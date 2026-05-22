اکسیوس اشاره کرد که این جلسه صبح جمعه اول خرداد برگزار شده است و افزود: «منابعی که به‌طور مستقیم» با ترامپ صحبت کرده‌اند، می‌گویند که او «به‌طور جدی در حال بررسی حملات جدید علیه ایران است، مگر اینکه پیشرفتی در مذاکرات در آخرین لحظه حاصل شود.»

بر اساس این گزارش، ترامپ در جریان جلسه در مورد وضعیت مذاکرات و سناریوهای مختلف در صورت شکست مذاکرات توجیه شد.

این نشست در شرایطی برگزار شد که عاصم منیر، رییس ارتش پاکستان ، ظاهرا «در آخرین لحظه» برای رفع اختلافات و جلوگیری از از سرگیری جنگ به تهران سفر کرد.

یک مقام ارشد پاکستانی به شبکه خبری سی‌بی‌اس گفت دیدارهای اخیر محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، در تهران باعث شد مذاکرات «در مسیری مهم» پیش برود و در همین چارچوب، منیر برای ادامه این رایزنی‌ها راهی ایران شده است.

اکسیوس نوشت انتظار می‌رود منیر شنبه دوم خرداد با احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، و «یکی از بازیگران کلیدی در فرآیند تصمیم‌گیری» در جمهوری اسلامی، دیدار کند.

هم‌زمان یک هیات قطری نیز جمعه برای حمایت از تلاش میانجیگری وارد تهران شد.

خبرگزاری رویترز نوشت هدف از سفر این هیات که با هماهنگی واشینگتن انجام گرفت، کمک به تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی جهت پایان جنگ ایران است.

یک مقام آمریکایی که در جریان تلاش‌های دیپلماتیک قرار گرفته است، مذاکرات را «دردناک» توصیف کرد و به اکسیوس گفت که پیش‌نویس‌ها «هر روز در حال تغییر و تحول» هستند، بدون اینکه پیشرفت زیادی حاصل شود.

در همین ارتباط، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، شامگاه جمعه در مصاحبه با صداوسیمای جمهوری اسلامی، در مورد سفر مقام‌های ارشد پاکستان به تهران گفت: «نمی‌توانیم بگوییم که به جایی رسیدیم که توافق نزدیک است. ضرورتا خیر، این‌طور نیست. روند ادامه‌دار است.»

در این حال، اکسیوس اشاره کرد: چند ساعت پس از جلسه جمعه صبح، کاخ سفید از تغییر برنامه ترامپ برای آخر هفته خبر داد.»

این گزارش می‌گوید: «او پس از انجام یک سخنرانی برنامه‌ریزی شده در نیویورک در عصر جمعه، به جای ماندن در باشگاه گلف خود، به واشینگتن باز خواهد گشت.»

در همین ارتباط، ترامپ در تروت‌سوشال نوشت که به دلیل شرایط حساس کنونی قصد ندارد در عروسی پسرش دان جونیور در این آخر هفته شرکت کند و افزود: «احساس می‌کنم در این مقطع حساس باید در واشینگتن و کاخ سفید بمانم.»

اکسیوس در ادامه گزارش خود به نقل از «یک منبع نزدیک به ترامپ» و «یک منبع دوم آگاه از اوضاع» نوشت که رییس‌جمهوری ایالات متحده «در چند روز گذشته به‌طور فزاینده‌ای از مذاکرات با ایران ناامید شده است.»

این دو منبع گفتند که او سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، گفت که می‌خواهد به دیپلماسی فرصت دیگری بدهد، «اما تا پنجشنبه شب، به سمت دستور حمله متمایل شده بود.»

یک منبع نزدیک به ترامپ گفت که او «احتمال یک عملیات نظامی بزرگ و نهایی را مطرح کرده است که پس از آن می‌تواند پیروزی را اعلام کند و به جنگ پایان دهد.»

اکسیوس اشاره کرد که هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه ترامپ تصمیمی برای از سرگیری جنگ گرفته باشد، وجود ندارد.

در این گزارش به بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز اشاره شد؛ اینکه مذاکرات در حال انجام است اما توافق نزدیک نیست.

در همین ارتباط، خبرگزاری تسنیم، متعلق به سپاه پاسداران، جمعه به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی گفت که «مذاکرات بر سر مسائل مورد اختلاف هنوز ادامه دارد و هنوز هیچ نتیجه نهایی حاصل نشده است.»

این منبع عنوان کرد که تمرکز فعلی بر «پایان دادن به جنگ» است و تا زمانی که این امر محقق نشود، هیچ موضوع دیگری مورد مذاکره قرار نخواهد گرفت.

در همین حال، اکسیوس نوشت: «برخی منابع نزدیک به مذاکرات هنوز معتقدند که در ۲۴ ساعت آینده فرصتی برای نوعی پیشرفت وجود دارد.»

«دو منبع آگاه از تفکر ترامپ» به اکسیوس گفتند که به نظر می‌رسد «او متمایل به اقدام نظامی است، مگر اینکه اتفاق غیرمنتظره‌ای در مذاکرات رخ دهد.»

روبیو: پیشرفت‌هایی حاصل شده است

مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، جمعه گفت که آمریکا «شاهد پیشرفت‌هایی در جهت دستیابی به توافق با ایران بوده است، اما کار بیشتری لازم است.»

خبرگزاری رویترز در این مورد اشاره کرد که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفته که اختلافات دو طرف «عمیق و قابل توجه» است.

این خبرگزاری نوشت در حالی که برخی از شکاف‌ها کاهش یافته است، هنوز اختلافاتی در مورد اورانیوم غنی‌شده ایران و کنترل تنگه هرمز وجود دارد که بسته شدن آن از زمان آغاز جنگ باعث بحران انرژی جهانی شده است.

بر اساس این گزارش، روبیو پس از نشست وزرای ناتو در هلسینگبورگ در سوئد به خبرنگاران گفت: «پیشرفت‌هایی حاصل شده است. من اغراق نمی‌کنم. من آن را کم‌اهمیت جلوه نمی‌دهم.»

او تاکید کرد: «کارهای بیشتری باید انجام شود. ما هنوز به آنجا نرسیده‌ایم. امیدوارم به آنجا برسیم.»

روبیو در عین حال، سخنان پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت خود مبنی بر «غیرقابل قبول» بودن برنامه‌های تهران برای گرفتن عوارض عبور از تنگه هرمز را تکرار کرد.

او گفت: «ما با گروهی بسیار سرسخت سر و کار داریم و اگر این تغییر نکند، رییس‌جمهور به‌روشنی گفته است که گزینه‌های دیگری دارد.»