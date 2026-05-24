ترامپ یک‌شنبه سوم خرداد در پیام خود از «حمایت و همکاری» کشورهای خاورمیانه در روند مذاکرات اخیر تهران و واشینگتن قدردانی کرد و گفت این همکاری می‌تواند با پیوستن کشورهای منطقه به «پیمان تاریخی ابراهیم» تقویت شود.

او بدون ارائه جزییات بیشتر افزود: «چه‌بسا شاید جمهوری اسلامی نیز بخواهد [به پیمان ابراهیم] بپیوندد.»

پیمان ابراهیم در سال ۲۰۲۰ با میانجی‌گری آمریکا میان اسرائیل و چند کشور منطقه شکل گرفت. امارات متحده عربی، بحرین و مراکش در همان سال به این توافق پیوستند، سودان در سال ۲۰۲۲ و قزاقستان نیز در سال ۲۰۲۵ به آن ملحق شدند.

این در حالی است که تهران همواره از مخالفان سرسخت عادی‌سازی روابط اسرائیل با کشورهای منطقه بوده است.

علی خامنه‌ای، دیکتاتور پیشین ایران، مهرماه ۱۴۰۲ عادی‌سازی روابط اسرائیل و کشورهای منطقه را به «شرط‌بندی روی اسب بازنده» تشبیه کرده و آن را قماری «محکوم به باخت» خوانده بود.

حمایت لیندزی گراهام از طرح «درخشان» ترامپ

لیندزی گراهام، سناتور برجسته جمهوری‌خواه و از متحدان ترامپ، سوم خرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اگر در نتیجه مذاکرات مربوط به پایان جنگ ایران، کشورهای عرب و مسلمان به پیمان ابراهیم بپیوندند، این توافق می‌تواند به «یکی از مهم‌ترین توافق‌ها در تاریخ خاورمیانه» تبدیل شود.

او طرح پیشنهادی ترامپ را «درخشان» توصیف کرد و افزود عادی‌سازی روابط عربستان سعودی، قطر و پاکستان با اسرائیل، «تغییری فراتر از تصور برای منطقه و حتی جهان» خواهد بود.

گراهام از کشورهای منطقه خواست برای شکل‌گیری «یک خاورمیانه جدید»، از خود «شجاعت» نشان دهند و به طرحی ملحق شوند که «عملا به مناقشه عربی-اسرائیلی پایان خواهد داد».

او به کشورهای منطقه هشدار داد عدم مشارکت آن‌ها در این روند، «یک اشتباه محاسباتی بزرگ» خواهد بود، «پیامدهای جدی برای روابط آینده ما خواهد داشت و طرح صلح کنونی را غیرقابل قبول خواهد کرد».

گراهام در پایان خطاب به ترامپ نوشت: «در مسیر دستیابی به یک توافق خوب با ایران، بر مواضع خود محکم بایستید. و به همان اندازه مهم است که در اصرار بر پیوستن عربستان سعودی و دیگر کشورها به پیمان ابراهیم به‌عنوان بخشی از این مذاکرات، قاطع باقی بمانید.»

شامگاه دوم خرداد، ترامپ پس از گفت‌وگو با رهبران منطقه اعلام کرد تنها «نهایی‌سازی متن» توافق با تهران باقی مانده است.

این در حالی است که شهروندان در پیام‌های خود به ایران‌اینترنشنال، از احتمال توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا ابراز ناامیدی کردند و آن را «خیانت» در حق مردم ایران و «پایمال کردن خون» جاویدنامان انقلاب ملی دانستند.