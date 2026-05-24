ارتش اسرائیل از کشته شدن یکی از اعضای حماس خبر داد
ارتش اسرائیل اعلام کرد «لوی هشام محمود بصل»، از نیروهای حماس که در حملات هفتم اکتبر به جنوب اسرائیل مشارکت داشت و اخیرا نیز در تدارک حمله به نیروهای اسرائیلی در غزه بود، کشته شده است.
به گزارش نیویورک تایمز، یک مقام آمریکایی یکشنبه به خبرنگاران گفت ایالات متحده و ایران بر سر مسائلی در حال تفاهم هستند که بر اساس آن، تنگه هرمز بازگشایی میشود و ایران متعهد خواهد شد اورانیوم با غنای بالای خود را تعیین تکلیف و از بین ببرد.
این مقام گفت توافق هنوز امضا نشده و همچنان به تایید نهایی رییسجمهوری آمریکا و رهبر جمهوری اسلامی نیاز دارد؛ روندی که ممکن است چند روز زمان ببرد.
به گفته این مقام، سازوکار چگونگی از بین بردن اورانیوم با غنای بالای ایران هنوز در حال مذاکره است.
بر اساس این گزارش، این توافق به ذخایر موشکی ایران نمیپردازد و همچنین شامل توقف غنیسازی نیست.
مقام آمریکایی گفت این مسائل در مذاکرات آینده بررسی خواهد شد.
در دورهای قبلی مذاکرات، آمریکا خواهان تعهدی دستکم ۲۰ ساله برای تعلیق غنیسازی اورانیوم در ایران شده بود.
یک مقام ارشد دولت آمریکا به فاکسنیوز گفت واشینگتن در صورت ارائه امتیازهای قابلتوجه از سوی ایران در موضوع اورانیوم غنیشده، آماده است در زمینه کاهش تحریمها نیز امتیازهای مهمی بدهد.
این مقام که نامش فاش نشده، گزارشها درباره احتمال امضای توافق در یکشنبه را کماهمیت دانست و گفت ساختار تصمیمگیری در تهران «به آن سرعتی که لازم است عمل نمیکند.»
او افزود: «برنامه ما رسیدگی به تمام ذخایر اورانیوم غنیشده ایران است و اکنون شاهد انعطافهایی از سوی ایران هستیم که پیشتر وجود نداشت.»
ایراناینترنشنال به اطلاعات تازه درباره جانباختگان انقلاب ملی ایرانیان دست یافته است.
بر اساس این اطلاعات، متین پرویزی، دانشجوی علوم دامی، ۱۸ دی در زنجان هنگام کمک به یک مادر و کودک، از پشت سر هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت.
همچنین، علیرضا علینیا، ۲۳ ساله اهل مشهد، ۱۸ دی در بلوار وکیلآباد این شهر با شلیک گلوله جنگی ماموران کشته شد.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در دیدار با بد بوسعیدی، وزیر خارجه عمان پیام شفاهی عباس عراقچی را منتقل کرده است.
معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی نوشت که پیام عراقچی در چارچوب «گفتوگوهای جاری جمهوری اسلامی و آمریکا که از طریق میانجیگری پاکستان در حال انجام است و تلاشهای صورتگرفته برای موفقیت این مذاکرات» بوده است.
خبرگزاری عمان اعلام کرد که مقامهای این کشور و جمهوری اسلامی در نشستی درباره اصول حاکم بر آزادی ناوبری در تنگه هرمز، مطابق با قوانین بینالمللی، گفتوگو کردند.
به گزارش اکسیوس، یک مقام ارشد آمریکایی در گفتوگو با خبرنگاران اعلام کرد که کاخ سفید انتظار ندارد توافق برای پایان جنگ با جمهوری اسلامی یکشنبه نهایی شود و معتقد است تایید آن از سوی رهبران جمهوری اسلامی، از جمله مجتبی خامنهای، ممکن است چند روز زمان ببرد.
این مقام گفت با وجود خوشبینی مقامهای آمریکایی به دستیابی به توافق در روزهای آینده، مذاکرات هنوز نهایی نشده و همچنان احتمال شکست آن وجود دارد.
به گفته این مقام، این توافق میتواند از تشدید جنگ جلوگیری کرده و فشار بر بازار جهانی نفت را کاهش دهد، اما هنوز مشخص نیست که آیا در نهایت به توافقی پایدار، شامل خواستههای هستهای ترامپ، منجر خواهد شد یا خیر.