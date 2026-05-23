فاکس: ماموران سرویس مخفی یک مرد مسلح را در طرف غرب کاخ سفید از پا درآوردند
شبکه خبری فاکس گزارش داد که ماموران سرویس مخفی یک مرد مسلح را پس از آنکه چند بار اقدام به تیراندازی در طرف غربی کاخ سفید کرد، از پا درآوردند.
یک مقام سرویس مخفی به شبکه خبری سیانان گفت که این سازمان در حال بررسی گزارشهای مربوط به تیراندازی در نبش خیابان هفدهم و خیابان پنسیلوانیا شمال غربی، در بیرون از مجموعه کاخ سفید است.
او تاکید کرد که دونالد ترامپ در امان است.
سیانان همچنین گزارش داد که خبرنگاران حاضر در چمن شمالی کاخ سفید به سرعت به سالن نشست خبری در داخل کاخ سفید منتقل شدند.
بر اساس این گزارش، در داخل کاخ سفید به خبرنگاران دستور داده شد در محل پناه بگیرند. همزمان ماموران سرویس مخفی با فریاد «بخوابید پایین» درباره «شلیک گلوله» هشدار میدادند.
شبکه خبری سیانان به نقل از خبرنگارانش نوشت که آنها «صدای شلیک دهها گلوله را در نزدیکی کاخ سفید شنیدند.»
بر اساس این گزارش، خبرنگاران در داخل کاخ سفید تحت مراقبت قرار گرفتند. سیانان گفت که در حال تماس با سرویس مخفی ایالات متحده است.
سیانان همچنین گفت که افسران مسلح سرویس مخفی در چمن شمالی کاخ سفید مشاهده شدهاند.
لورا لومر، فعال راستگرای آمریکایی و از متحدان ترامپ در جنبش ماگا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اکنون زمان آن است که در مورد ایران یا بیخیال شویم یا از کوره در برویم. ما باید رژیم ایران را بمباران کنیم.»
او تاکید کرد: «وقت آن است که یک بار برای همیشه به این مشکل ۴۷ ساله پایان دهیم.»
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت (ارکان ثالث) در بیانیهای با عنوان «با قدرت هرچه بیشتر به اعتراضات باز خواهیم گشت»، به «استفاده ابزاری از کارگران بهعنوان سپر انسانی در مناطق جنگی، سرکوب و دستگیری و تداوم بازداشت همکاران، همزمان با پرداخت نشدن حقوق و مزایای متناسب با شرایط جنگی و بحرانی معیشتی» اعتراض کرد.
این تشکل کارگری اشاره کرد:«پس از برگزاری بزرگترین راهپیمایی اعتراضی کارگران ارکان ثالث در ۱۸ و ۱۹ آذرماه گذشته در تهران و عسلویه بر سر خواستههای بر حق خود، سپاه در جریان اعتراضات دی ماه کارگران و خانوادههایشان را در کنگان، دیر، عسلویه، لامرد و پارسیان، به گلوله بست تا هراس و خشم نهفته خود را نسبت به اعتراضات نفت آشکار سازد.»
شورا افزود: «پاسخ به پلاکارد کارگران و خانواده ها در اعتراض روز ۱۸ دی در کنگان، با اشاره به اعتراض بر سر معیشت، تیراندازی مستقیم عوامل خاتمالانبیا، پیمانکاری مافیایی پروژههای نفتی بود که مستندات آن در تمامی رسانههای جمعی ثبت تاریخی شد.»
در بیانیه اشاره شده است که پس از کشتار و سرکوب اعتراضات دی ماه، اخبار «دستگیری فعالین در کنار کشتار و دستگیری جوانان آزادیخواه، به اسارت گرفتن صدها کارگر پیمانکاری معترض شرکت عمران ساحل و نگهداری غیر انسانی آنها در یک سوله کارگاهی در عسلویه»، برای کارگران ارکان ثالث و پیمانکاری نفت مشخص شد که «تیغ تیز هدف» سپاه پاسداران بودهاند که سالهاست «با شعار حذف پیمانکاران، در هماهنگی با سایر بخشهای اعتراضی جامعه به مبارزه با جنایتکارانِ چپاولگر» پرداختهاند.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت (ارکان ثالث) نوشت که «دشمنی با کارگران نفت با سرکوب اعتراضات و کشتار خیابانی به پایان نرسید» و اضافه کرد: «در جریان جنگ ناخواسته که همواره به دلیل جنگ افروزیهای داخلی و خارجی بر ما کارگران و مردم تحت ستم تحمیل شده است، استفاده ابزاری از ما کارگران بهعنوان سپر انسانی در پروژههای بهرهبرداری نفت، محل سوداندوزی و چپاول دارودسته اقلیت مفتخور، با کشتار کارگران نفت، عزیزان دیگری را به خاک و خون کشید.»
این تشکل کارگری در ادامه به بمباران پالایشگاههای پارس جنوبی و پتروشیمی ماهشهر اشاره کرد که طی آن، مدیریت پتروشیمی با اجبار به کار کارگران به بهانه تعمیرات توربینها و دیگربخشها، «در ۱۵ فروردین باعث کشته و زخمی شدن صدها تن از همکاران» شد.
شورا تاکید کرد که با وجود بمباران گسترده مراکز نفتی، مدیران ناظر بر اجرای قراردادهای پیمانی و روسای پالایشگاهها و پتروشیمیها، تحت فشار سپاه و نهادهای امنیتی، کارگران را ملزم به حضور حداکثری در محیطهای کاری در شرایط جنگی کردند که این وضعیت، باعث خشم و نارضایتی کارگران شد.
در این شرایط، «اندک اضافه مصوب در پرداختهای فروردین و اردیبهشت صورت نگرفته، اندک پرداختهای برخی مناطق، برابر با سال قبل»اعمال شده است.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت (ارکان ثالث)نوشت با وجود گرانی و کاهش قدرت خرید کارگران، در زیر سایه جنگ، هیچ نهاد پاسخگویی برای رسیدگی وجود ندارد و هرگونه اعتراض در شرایط جنگی توسط نهادهای امنیتی با برچسب همکاری با «دشمن» سرکوب میشود.
با این همه، در روزهای اخیر، کارگران در چند نوبت بهدلیل پرداخت نشدن معوقات و افزایشهای مصوب اعتصاب کردهاند.
شورا تاکید کرد وضعیت خارج از توان تحمل شرایط بحرانی معیشتی موجود، دلیل قاطعی بر بازگشت کارگران ارکان ثالث و پیمانکاری نفت به اعتراضات بوده، و «در روزهای پیش رو با طرح خواستههای بیشتری به آن باز خواهیم گشت.»
بیانیه خواستار رسیدگی نهادهای بینالمللی و حقوق بشری به شرایط کارگران نفت و مزدبگیران تمامی بخشهای اقتصادی ایران، و همچنین حمایت همه فعالین، تشکلهای مدنی و احزاب سیاسی شده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد که با رهبران و مقامهای ارشد شماری از کشورهای منطقه درباره صلح با جمهوری اسلامی صحبت کرده و اکنون تنها نهاییسازی متن توافق باقی مانده است و تنگه هرمز هم باز میشود.
او در بعدازظهر شنبه دوم خرداد، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود، تروت سوشیال، گفت: «دقایقی پیش، گفتوگوی بسیار خوبی با محمد بن سلمان آل سعود از عربستان سعودی، محمد بن زاید آل نهیان از امارات متحده عربی، امیر قطر تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی و محمد بن عبدالرحمن بن جاسم بن جبر آل ثانی نخستوزیر و وزیر علی الثوادی از قطر، فیلد مارشال سید عاصم منیر احمد شاه از پاکستان، رجب طیب اردوغان رییسجمهوری ترکیه، عبدالفتاح السیسی رییسجمهوری مصر، ملک عبدالله دوم از اردن، و حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین، درباره جمهوری اسلامی ایران و تمامی موضوعات مرتبط با تفاهمنامهای در ارتباط با صلح داشتیم.»
رییسجمهوری آمریکا نوشت: «مذاکرات درباره این توافق تا حد زیادی میان ایالات متحده، جمهوری اسلامی ایران، و کشورهای مختلفی که نام برده شد، انجام شده و تنها نهاییسازی آن باقی مانده است.»
ترامپ افزود: «بهصورت جداگانه نیز با نخستوزیر بیبی نتانیاهو، از اسرائیل، گفتوگو کردم که آن تماس نیز بسیار خوب پیش رفت.»
او اشاره کرد: «جنبهها و جزییات نهایی توافق در حال حاضر در دست بررسی است و بهزودی اعلام خواهد شد.»
ترامپ تاکید کرد: «علاوه بر بسیاری دیگر از مفاد توافق، تنگه هرمز نیز بازگشایی خواهد شد.»
ساعاتی پیش از انتشار این بیانیه از سوی رییسجمهوری آمریکا برخی دیگر از مقامات این کشور و نیز مقامات جمهوری اسلامی و پاکستان اعلام کرده بودند که مذاکرات برای پایان دادن به جنگ ایران، پیشرفتهایی داشته است.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، پس از دیدار محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، با عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، اعلام کرد تهران در حال تمرکز بر نهایی کردن یک «یادداشت تفاهم» است.
رسانههای حکومتی در ایران همچنین گزارش دادند منیر پیش از ترک تهران، با مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، نیز دیدار کرده است.
ارتش پاکستان اعلام کرد مذاکرات ۲۴ ساعت گذشته «پیشرفتهای امیدوارکنندهای» در مسیر دستیابی به یک تفاهم نهایی به همراه داشته است.
واشینگتن: شاید ظرف چند روز آینده چیزی برای اعلام داشته باشیم
به گزارش خبرگزاری رویترز، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا که به هند سفر کرده، نیز گفت در موضوع ایران پیشرفتهایی حاصل شده و واشینگتن ممکن است «در روزهای آینده» موضع یا خبر تازهای اعلام کند.
روبیو در جمع خبرنگاران در دهلینو گفت: «پیشرفتهایی حاصل شده و حتی همین حالا که با شما صحبت میکنم، کارهایی در حال انجام است. این احتمال وجود دارد که امروز، فردا یا ظرف چند روز آینده، چیزی برای گفتن داشته باشیم.»
همزمان فایننشال تایمز گزارش داد میانجیهای جنگ ایران معتقدند در حال نزدیک شدن به توافقی هستند که آتشبس میان واشینگتن و تهران را به مدت ۶۰ روز تمدید و چارچوبی برای مذاکرات درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی ایجاد کند.
افرادی که در جریان این مذاکرات قرار دارند به این رسانه گفتند این توافق شامل بازگشایی تدریجی تنگه هرمز و همچنین تعهد به بررسی رقیقسازی یا واگذاری ذخایر اورانیوم با غنای بالا خواهد بود.
فایننشال تایمز افزود آمریکا همچنین محاصره بنادر ایران را کاهش میدهد و با کاهش تحریمها و آزادسازی مرحلهای داراییهای مسدودشده تهران در خارج از کشور هم موافقت خواهد کرد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز گفت روند این هفته به سمت کاهش اختلافها بوده، اما هنوز موضوعهایی باقی مانده که باید از طریق میانجیها بررسی شود.
او افزود: «باید منتظر ماند و دید وضعیت ظرف سه یا چهار روز آینده به کجا میرسد.»
تنگه هرمز و توقف حملات، محور مذاکرات
پاکستان تلاش میکند پس از وقوع جنگ، اختلافهای تهران و واشینگتن را کاهش دهد. جنگی که باعث بسته شدن بخش عمدهای از تردد کشتیها در تنگه هرمز شده و بازارهای جهانی انرژی را دچار آشفتگی کرده است.
رویترز گزارش داد مذاکرات بر محور سندی ۱۴ مادهای که ایران آن را چارچوب اصلی گفتوگوها میداند و همچنین پیامهای ردوبدلشده میان دو طرف، متمرکز بوده است.
بقایی گفت موضوع محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا اهمیت دارد، اما اولویت تهران پایان دادن به خطر حملات جدید آمریکا و همچنین توقف درگیریها در لبنان است. جایی که نیروهای حزبالله، متحد جمهوری اسلامی، با ارتش اسرائیل در جنوب لبنان درگیر هستند.