روسیه بامداد یک‌شنبه سوم خرداد با شلیک صدها پهپاد و موشک، کی‌یف را هدف قرار داد؛ حمله‌ای که خبرگزاری رویترز آن را یکی از سنگین‌ترین بمباران‌های این شهر از زمان آغاز جنگ اوکراین توصیف کرد.

به گفته مقام‌های اوکراینی، حملات شدید روسیه چندین ساعت ادامه یافت. رویترز افزود روسیه در این عملیات از موشک میان‌برد «اورشنیک» که از قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای برخوردار است، استفاده کرد.

ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، خواستار واکنش جامعه جهانی، به‌ویژه اروپا و آمریکا، به این حملات مرگبار شد و تاکید کرد: «مهم است که این اقدامات روسیه بدون پیامد نماند.»

روسیه اسفند ۱۴۰۰ عملیات نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است .

واکنش کشورهای اروپایی

رهبران اروپایی حمله اخیر روسیه به کی‌یف را محکوم کردند. بریتانیا و آلمان هشدار دادند استفاده مسکو از موشک اورشنیک، اقدامی در جهت تشدید تنش‌ها در منطقه است.

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روسیه را به بهره‌گیری از «تاکتیک‌های ارعاب سیاسی و بازی بی‌پروا با تهدید هسته‌ای» متهم کرد.

دولت نروژ نیز حملات روسیه را محکوم کرد و گفت اسلو به حمایت از کی‌یف ادامه می‌دهد.

در جریان این حملات، ساختمان هیات دولت و وزارت خارجه اوکراین آسیب جزئی دیدند، اما چند مرکز فرهنگی و تاریخی در مرکز کی‌یف خسارت سنگینی متحمل شدند. مقام‌های اوکراینی اعلام کردند موزه ملی هنر، تالار فیلارمونیک و تعدادی از بناهای تاریخی شهر به‌شدت آسیب دیده‌اند.

کیریلو بودانوف، مشاور ارشد رییس‌جمهوری اوکراین، با اشاره به حملات روسیه گفت: «این جنگ فرهنگ، حافظه و هویت ما را هدف گرفته است. مسکو قرن‌ها تلاش کرده هر آنچه به ما هویت اوکراینی می‌بخشد، از میان بردارد.»

به‌کارگیری موشک اورشنیک

این سومین بار از زمان آغاز جنگ اوکراین است که روسیه از موشک اورشنیک در حملات خود علیه این کشور استفاده می‌کند. این موشک بردی چند هزار کیلومتری دارد.

دو حمله قبلی با موشک اورشنیک شهرهای بزرگ اوکراین را هدف قرار داده بود، اما زلنسکی گفت در حمله اخیر شهر بیلا تسرکفا در نزدیکی کی‌یف هدف قرار گرفت؛ شهری با حدود ۲۰۰ هزار نفر جمعیت که در فاصله حدود ۶۴ کیلومتری پایتخت قرار دارد.

رولو کالینز، پژوهشگر مرکز «تاب‌آوری اطلاعات»، یک سازمان تحقیقاتی متن‌باز، پس از بررسی تصاویر حمله اخیر روسیه گفت به نظر می‌رسد کلاهک موشک اورشنیک به ۳۶ مهمات فرعی تقسیم شده است.

طبق اعلام نیروی هوایی اوکراین، روسیه در مجموع ۹۰ موشک و ۶۰۰ پهپاد به سمت اهدافی در این کشور شلیک کرد.

زلنسکی همچنین از حمله روسیه به تاسیسات آب‌رسانی در اوکراین خبر داد و مسکو را متهم کرد که قصد داشته در آستانه فصل تابستان، به این زیرساخت‌ها آسیب وارد کند.

در مقابل، مسکو اعلام کرد این حملات پاسخی به حملات اوکراین علیه اهداف غیرنظامی در خاک روسیه بوده و در آن از موشک‌های اورشنیک، اسکندر، کینژال و زیرکون استفاده شده است. اوکراین اتهام حمله به غیرنظامیان را رد می‌کند.

به گفته وزارت دفاع روسیه، این حملات مراکز فرماندهی اوکراین، از جمله پایگاه‌های نیروهای زمینی و اطلاعات نظامی، پایگاه‌های هوایی و مراکز صنایع نظامی، را هدف گرفتند.

مسکو نیز اتهام هدف قرار دادن غیرنظامیان را رد می‌کند، هرچند در طول جنگ اخیر، هزاران نفر در نتیجه بمباران شهرهای اوکراین از سوی ارتش روسیه جان خود را از دست داده‌اند.