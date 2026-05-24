پهپاد حزبالله در خاک اسرائیل منفجر شد
سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد یک پهپاد انفجاری که به گفته او از سوی حزبالله از لبنان پرتاب شده بود، در داخل خاک اسرائیل منفجر شده است.
ارتش اسرائیل اعلام کرد در این حادثه کسی زخمی نشده است.
بر اساس گزارش رسانهها، تفاهم احتمالی جمهوری اسلامی و آمریکا شامل بازگشایی تنگه هرمز در ازای لغو محاصره دریایی، امکان فروش نفت و آزادسازی بخشی از منابع ارزی مسدودشده ایران است.
ارزیابی آرش آزرمی، دبیر بخش اقتصادی ایراناینترنشنال
مهدی کوهیان، مدیر حقوقی خانه سینما، تایید کرد شماری از سینماگران به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدهاند و در برخی احضاریهها، اتهام «همکاری با دولت متخاصم» مطرح شده است.
کوهیان در گفتوگو با ایسنا گفت این احضارها به هومن سیدی و سعید روستایی محدود نیست و تعدادی دیگر از هنرمندان نیز با چنین پروندههایی مواجه شدهاند.
او به سنگینی این اتهام اشاره کرد و گفت طرح عنوان «همکاری با دولت متخاصم» علیه هنرمندان میتواند به «تعمیق شکاف اجتماعی» و آسیب به «انسجام داخلی» منجر شود.
کوهیان همچنین گفت استفاده از چنین اتهام سنگینی برای «کوچکترین فعالیت حرفهای»، مصاحبه، نقدهای درونگفتمانی یا حتی «لغزشی نابخردانه»، ارزش و اعتبار آن را در سطح ملی و بینالمللی کاهش میدهد و به ضرر «امنیت واقعی کشور» است.
بسته شدن مسیرهای اصلی تجاری در تنگه هرمز، پای قایقهای تندرو و شناورهای باری ایرانی را به بندر خصب عمان باز کرده است. این بندر کوچک، در فاصله حدود ۳۵ کیلومتری ایران، حالا به یکی از راههای تهران برای دور زدن محاصره دریایی آمریکا تبدیل شده است.
انتقال کالا از امارات به بندر خصب و سپس به ایران، هزینه واردات را تا شش برابر افزایش داده است.
فایننشالتایمز گزارش داد سپاه پاسداران از شرکت تلسان، مستقر در راسالخیمه امارات متحده عربی، برای تهیه تجهیزات پیشرفته ارتباطات ماهوارهای ساخت چین برای برنامه پهپادی خود استفاده کرده است.
بر اساس این گزارش، این تجهیزات برای گروه صنعتی سامان تهیه شده که تحت تحریم قرار دارد.
فایننشالتایمز نوشت شرکت تلسان انتقال حدود دو تن تجهیزات آنتن ماهوارهای را از شانگهای به ایران، از مسیر بندر جبلعلی دبی، در اواخر سال ۲۰۲۵ هماهنگ کرده است.
این تجهیزات شامل یک آنتن ماهوارهای موتوردار ۴.۵ متری ساخت شرکت چینی استاروین بوده است.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از «شنیدهها» از متن تفاهم احتمالی میان جمهوری اسلامی و آمریکا نوشت برخلاف گزارش یک رسانه آمریکایی، در این متن عبارتی درباره تمدید آتشبس به مدت ۶۰ روز وجود ندارد.
تسنیم نوشت تعبیر بهکاررفته در متن احتمالی، «اعلام پایان جنگ در همه جبههها از جمله لبنان» است.
بر اساس این گزارش، متن تفاهم هنوز نهایی نشده و در آن بازهای ۳۰ روزه برای پیگیری موضوع تنگه هرمز و محاصره دریایی و بازهای ۶۰ روزه برای مذاکرات هستهای در نظر گرفته شده است.