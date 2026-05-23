ستاد حقوق بشرجمهوری اسلامی: پایگاههای نظامی آمریکا و اسرائیل در امارات «هدف مشروع» هستند
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در گزارشی با عنوان «حق دفاع مشروع در قبال استفاده اسرائیل و آمریکا از پایگاه نظامی مستقر در امارات متحده عربی» نوشت در صورت «ناتوانی» یا «امتناع» امارات از «کنترل» فعالیتهای نظامی «دشمنان»، پایگاههای مستقر در آن کشور «هدف نظامی مشروع» محسوب میشوند و جمهوری اسلامی براساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد از حق ذاتی دفاع مشروع برخوردار است.
گزارشها درباره بررسی سازوکاری جدید از سوی حکومت ایران برای مدیریت تردد کشتیها در تنگه هرمز، همزمان با پیشرفت محدود مذاکرات تهران و واشینگتن، نگرانیها درباره اختلال طولانیمدت در بازار جهانی انرژی و کمبود عرضه نفت را افزایش داده است.
به گزارش نشریه اماراتی گلفنیوز، ابهامها درباره آینده تنگه هرمز پس از انتشار گزارشهایی مبنی بر گفتوگوهای حکومت ایران و عمان برای ایجاد چارچوب پرداخت هزینه عبور کشتیها افزایش یافته است؛ اقدامی که میتواند نشاندهنده تلاش تهران برای تبدیل نفوذ خود بر مهمترین مسیر انتقال انرژی جهان به اهرمی راهبردی و بلندمدت باشد.
این گفتوگوها که پیشتر توسط بلومبرگ و نیویورکتایمز گزارش شدهاند، از نگاه ناظران حائز اهمیتاند؛ زیرا ممکن است نشاندهنده تلاش حکومت ایران برای جلب حمایت منطقهای جهت ایجاد سازوکاری جدید برای مدیریت کشتیرانی در تنگه هرمز باشد.
هشدار آژانس بینالمللی انرژی درباره ورود بازار نفت به «منطقه خطر» به نوشته گلفنیوز، طولانی شدن اختلال در تردد از تنگه هرمز پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران، نگرانیها درباره بحران عرضه نفت را تشدید کرده است.
فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بینالمللی انرژی هشدار داده در صورت ادامه محدودیتها بر عبور نفتکشها و احیا نشدن عرضه، بازار جهانی نفت ممکن است تا ماههای ژوئیه یا اوت وارد «منطقه قرمز» شود.
او گفته است بسته ماندن طولانیمدت هرمز، ذخایر اضطراری انرژی را کاهش داده و بازارهای جهانی را با خطر کمبود شدید عرضه مواجه کرده است.
این تحولات در حالی است که اختلال در تردد از تنگه هرمز اکنون وارد چهارمین ماه خود شده است.
تحریمهای تازه اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی همزمان، شورای اتحادیه اروپا اعلام کرده دامنه تحریمهای مرتبط با حکومت ایران را گسترش میدهد تا افراد و نهادهایی را که در اقدام علیه حق عبور ترانزیتی و آزادی ناوبری در تنگههای بینالمللی نقش دارند، شامل شود.
طبق اصلاحات جدید، اتحادیه اروپا میتواند افراد و نهادهای مرتبط با اقداماتی که آزادی ناوبری در تنگه هرمز را محدود میکند، هدف تحریمهای بیشتری قرار دهد.
این اقدامات شامل ممنوعیت ورود یا عبور از قلمرو اتحادیه اروپا و همچنین توقیف داراییها خواهد بود.
نگرانی از تشدید تنشها در خلیج فارس گلفنیوز مینویسد افزایش نگرانیها درباره بحران نفت، تشدید محدودیتهای حریم هوایی ایران و نشانههای افزایش آمادگی نظامی آمریکا، همگی بازتابدهنده شکنندگی وضعیت امنیتی در خلیج فارس هستند.
در حالی که چشمانداز مذاکرات میان تهران و واشینگتن روشن نیست، بازارهای جهانی انرژی خود را برای احتمال اختلالی طولانیمدت در عرضه نفت و پیامدهای آن بر اقتصاد جهانی آماده میکنند.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، شنبه برای سفری چهارروزه وارد هند شد؛ سفری که در میانه تنشهای جنگ علیه جمهوری اسلامی و بحران جهانی انرژی انجام میشود. انتظار میرود موضوع انرژی محور اصلی دیدارهای او با مقامهای هندی باشد.
او صبح به وقت محلی وارد شهر کلکته در شرق هند شد. در برنامه سفر او، دیدار از دهلی، جیپور و آگرا نیز گنجانده شده است. قرار است روبیو با نارندرا مودی، نخستوزیر هند، دیدار کند و درباره همکاریهای انرژی گفتوگو کند.
هند که بیش از ۸۰ درصد نیاز انرژی خود را وارد میکند، از جمله کشورهایی است که بیشترین تاثیر را از محدودیت تنگه هرمز متحمل شده است. جمعیت بیش از ۱.۴ میلیارد نفری این کشور برای تامین سوخت روزانه، از جمله گاز پختوپز و فرآوردههای نفتی، به واردات وابسته است.
مارکو روبیو پیشتر به چالشهای پیش روی سومین اقتصاد بزرگ آسیا اشاره کرده و گفته بود: «ما میخواهیم هر مقدار انرژی که هند مایل به خرید آن باشد به این کشور بفروشیم. همانطور که دیدهاید، تولید و صادرات آمریکا به سطحی تاریخی رسیده است.»
مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده در دولت اول دونالد ترامپ، در واکنش به گزارش نیویورکتایمز درباره احتمال دریافت هزینه از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز، گفت آمریکا اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی کنترل این آبراه بینالمللی را در دست بگیرد.
اورتگاس در واکنش به گزارش اخیر نیویورکتایمز درباره گفتوگوهای جمهوری اسلامی و عمان برای دریافت هزینه خدمات از کشتیهایی که از تنگه هرمز عبور میکنند، گفت چنین اقدامی به معنای «تسلیم شدن در برابر حکومت ایران» است.
اورتگاس همچنین گفت از زمان جنگ جهانی دوم، ارتش آمریکا بهعنوان «بزرگترین ارتش جهان» مسئول تضمین آزادی دریانوردی در جهان بوده است.
او تاکید کرد ایالات متحده اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز را بهعنوان یک آبراه بینالمللی در اختیار بگیرد.
یک منبع آگاه میگوید روند فروش تسلیحات آمریکا به تایوان، برخلاف اظهارات اخیر یک مقام ارشد آمریکایی، به جنگ با جمهوری اسلامی ایران مرتبط نیست و تاخیر احتمالی در این زمینه ناشی از نیاز به تامین مهمات برای عملیات علیه حکومت ایران نبوده است.
به گزارش رویترز، این منبع که با موضوع آشنایی دارد، تاکید کرده فروش تسلیحات به تایوان معمولاً سالها زمان میبرد تا نهایی شود و ارتباطی با عملیات «خشم حماسی» ندارد.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که هانگ کائو، سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا، در جلسه کمیته فرعی بودجه دفاعی سنای آمریکا گفته بود روند فروش تسلیحات به تایوان برای اطمینان از کافی بودن ذخایر مهمات آمریکا در جنگ با ایران متوقف شده است.
به گفته این منبع، دونالد ترامپ پیشتر اعلام کرده بود بهزودی درباره بسته فروش تسلیحاتی به تایوان تصمیم خواهد گرفت.
رویترز گزارش داده تایوان، که چین آن را بخشی از قلمرو خود میداند، در انتظار تایید بسته تسلیحاتی آمریکا است؛ بستهای که ارزش آن ممکن است به ۱۴ میلیارد دلار برسد.
ترامپ پس از دیدار اخیر خود با شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، گفته بود هنوز درباره تایید این بسته تصمیم نهایی نگرفته است؛ موضوعی که به ابهامها در تایپه دامن زده است.
منبع آگاه در گفتوگو با رویترز تاکید کرده است: «ارتش آمریکا بیش از اندازه کافی مهمات، تسلیحات و ذخایر نظامی برای تامین همه اهداف راهبردی رییسجمهوری ترامپ و حتی فراتر از آن در اختیار دارد.»
آمریکا بر اساس قانون روابط تایوان مصوب ۱۹۷۹ موظف به فراهم کردن ابزارهای دفاعی برای تایوان است و مقامهای آمریکایی پس از دیدار ترامپ و شی جینپینگ نیز اعلام کردهاند سیاست واشینگتن در قبال تایوان تغییری نکرده است.
دولت تایوان روز جمعه اعلام کرد هیچ اطلاعی درباره تاخیر در فروش تسلیحات آمریکا دریافت نکرده است. در همین حال، چین بار دیگر خواستار توقف فروش تسلیحات آمریکا به تایوان شده، در حالی که دولت تایوان ادعاهای حاکمیتی پکن را رد کرده و تاکید دارد تنها مردم این جزیره درباره آینده آن تصمیم میگیرند.