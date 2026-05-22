سایت اقتصادنیوز گزارش داد تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها در سال ۱۴۰۵، الگوی خرید مردم را تغییر داده و خرید قسطی را از کالاهای گران‌قیمت به مواد غذایی، اقلام ضروری، لبنیات، شوینده‌ها و اقلام بهداشتی کشانده است.

اقتصادنیوز نوشت خرید قسطی دیگر محدود به کالاهای لوکس یا بزرگ نیست و حتی مواد غذایی و بسته‌های سوپرمارکتی نیز در قالب پرداخت چندمرحله‌ای عرضه می‌شوند؛ تغییری که نشانه کاهش قدرت نقدینگی خانوارهاست.

بر اساس این گزارش، فشار تورمی باعث شده بسیاری از خانوارها به‌جای خرید نقدی کالاهای نو، به خرید قسطی یا کالاهای دست‌دوم روی بیاورند. فروشندگان کالاهای دست‌دوم نیز از افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی تقاضا در این بازار خبر داده‌اند.