تجمع ایرانیان در فنلاند با همخوانی سرود «ای ایران»
بر اساس ویدیوهای ارسالشده به ایراناینترنشنال گروهی از ایرانیان مقیم فنلاند، علیه جمهوری اسلامی در شهر تورکو تجمع کرده و سرود «ای ایران» را همخوانی کردند.
بنی گانتس، وزیر دفاع پیشین اسرائیل، در حساب ایکس خود نوشت اسرائیل «تحت هیچ شرایطی» نباید توقف درگیریها در لبنان را بهعنوان بخشی از توافق با جمهوری اسلامی بپذیرد.
او نوشت: «نمیتوان وضعیتی را پذیرفت که درست زمانی که افکار عمومی لبنان در حال درک این موضوع است که حزبالله به آن آسیب میزند، اسرائیل اجازه دهد حزبالله به سپر لبنان تبدیل شود.»
گانتس افزود روستاهای جنوب لبنان تنها چندصد متر با شهرهای مرزی اسرائیل فاصله دارند و اسرائیل «فارغ از هر عامل خارجی» موظف به حفاظت از ساکنان خود است.
او همچنین تاکید کرد پذیرفتن توقف درگیریها در لبنان بهعنوان بخشی از توافق با جمهوری اسلامی «اشتباهی راهبردی» خواهد بود که اسرائیل سالها هزینه آن را خواهد پرداخت و افزود: «این دقیقا همان موردی است که اسرائیل باید به آمریکا بگوید: نه.»
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، از پیشرفت مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی به سوی توافق استقبال کرد.
استارمر گفت دستیابی به توافقی که به درگیری پایان دهد و به بازگشایی تنگه هرمز منجر شود، ضروری است.
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، به نقل از یک منبع مطلع، گزارش اکسیوس درباره مفاد تفاهمنامه پیشنهادی میان جمهوری اسلامی و آمریکا را تکذیب کرد.
مهر به نقل از این منبع نوشت موارد مطرحشده در گزارش اکسیوس «ادعاها و روایت طرف آمریکایی» است و نمیتواند مورد تایید جمهوری اسلامی قرار گیرد.
اکسیوس پیشتر به نقل از «یک مقام آمریکایی» نوشته بود توافقی که ایالات متحده و جمهوری اسلامی در آستانه امضای آن هستند، شامل تمدید آتشبس ۶۰ روزه است؛ دورهای که در آن تنگه هرمز بازگشایی میشود، تهران میتواند آزادانه نفت بفروشد و مذاکراتی درباره محدود کردن برنامه هستهای جمهوری اسلامی انجام خواهد شد.
مسعود پزشکیان با اشاره به روند مذاکرات با آمریکا گفت هیچ تصمیمی در کشور خارج از چارچوب شورای عالی امنیت ملی اتخاذ نمیشود و پس از نهایی شدن تصمیمها در حوزه دیپلماسی، همه دستگاهها باید از آن حمایت کنند.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد تهران با انتقال ذخایر اورانیوم با غنای بالا به خارج از کشور موافقت نکرده است.
این منبع یکشنبه به رویترز گفت موضوع هستهای بخشی از توافق اولیه میان جمهوری اسلامی و آمریکا نبوده و قرار است در مذاکرات مربوط به توافق نهایی بررسی شود.
او افزود: «هیچ توافقی درباره انتقال ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی به خارج از کشور حاصل نشده است.»