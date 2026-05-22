در میانه آتشبس شکننده و محاصره دریایی در تنگه هرمز، بندر خَصَب در عمان به یکی از مسیرهای حیاتی برای رساندن کالا به ایران تبدیل شده است. بندری که با قایقهای «شوتی»، ماهیگیران و گردشگران شناخته میشد، حالا گذرگاهی پرهزینه اما مهم برای دور زدن محاصره بنادر جنوبی ایران شده است.
تا پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، بخشی از رفتوآمدهای دریایی میان خصب و سواحل جنوبی ایران، به قایقهای تندرو اختصاص داشت. قایقهایی که در ادبیات محلی به «شوتی» معروف هستند و سالها در مسیرهای غیررسمی میان عمان و جنوب ایران، رفتوآمد کردهاند.
این قایقها معمولا به صورت گروهی حرکت میکردند و در زمانی کوتاه خود را از آبهای عمان به قشم یا دیگر نقاط ساحلی ایران میرساندند.
این مسیر پیش از این بیشتر برای دادوستدهای غیررسمی و قاچاق خرد شناخته میشد. سیگار ایرانی، مشروبات الکلی و حشیش، از ایران به عمان منتقل میشد و در مسیر بازگشت، کالاهای مصرفی، لوازم خانگی و اجناس لوکس، از عمان به ایران میرسید.
حضور قایقهای ماهیگیری ایرانی نیز در اطراف خصب همیشه بخشی از تصویر معمول این منطقه بود.
بندر خصب کجاست؟
خصب مرکز استان مُسندَم در کشور عمان است. منطقهای برونبومی در شمال این کشور که از خاک اصلی عمان جدا مانده و میان آن و دیگر بخشهای عمان، خاک امارات متحده عربی قرار دارد.
این موقعیت جغرافیایی، خصب را به نقطهای کمنظیر در دهانه تنگه هرمز تبدیل کرده است.
بندری کوچک در فاصله حدود ۳۵ کیلومتری ایران، میان کوههای خشک و آبدرههایی که تا پیش از جنگ، بیشتر مقصد قایقهای تفریحی و تورهای دریایی بودند.
اما محدودیتهای دریایی، کارکرد این مسیر را تغییر داده است.
با بسته شدن مسیرهای اصلی در تنگه هرمز به روی کشتیهای ایرانی و کشتیهای مرتبط با جمهوری اسلامی، خصب از یک مسیر فرعی و محلی به یکی از راههای جایگزین برای رساندن کالا به ایران تبدیل شده است. کالاهایی که پیش از این از مسیرهای معمول تجاری و از بنادر امارات متحده عربی به ایران میرفتند، اکنون در بخشی از شبکه حملونقل، از مسیر عمان و بندر خصب عبور داده میشوند.
یک بازرگان مطلع به ایراناینترنشنال گفت پس از آتشبس، روند انتقال کالا به این شکل انجام میشود که بارهای به مقصد ایران، ابتدا با کشتیهایی با پرچم کشورهایی غیر از ایران، از بنادر امارات به خصب منتقل میشوند. سپس این محمولهها در اسکله خصب روی شناورهای ایرانی تخلیه میشوند و این شناورها، خارج از مسیرهای اصلی تحت کنترل، بار را به بنادر ایران میرسانند.
به گفته این بازرگان، بخش مهمی از این انتقال با شناورهای «لندینگ کرافت» انجام میشود.
این شناورها بهدلیل امکان حرکت در آبهای کمعمق و پهلوگیری در اسکلههای کوچک، برای چنین مسیری مناسب هستند و برخی از آنها میتوانند صدها تن تا حدود هزار تن بار حمل کنند و ظرفیت جابهجایی کانتینر، خودرو و محمولههای سنگینتر را نیز دارند.
محمولههایی که از این مسیر به ایران میرسند، محدود به یک نوع کالا نیستند.
به گفته منابع تجاری، از خودرو و قطعات یدکی گرفته تا لوازم خانگی، تجهیزات مصرفی، کالاهای بهداشتی و حتی برخی اقلام مرتبط با فرآوردههای نفتی میتواند در این مسیر جابهجا شود.
رفتن از این مسیر چه هزینهای دارد؟
استفاده از این مسیر هزینه سنگینی دارد.
یک بازرگان به ایراناینترنشنال گفت انتقال کالا از مسیر خصب، در مقایسه با مسیری که پیشتر از امارات به خرمشهر استفاده میشد، حدود شش برابر گرانتر است.
با این حال، او گفت برای بسیاری از تجار، این هزینه بالا تنها گزینه باقیمانده برای ادامه کار است.
مقامهای محلی در ایران نیز اظهارنظرهایی درباره استفاده از ظرفیت بنادر عمان داشتهاند.
خورشید گزدرازی، رییس اتاق بازرگانی استان بوشهر، ۳۰ اردیبهشت اعلام کرد امارات پیش از این، هاب اصلی صادرات و واردات بود، اما با آغاز جنگ و بروز وقفه در بارگیری و خروج کانتینرها، استفاده از ظرفیت بنادر عمان در دستور کار قرار گرفت.
او از بنادری مانند خصب، سویک، شناص و مسقط، به عنوان مسیرهایی نام برد که برای جابهجایی کالا مورد استفاده قرار میگیرند.
مراد زرهی، فرماندار بندر خمیر، نیز از اجرای طرحی با عنوان «قایقبری» برای «انتقال قانونی کالاهای اساسی از بنادر عمان به این شهرستان» خبر داد.
در شبکههای اجتماعی نیز حسابهای فروش کالا در ایران شروع به تبلیغ همین مسیر کردهاند.
برخی از این حسابها با انتشار ویدیوهایی از انتقال کالا از عمان، تلاش میکنند نشان دهند با وجود جنگ و محدودیتهای دریایی، ورود کالا به ایران همچنان ادامه دارد.
آنها از این مسیر به عنوان راهی تازه برای تامین کالا نام میبرند و مخاطبان را به خرید تشویق میکنند.
محمدجواد حاجعلیاکبری، امام جمعه تهران، گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آمادهتر از همیشه و دست به ماشه هستند و اگر دشمنان «دست به کار احمقانهای بزنند»، این بار «موشکهای جدیدی را تجربه خواهند کرد که فکرش را نکردهاند» و اسرائیل نیز «نفسش به شماره خواهد افتاد».
او در خطبههای نماز جمعه تهدید کرد در صورت تشدید درگیریها، به جای «جنگ منطقهای»، جنگ «فرامنطقهای» رخ خواهد داد و به جای محدود شدن تنگه هرمز، بابالمندب نیز بسته خواهد شد.
حاجعلیاکبری افزود اگر زیرساختهای جمهوری اسلامی هدف قرار گیرد، «از تمام حامیان دشمن در منطقه، زیرساختزدایی خواهد شد».
امام جمعه موقت تهران همچنین گفت «پرونده انتقام خون تکتک شهدا، از رهبر شهید تا دانشآموزان، باز خواهد ماند» و جمهوری اسلامی «غرامتها را خواهد ستاند» و شروط مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، را «قاطعانه» مطالبه خواهد کرد.
حاجعلیاکبری همچنین گفت دونالد ترامپ به دست یکی از قربانیان «جریان استکبار» کشته خواهد شد و «به درک و جهنم خواهد رفت».
باشگاه منچسترسیتی اعلام کرد پپ گواردیولا در پایان فصل جاری، پس از ۱۰ سال حضور روی نیمکت این تیم، از سمت سرمربیگری کنارهگیری میکند.
گواردیولا که از تابستان ۲۰۱۶ هدایت منچسترسیتی را برعهده داشت، در این مدت ۲۰ جام از جمله شش قهرمانی لیگ برتر انگلیس و یک قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا به دست آورد و به موفقترین سرمربی تاریخ این باشگاه تبدیل شد.
او در پیام خداحافظی خود گفت: «هیچ چیز همیشگی نیست اما احساس، خاطرات و عشقی که به منچسترسیتی دارم، ماندگار خواهد بود.»
منچسترسیتی همچنین اعلام کرد گواردیولا پس از پایان دوران مربیگریاش در این باشگاه، بهعنوان سفیر جهانی به همکاری با گروه فوتبال سیتی ادامه خواهد داد.
جامعه جهانی بهائی در بیانیهای اعلام کرد بشری مصطفوی، زن باردار بهائی اهل رفسنجان، در میان دهها شهروند بهائی است که همزمان با تشدید کارزار بیرحمانه جمهوری اسلامی برای آزار و سرکوب بهائیان در ایران بازداشت و زندانی شدهاند.
در این بیانیه آمده است از زمان آغاز درگیریهای اخیر آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، حدود ۸۰ شهروند بهائی در ایران بازداشت، دستگیر یا زندانی شدهاند و بیش از ۴۰۰ مورد نقض حقوق بشر علیه بهائیان، از جمله یورش به خانهها، مصادره اموال، بازداشت و محرومیت از دادرسی عادلانه ثبت شده است.
جامعه جهانی بهائی اعلام کرد بشری مصطفوی که پیشتر تبرئه شده بود، پس از نقض حکم در دادگاه تجدیدنظر، اکنون باید در دوران بارداری چهار ماه را در زندان کرمان بگذراند و درخواستهای او برای مرخصی، از جمله برای مراجعه پزشکی و انجام آزمایش ضروری بارداری، رد شده است.
جامعه جهانی بهائی همچنین به اظهارات قاضی در جریان فرجامخواهی دادستان علیه حکم تبرئه مصطفوی اشاره کرد و آن را نشانهای از نقش تعصبات مذهبی در آزار بهائیان دانست. به گفته این بیانیه، قاضی خطاب به او گفته بود: «شما بهائی هستید و در کشور اسلامی باید تاوان بهائی بودن خود را بدهید.»
در این بیانیه همچنین آمده است دیدار احمدی و ناهید نعیمی، دو زن بهائی که پیشتر همراه با مصطفوی بازداشت و سپس تبرئه شده بودند، از پنجم اردیبهشت دوران محکومیت خود را آغاز کردهاند و شکیلا قاسمی، زن ۲۶ ساله بهائی اهل کرمان، بیش از ۱۰۰ روز است در بازداشت به سر میبرد.
این بیانیه همچنین به وضعیت پیوند نعیمی و برنا نعیمی اشاره کرده و از شکنجه، اعدام نمایشی و اعترافگیری اجباری از این دو شهروند بهائی خبر داده است.