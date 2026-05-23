مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، شنبه برای سفری چهارروزه وارد هند شد؛ سفری که در میانه تنش‌های جنگ علیه جمهوری اسلامی و بحران جهانی انرژی انجام می‌شود. انتظار می‌رود موضوع انرژی محور اصلی دیدارهای او با مقام‌های هندی باشد.

او صبح به وقت محلی وارد شهر کلکته در شرق هند شد. در برنامه سفر او، دیدار از دهلی، جیپور و آگرا نیز گنجانده شده است. قرار است روبیو با نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، دیدار کند و درباره همکاری‌های انرژی گفت‌وگو کند.

هند که بیش از ۸۰ درصد نیاز انرژی خود را وارد می‌کند، از جمله کشورهایی است که بیشترین تاثیر را از محدودیت تنگه هرمز متحمل شده است. جمعیت بیش از ۱.۴ میلیارد نفری این کشور برای تامین سوخت روزانه، از جمله گاز پخت‌وپز و فرآورده‌های نفتی، به واردات وابسته است.

مارکو روبیو پیش‌تر به چالش‌های پیش روی سومین اقتصاد بزرگ آسیا اشاره کرده و گفته بود: «ما می‌خواهیم هر مقدار انرژی که هند مایل به خرید آن باشد به این کشور بفروشیم. همان‌طور که دیده‌اید، تولید و صادرات آمریکا به سطحی تاریخی رسیده است.»