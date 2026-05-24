به گزارش نیویورک تایمز، یک مقام آمریکایی یکشنبه به خبرنگاران گفت ایالات متحده و ایران بر سر مسائلی در حال تفاهم هستند که بر اساس آن، تنگه هرمز بازگشایی می‌شود و ایران متعهد خواهد شد اورانیوم با غنای بالای خود را تعیین تکلیف و از بین ببرد.

این مقام گفت توافق هنوز امضا نشده و همچنان به تایید نهایی رییس‌جمهوری آمریکا و رهبر جمهوری اسلامی نیاز دارد؛ روندی که ممکن است چند روز زمان ببرد.

به گفته این مقام، سازوکار چگونگی از بین بردن اورانیوم با غنای بالای ایران هنوز در حال مذاکره است.

بر اساس این گزارش، این توافق به ذخایر موشکی ایران نمی‌پردازد و همچنین شامل توقف غنی‌سازی نیست.

مقام آمریکایی گفت این مسائل در مذاکرات آینده بررسی خواهد شد.

در دورهای قبلی مذاکرات، آمریکا خواهان تعهدی دست‌کم ۲۰ ساله برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران شده بود.