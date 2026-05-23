تجمع ایرانیان در هامبورگ در حمایت از فاطمه سپهری
گروهی از ایرانیان ساکن هامبورگ شنبه دو خرداد در حمایت از فاطمه سپهری، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیلآباد مشهد، تجمع کردند.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، شنبه در جریان سفر به هند اعلام کرد که در مذاکرات با جمهوری اسلامی «مقداری پیشرفت حاصل شده است» و ممکن است آمریکا در روزهای آینده «چیزی برای گفتن» در این مورد داشته باشد.
او در دهلی نو به خبرنگاران گفت: «مقداری پیشرفت حاصل شده، حتی همین حالا که با شما صحبت میکنم، کارهایی در حال انجام است.»
روبیو گفت: «این احتمال وجود دارد که، چه امروز، چه فردا، چه چند روز دیگر، ما چیزی برای گفتن داشته باشیم.»
پلیس ترکیه ۱۳ نفر را در ارتباط با پرونده کنگره سال ۲۰۲۳ حزب جمهوریخواه خلق (CHP)، بزرگترین حزب مخالف دولت رجب طیب اردوغان، بازداشت کرد. پروندهای که پس از حکم جنجالی دادگاه برای برکناری اوزگور اوزل از رهبری این حزب، به بحران تازهای در سیاست ترکیه تبدیل شده است.
خبرگزاری رویترز شنبه دوم خرداد به نقل از رسانههای دولتی ترکیه گزارش داد بازداشتها در چارچوب تحقیقات دادستانی استانبول درباره «دخالت در آرای نمایندگان» در جریان کنگره حزب جمهوریخواه خلق انجام شده است.
در این کنگره، اوزل به رهبری حزب رسیده بود.
دادگاه تجدیدنظر ترکیه ۳۱ اردیبهشت حکم داد که این کنگره بهدلیل «تخلفات» نامشخص باطل است و در نتیجه، کمال قلیچداراوغلو، رهبر پیشین حزب، دوباره به ریاست بازمیگردد.
قلیچداراوغلو که شکست او در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۳ مقابل اردوغان شکافهای داخلی حزب را تشدید کرده بود، دوم خرداد از اعضای حزب خواست از اختلافات داخلی پرهیز کنند و گفت حزب باید «ارزشهای اخلاقی» خود را حفظ کند.
او همچنین گفت هنوز با اوزل گفتوگو نکرده است.
کودتای قضایی علیه اپوزیسیون؟
رهبری حزب جمهوریخواه خلق به ریاست اوزل، حکم دادگاه را «کودتای قضایی» توصیف کرد و گفت که «از مسیرهای حقوقی» با آن مقابله خواهد کرد.
اوزل نیز اعلام کرد «شبانهروز» در ساختمان مرکزی حزب در آنکارا باقی خواهد ماند.
دفتر دادستانی استانبول اعلام کرد افراد بازداشتشده در هفت استان، از جمله استانبول، آنکارا و ازمیر، به اتهامهایی چون «نقض قانون احزاب سیاسی»، «دریافت رشوه» و «پولشویی»، بازداشت شدهاند.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، نیروهای امنیتی همزمان عملیات بازرسی و توقیف در خانههای متهمان انجام دادهاند.
تحولات اخیر در حالی رخ میدهد که طی ماههای گذشته، فشار قضایی و امنیتی بر مخالفان دولت اردوغان بار دیگر افزایش یافته است.
پیشتر نیز رسانههای ترکیه و نهادهای حقوق بشری از بازداشت فعالان سیاسی، روزنامهنگاران و مقامهای محلی وابسته به اپوزیسیون خبر داده بودند. روندی که منتقدان آن را بخشی از تلاش دولت برای محدود کردن رقبای سیاسی پیش از انتخابات آینده میدانند.
در ماههای گذشته، شماری از شهرداران و مقامهای محلی حزب جمهوریخواه خلق نیز با پروندههای قضایی و بازداشت مواجه شدند که این موضوع، اعتراض گسترده مخالفان را در پی داشت.
نگرانی از تضعیف بیشتر دموکراسی در ترکیه
تحلیلگران میگویند حکم اخیر دادگاه، که بسیاری آن را آزمونی برای مرز میان دموکراسی و اقتدارگرایی در ترکیه میدانند، میتواند حکومت ۲۳ ساله اردوغان را طولانیتر کند؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد ترکیه همچنان با تورم سنگین و بحران هزینههای زندگی روبهروست.
انتخابات بعدی ترکیه قرار است سال ۲۰۲۸ برگزار شود، اما اگر اردوغان بخواهد بار دیگر نامزد شود، احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام افزایش مییابد، زیرا قانون اساسی ترکیه محدودیت دوره ریاستجمهوری تعیین کرده است.
برخی تحلیلگران میگویند حکم دادگاه علیه رهبری حزب جمهوریخواه خلق میتواند زمینه را برای چنین سناریویی فراهم کند.
دولت ترکیه اتهام استفاده سیاسی از دستگاه قضایی علیه مخالفان را رد میکند و میگوید قوه قضاییه این کشور مستقل عمل میکند.
الجزیره به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی نوشت که حکومت ایران نمیتواند فراتر از مفاد مندرج در یادداشت تفاهم، امتیاز بیشتری به آمریکا ارائه کند.
این مقام جمهوری اسلامی که نامش فاش نشده، افزود که قرار بود فرمانده ارتش پاکستان یادداشت تفاهم را در تهران اعلام کند، اما برای هماهنگی با واشینگتن، ایران را ترک کرده است.
او گفت: «ممکن است ۳۰ روز پس از توافق، امکان آغاز مذاکرات هستهای وجود داشته باشد و تفاهمنامه نهایی شامل پایان جنگ، رفع محاصره، بازگشایی تنگه هرمز و خروج نیروهای آمریکایی از منطقه جنگی است.»
رسانههای ایران شنبه پیام عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، به نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، را منتشر کردهاند.
بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، در این پیام آمده که جمهوری اسلامی «تا آخرین لحظه از حمایت جنبشهای مطالبهگر حق و آزادی دست نخواهد کشید و حزبالله مقاوم و پیروز در رأس این جنبشهاست».
عراقچی افزود: «از همان ابتدا که برخی کشورهای منطقه برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا وارد میانجیگری شدند، ایران پیوند آتشبس لبنان با هر توافقی را به عنوان شرط مطرح کرد و این اصل تاکنون به عنوان یک مبدأ تردیدناپذیر باقی مانده و در زمره مطالبات حقه دولت و ملت ایران است و چنین خواهد ماند.»
او ادامه داد که «در آخرین پیشنهاد ارائهشده از سوی جمهوری اسلامی از طریق میانجی پاکستانی برای توقف دائمی و پایدار جنگ، مجددا بر گنجاندن لبنان در آتشبس تاکید شده است.»
ایرانیان مقیم اروپا در شهرهای مختلف ایتالیا، آلمان و سوئد با برگزاری تجمع و راهپیمایی در همبستگی با معترضان داخل ایران، خواستار قطع روابط سیاسی با حکومت جمهوری اسلامی و تعطیلی سفارتها شدند.
مهران عباسیان و احمد صمدی، خبرنگاران ایراناینترنشنال، گزارش میدهند: