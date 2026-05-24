اورزولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، از نشانه‌های پیشرفت در مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کرده و گفته است اروپا از دستیابی به توافقی حمایت می‌کند که به کاهش واقعی تنش‌ها، بازگشایی تنگه هرمز و تضمین آزادی کامل کشتیرانی بدون دریافت عوارض منجر شود.

فون در لاین در پیامی در شبکه ایکس نوشت: «از پیشرفت در مسیر توافق میان آمریکا و ایران استقبال می‌کنم. ما به توافقی نیاز داریم که واقعاً تنش‌ها را کاهش دهد، تنگه هرمز را بازگشایی کند و آزادی کامل ناوبری را تضمین کند. نباید به ایران اجازه داده شود به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.» او همچنین تاکید کرد تهران باید اقدامات بی‌ثبات‌کننده منطقه‌ای، از جمله حمایت از نیروهای نیابتی و حملات به کشورهای همسایه را متوقف کند.

رییس کمیسیون اروپا افزود اتحادیه اروپا برای بهره‌برداری از فرصت کنونی جهت دستیابی به یک راه‌حل دیپلماتیک پایدار، همکاری با شرکای بین‌المللی را ادامه خواهد داد و هم‌زمان برای کاهش اثرات بحران بر زنجیره‌های تامین جهانی و قیمت انرژی تلاش می‌کند.

اظهارات فون در لاین پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ اعلام کرد واشینگتن و تهران «تا حد زیادی» درباره یک یادداشت تفاهم برای توافق صلح مذاکره کرده‌اند؛ توافقی که می‌تواند به بازگشایی تنگه هرمز منجر شود.

در بریتانیا نیز کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر این کشور، از «پیشرفت در مسیر توافق» برای پایان دادن به جنگ ایران استقبال کرد. استارمر در پیامی نوشت: «ما با شرکای بین‌المللی خود همکاری خواهیم کرد تا از این فرصت برای دستیابی به یک راه‌حل دیپلماتیک بلندمدت استفاده کنیم.»

این مواضع در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های آمریکایی گفته‌اند احتمال دارد جزئیات توافق احتمالی میان [حکومت] ایران و آمریکا طی ساعات یا روزهای آینده اعلام شود؛ هرچند هنوز اختلاف‌هایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران، وضعیت تنگه هرمز و دامنه کاهش تحریم‌ها باقی مانده است.

در همین حال، منابع سیاسی اسرائیل نیز نگرانی خود را نسبت به پیامدهای توافق احتمالی ابراز کرده‌اند. یک مقام ارشد سیاسی اسرائیل به یینون ماگال، خبرنگار کانال۱۴ این کشور گفته است تل‌آویو به واشینگتن اطلاع داده که «صرف‌نظر از دستیابی یا عدم دستیابی به توافق، آزادی عمل عملیاتی خود را در همه جبهه‌ها، از جمله لبنان، حفظ خواهد کرد.»

این اظهارات نشان می‌دهد با وجود افزایش امیدها به پیشرفت دیپلماتیک، اختلاف‌ها بر سر نحوه مهار برنامه هسته‌ای ایران، نقش منطقه‌ای تهران و آینده درگیری‌های نیابتی همچنان از چالش‌های اصلی مسیر توافق باقی مانده است.

