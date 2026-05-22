براساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی برای دریافت ویزای آمریکا، خبرنگاران و عکاسانی را معرفی کرده که در سوابق حرفهای خود هیچگونه انتقادی از فدراسیون فوتبال یا مدیران آن نداشتهاند.
این اطلاعات حاکی است شماری از افراد انتخابشده برای سفر به آمریکا، ارتباط نزدیکی با سخنگوی فدراسیون فوتبال دارند و برخی دیگر نیز به سرمربی تیم ملی یا سردبیران همسو با فدراسیون نزدیکاند.
همچنین گفته میشود برای این ۱۵ نفر روزانه ۵۰ دلار کمکهزینه در نظر گرفته شده است. بر پایه این گزارش، تلاشهایی نیز برای مهار اعتراضها به نحوه گزینش همراهان رسانهای تیم ملی از طریق اهدای کارت هدیه صورت گرفته است.
اطلاعات دریافتی ایران اینترنشنال همچنین نشان میدهد نام هیچیک از خبرنگاران و عکاسان وبسایت فوتبال ۳۶۰ در فهرست معرفیشده از سوی فدراسیون دیده نمیشود.
فوتبال ۳۶۰ پیشتر و در پی کشته شدن معترضان در دیماه ۱۴۰۴، پخش برنامههای اینترنتی خود با اجرای عادل فردوسیپور را متوقف کرده بود.
سایت اقتصادنیوز گزارش داد تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها در سال ۱۴۰۵، الگوی خرید مردم را تغییر داده و خرید قسطی را از کالاهای گرانقیمت به مواد غذایی، اقلام ضروری، لبنیات، شویندهها و اقلام بهداشتی کشانده است.
اقتصادنیوز نوشت خرید قسطی دیگر محدود به کالاهای لوکس یا بزرگ نیست و حتی مواد غذایی و بستههای سوپرمارکتی نیز در قالب پرداخت چندمرحلهای عرضه میشوند؛ تغییری که نشانه کاهش قدرت نقدینگی خانوارهاست.
بر اساس این گزارش، فشار تورمی باعث شده بسیاری از خانوارها بهجای خرید نقدی کالاهای نو، به خرید قسطی یا کالاهای دستدوم روی بیاورند. فروشندگان کالاهای دستدوم نیز از افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی تقاضا در این بازار خبر دادهاند.
پلیس بریتانیا در حال تحقیق درباره اتهامهای احتمالی جرایم جنسی علیه اندرو مونتباتن-ویندزور، شاهزاده پیشین بریتانیا، است. این تحقیقات پس از انتشار اسناد مرتبط با جفری اپستین در آمریکا آغاز شده و مقامهای پلیس میگویند دامنه بررسیها میتواند فراتر از اتهامهای مالی باشد.
اسکاینیوز جمعه اول خرداد نوشت منابع آگاه گفتهاند این پرونده پیچیده است و تحقیقات آن احتمالا ماهها ادامه خواهد داشت.
کارآگاهان پلیس از افرادی که ممکن است از قربانیان جفری اپستین، سرمایهدار و مجرم جنسی آمریکایی، بوده باشند خواسته است اطلاعات خود را در اختیار مقامهای تحقیق قرار دهند.
اندرو مونتباتن-ویندزور که پیشتر هرگونه تخلف را رد کرده، سه ماه پیش در جریان یورش بامدادی پلیس به خانه جدیدش در نورفک بازداشت شد. این عملیات در روز تولد ۶۶ سالگی او انجام شد.
اندرو، دومین پسر ملکه الیزابت دوم و برادر کوچک چارلز سوم، پادشاه بریتانیا، است و پیشتر عنوان «دوک یورک» را داشت.
در سال ۲۰۲۲، اندرو در پروندهای مدنی، بدون پذیرش اتهام، با پرداخت غرامت به توافق رسید. پس از این جنجالها، بسیاری از عناوین و مسئولیتهای سلطنتی او لغو شد و حضورش در فعالیتهای رسمی خانواده سلطنتی بهشدت کاهش یافت.
شاهزاده پیشین بریتانیا که زمانی نماینده تجاری دولت بریتانیا بود، در چارچوب تحقیقاتی درباره «سوءاستفاده از مقام دولتی» مورد بازجویی قرار گرفته است.
این تحقیقات پس از انتشار اسناد افبیآی درباره اپستین در ماه ژانویه آغاز شد.
اسناد منتشرشده ظاهرا نشان میدهند اندرو اطلاعات حساس دولتی و تجاری را در اختیار اپستین قرار داده است.
اپستین پیشتر به جرم فراهم کردن زمینه فحشا برای یک دختر زیر ۱۸ سال زندانی شده بود.
به نوشته اسکاینیوز، گروه ویژهای از کارآگاهان پلیس نگراناند برخی قربانیان احتمالی اپستین به اشتباه تصور کنند تحقیقات تنها به جرایم مالی محدود است و به همین دلیل برای ارائه اطلاعات مراجعه نکنند.
یک منبع آگاه به این رسانه گفت: «مردم اشتباه میکنند اگر فکر کنند ما فقط جرایم مالی را بررسی میکنیم. سوءاستفاده از مقام دولتی میتواند شامل جرایم جنسی، فساد، کلاهبرداری، اخلال در روند عدالت و موارد دیگر باشد.»
بر اساس این گزارش، پلیس در حال بررسی ادعایی است که میگوید اپستین در سال ۲۰۱۰ زنی غیربریتانیایی را برای دیدار به قصد رابطه جنسی با شاهزاده اندرو، به بریتانیا فرستاده است.
با این حال، مقامهای پلیس هنوز موفق به بازجویی از این زن نشدهاند.
ارتش اسرائیل، صبح جمعه اول خرداد اعلام کرد برای دومین بار در یک ساعت، ارتباط با یک «هدف هوایی مشکوک» در منطقه روش هانیکرا، نزدیک مرز لبنان، از دست رفته است؛ رخدادی که باعث فعال شدن آژیر هشدار نفوذ پهپاد شد.
به گفته ارتش اسرائیل، ارتباط با این هدف پیش از ورود آن به حریم هوایی اسرائیل قطع شد. این رویداد پایان یافته و گزارشی از آسیبدیدگی منتشر نشده است.
ارتش اسرائیل افزود در حادثه قبلی نیز هدفی مشابه شناسایی شده بود که پیش از ورود به حریم هوایی اسرائیل، ارتباط با آن قطع شد.