میزان نوشت: با توجه به ماهیت پرونده، رسیدگی قضایی به صورت همزمان در دو مرجع انجام شد؛ یکی در دادگاه کیفری یک استان تهران با موضوع «رسیدگی به قتل و تعیین عامل یا عاملان ضربه منجر به فوت» و دیگری در دادگاه انقلاب اسلامی که به اتهامات «افساد فیالارض» و «اقدام علیه امنیت ملی» رسیدگی میکند.
به گفته خبرگزاری قوه قضاییه، پس از صدور رای اولیه در دادگاه کیفری و نقض آن در دیوان عالی کشور، پرونده برای رفع نقص و انجام بررسیهای تخصصی مجدد به کمیسیون پزشکی قانونی ارجاع شد.
میزان اضافه کرد: «بر اساس گزارش پزشکی قانونی و اداره آگاهی، دادگاه کیفری اعلام کرد هرچند مشارکت برخی متهمان در ضرب و جرح علیوردی محرز است، اما انتساب ضربه منجر به فوت به صورت قطعی به آنان اثبات نشده و در نتیجه امکان صدور حکم قصاص وجود ندارد.» میزان نوشت: «در نهایت، سه نفر از متهمان از جهت جنبه خصوصی جرم به پرداخت دیه و از جهت جنبه عمومی جرم به حبس محکوم شدند و سه متهم دیگر نیز از اتهام مشارکت در قتل تبرئه شدند.»
این خبرگزاری حکومتی افزود: «در کنار رسیدگی کیفری، پرونده متهمان در دادگاه انقلاب نیز مورد رسیدگی قرار گرفت.«
این گزارش حاکی از آن است که در پی صدور حکم دادگاه انقلاب اسلامی، «تعدادی از متهمان پرونده به اتهام افساد فیالارض به اشد مجازات محکوم شدند و سایر متهمان نیز با توجه به نوع اقدامات و میزان نقشآفرینی خود، به حبس و مجازاتهای تکمیلی محکوم شدهاند.»
همزمان با افزایش انتقادها از توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تاکید کرد حاضر به پذیرش «توافق بد» با جمهوری اسلامی نیست و توافق مدنظر او کاملا متفاوت از برجام خواهد بود.
ترامپ یکشنبه سوم خرداد در پیامی در شبکه اجتماعی تروثسوشال، با انتقاد از توافق هستهای دوران باراک اوباما گفت برجام «مبالغ هنگفتی پول نقد» در اختیار جمهوری اسلامی قرار داد و «مسیری روشن و باز» برای دستیابی تهران به سلاح هستهای فراهم کرد.
او افزود: «اگر با ایران به توافق برسم، آن توافقی خوب و درست خواهد بود. توافق ما دقیقا در نقطه مقابل [برجام] قرار دارد.»
رییسجمهوری آمریکا ادامه داد: «برخلاف کسانی که قبل از من بودند و باید سالها پیش این مشکل را حل میکردند، من توافق بد امضا نمیکنم.»
این اظهارات در شرایطی مطرح میشوند که گمانهزنیها درباره مفاد توافق احتمالی ایالات متحده و حکومت ایران بالا گرفته است.
پرونده هستهای تهران و ذخایر اورانیوم غنیشده، بحران تنگه هرمز، سرنوشت تحریمها، آزادسازی داراییهای بلوکهشده جمهوری اسلامی و همچنین موضوع پایان جنگ و تنشهای منطقهای از محورهای اصلی مذاکرات عنوان شدهاند.
کانال ۱۲ اسرائیل سوم خرداد گزارش داد مقامهای ارشد این کشور بیم آن دارند که توافق احتمالی واشینگتن و تهران، آزادی عمل اسرائیل در مقابله با حزبالله را محدود کند.
حمله ترامپ به منتقدان توافق: به بازندهها گوش ندهید
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در ادامه پیام خود در تروثسوشال، روایت منتقدان توافق احتمالی با جمهوری اسلامی را به چالش کشید و آنها را «بازنده» خواند.
ترامپ با اشاره به ادامه روند مذاکرات نوشت گفتوگوها هنوز نهایی نشده و «هیچکس توافق را ندیده و نمیداند [مفاد آن] چیست».
او تاکید کرد: «به بازندههایی که درباره موضوعی که هیچ اطلاعی از آن ندارند انتقاد میکنند، گوش ندهید.»
خبرگزاری رویترز سوم خرداد گزارش داد قانونگذاران آمریکایی بر سر توافق احتمالی با حکومت ایران دچار اختلافات جدی شدهاند؛ جمهوریخواهان عمدتا از روند مذاکرات حمایت میکنند، در حالی که دموکراتها آن را ناکارآمد و فاقد دستاورد ملموس میدانند.
کریس وان هولن، سناتور دموکرات و عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، چارچوبهای مطرحشده برای توافق احتمالی با تهران را کمابیش بازگشت به «وضعیت پیش از جنگ» توصیف کرد.
او گفت: «فکر میکنم این یک اشتباه بود. وقتی در حال کندن یک چاله هستید، باید دست از کندن بردارید، و به نظر میرسد شاید بالاخره داریم همین کار را میکنیم.»
کوری بوکر، سناتور دموکرات، ترامپ را متهم کرد که در مذاکره با جمهوری اسلامی «بازی خورده است».
بوکر با انتقاد از سیاستهای ترامپ گفت: «او ما را در وضعیتی قرار داده که از قبل هم بدتر است؛ با یک رژیم افراطیتر روبهرو هستیم. اکنون تنگه هرمز به یک اهرم فشار برای آنها تبدیل شده است. این کشور ضعیف، آمریکا را در وضعیت بنبست قرار داده است.»
در سوی دیگر، مایک لاولر، سیاستمدار جمهوریخواه و عضو کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، از رویکرد ترامپ در مذاکره با تهران تمجید کرد و افزود: «فکر میکنم در مجموع، کاری که دولت توانسته برای نخستین بار در ۴۷ سال گذشته انجام دهد، این است که بقایای رژیم [ایران] را وادار به مذاکره کند؛ یک مذاکره واقعی.»
لیندزی گراهام، سناتور برجسته جمهوریخواه، هم که پیشتر از توافق احتمالی با انتقاد کرده بود، از احتمال پیوستن کشورهای منطقه به پیمان ابراهیم در چارچوب یک توافق صلح منطقهای استقبال کرد.
او طرح پیشنهادی ترامپ را «درخشان» توصیف کرد و گفت اگر در نتیجه مذاکرات مربوط به پایان جنگ ایران، کشورهای عرب و مسلمان به پیمان ابراهیم بپیوندند، این توافق میتواند به «یکی از مهمترین توافقها در تاریخ خاورمیانه» تبدیل شود.
اکسیوس بر اساس اظهارات دو مقام آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، شنبه در یک تماس جمعی با رهبران چند کشور عربی و دیگر کشورهای مسلمان گفت او میخواهد پس از توافق احتمالی با جمهوری اسلامی، این کشورها به توافقهای صلح با اسرائیل بپیوندند.
اکسیوس نوشت که این اظهارات ترامپ نشاندهنده گام بعدی بزرگی است که او پس از جنگ ایران میخواهد در خاورمیانه بردارد.
ترامپ شنبه با رهبران عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، پاکستان، ترکیه، مصر، اردن و بحرین تماس تلفنی برقرار کرد تا درباره توافق در حال شکلگیری با جمهوری اسلامی گفتوگو کند.
لیندزی گراهام، سناتور آمریکایی، که به نوشته اکسیوس، از منتقدان توافق در حال شکلگیری با جمهوری اسلامی، و همچنین از چهرههای اصلی در کنگره برای گسترش پیمانهای ابراهیم محسوب میشود، روز یکشنبه در ایکس نوشت که از این درخواست ترامپ از رهبران عرب و مسلمان حمایت میکند.
او گفت اگر در نتیجه مذاکرات ایران، متحدان عرب و مسلمان منطقه به پیمانهای ابراهیم بپیوندند، این توافق یکی از مهمترین توافقها در تاریخ خاورمیانه خواهد بود.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، یکشنبه اعلام کرد واشینگتن قاطعانه در کنار دولت لبنان برای بازگرداندن حاکمیت این کشور و ساختن آیندهای بهتر برای مردم ایستاده است.
او گفت: «حزبالله تلاش میکند لبنان را بار دیگر وارد چرخه آشوب و ویرانی کند و تحرکات اخیر این گروه، کارزاری عمدی برای بیثباتی لبنان است.»
همزمان یک مقام آمریکایی به العربیه گفت: «اظهارات دبیرکل حزبالله، باور ما را مبنی بر اینکه حزبالله مانع صلح است، تقویت میکند.»
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، یکشنبه اعلام کرد که خلع سلاح این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی، «به معنای گرفتن توان دفاعی لبنان و فراهم کردن زمینه نابودی آن است و ما نمیتوانیم چنین چیزی را بپذیریم.»
این اظهارات در شرایطی است که لبنان برای دور جدید مذاکرات مستقیم با اسرائیل در واشینگتن در اوایل ماه آینده میلادی آماده میشود.