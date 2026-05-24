‌علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، یکشنبه به رسانه‌های ایران گفت: «در شرایط جنگی هستیم و تمامی نیروهای مسلح در آمادگی کامل به سر می‌برند که با هر دشمنی و در هر سطحی مقابله کنند.»

او افزود: «پیروزی ما بر دشمنان، معجزه الهی بود، در چند جنگ اخیر متکی به ابزار خودمان بودیم و با ساخته‌های بومی خودمان با دشمنان جنگیدیم، اکنون نیز باید در تمام عرصه‌ها آماده باشیم و به موفقیت برسیم.»