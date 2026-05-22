تا پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، بخشی از رفت‌وآمدهای دریایی میان خصب و سواحل جنوبی ایران، به قایق‌های تندرو اختصاص داشت. قایق‌هایی که در ادبیات محلی به «شوتی» معروف‌ هستند و سال‌ها در مسیرهای غیررسمی میان عمان و جنوب ایران، رفت‌وآمد کرده‌اند.

این قایق‌ها معمولا به صورت گروهی حرکت می‌کردند و در زمانی کوتاه خود را از آب‌های عمان به قشم یا دیگر نقاط ساحلی ایران می‌رساندند.

این مسیر پیش از این بیشتر برای دادوستدهای غیررسمی و قاچاق خرد شناخته می‌شد. سیگار ایرانی، مشروبات الکلی و حشیش، از ایران به عمان منتقل می‌شد و در مسیر بازگشت، کالاهای مصرفی، لوازم خانگی و اجناس لوکس، از عمان به ایران می‌رسید.

حضور قایق‌های ماهیگیری ایرانی نیز در اطراف خصب همیشه بخشی از تصویر معمول این منطقه بود.

بندر خصب کجاست؟

خصب مرکز استان مُسندَم در کشور عمان است. منطقه‌ای برون‌بومی در شمال این کشور که از خاک اصلی عمان جدا مانده و میان آن و دیگر بخش‌های عمان، خاک امارات متحده عربی قرار دارد.

این موقعیت جغرافیایی، خصب را به نقطه‌ای کم‌نظیر در دهانه تنگه هرمز تبدیل کرده است.

بندری کوچک در فاصله حدود ۳۵ کیلومتری ایران، میان کوه‌های خشک و آبدره‌هایی که تا پیش از جنگ، بیشتر مقصد قایق‌های تفریحی و تورهای دریایی بودند.

اما محدودیت‌های دریایی، کارکرد این مسیر را تغییر داده است.

با بسته شدن مسیرهای اصلی در تنگه هرمز به روی کشتی‌های ایرانی و کشتی‌های مرتبط با جمهوری اسلامی، خصب از یک مسیر فرعی و محلی به یکی از راه‌های جایگزین برای رساندن کالا به ایران تبدیل شده است. کالاهایی که پیش از این از مسیرهای معمول تجاری و از بنادر امارات متحده عربی به ایران می‌رفتند، اکنون در بخشی از شبکه حمل‌ونقل، از مسیر عمان و بندر خصب عبور داده می‌شوند.

انتقال کالا به ایران چگونه انجام می‌شود؟

یک بازرگان مطلع به ایران‌اینترنشنال گفت پس از آتش‌بس، روند انتقال کالا به این شکل انجام می‌شود که بارهای به مقصد ایران، ابتدا با کشتی‌هایی با پرچم کشورهایی غیر از ایران، از بنادر امارات به خصب منتقل می‌شوند. سپس این محموله‌ها در اسکله خصب روی شناورهای ایرانی تخلیه می‌شوند و این شناورها، خارج از مسیرهای اصلی تحت کنترل، بار را به بنادر ایران می‌رسانند.

به گفته این بازرگان، بخش مهمی از این انتقال با شناورهای «لندینگ کرافت» انجام می‌شود.

این شناورها به‌دلیل امکان حرکت در آب‌های کم‌عمق و پهلوگیری در اسکله‌های کوچک، برای چنین مسیری مناسب‌ هستند و برخی از آن‌ها می‌توانند صدها تن تا حدود هزار تن بار حمل کنند و ظرفیت جابه‌جایی کانتینر، خودرو و محموله‌های سنگین‌تر را نیز دارند.

محموله‌هایی که از این مسیر به ایران می‌رسند، محدود به یک نوع کالا نیستند.

به گفته منابع تجاری، از خودرو و قطعات یدکی گرفته تا لوازم خانگی، تجهیزات مصرفی، کالاهای بهداشتی و حتی برخی اقلام مرتبط با فرآورده‌های نفتی می‌تواند در این مسیر جابه‌جا شود.

رفتن از این مسیر چه هزینه‌ای دارد؟

استفاده از این مسیر هزینه سنگینی دارد.

یک بازرگان به ایران‌اینترنشنال گفت انتقال کالا از مسیر خصب، در مقایسه با مسیری که پیش‌تر از امارات به خرمشهر استفاده می‌شد، حدود شش برابر گران‌تر است.

با این حال، او گفت برای بسیاری از تجار، این هزینه بالا تنها گزینه باقی‌مانده برای ادامه کار است.

مقام‌های محلی در ایران نیز اظهار‌نظرهایی درباره استفاده از ظرفیت بنادر عمان داشته‌اند.

خورشید گزدرازی، رییس اتاق بازرگانی استان بوشهر، ۳۰ اردیبهشت اعلام کرد امارات پیش از این، هاب اصلی صادرات و واردات بود، اما با آغاز جنگ و بروز وقفه در بارگیری و خروج کانتینرها، استفاده از ظرفیت بنادر عمان در دستور کار قرار گرفت.

او از بنادری مانند خصب، سویک، شناص و مسقط، به عنوان مسیرهایی نام برد که برای جابه‌جایی کالا مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مراد زرهی، فرماندار بندر خمیر، نیز از اجرای طرحی با عنوان «قایق‌بری» برای «انتقال قانونی کالاهای اساسی از بنادر عمان به این شهرستان» خبر داد.

در شبکه‌های اجتماعی نیز حساب‌های فروش کالا در ایران شروع به تبلیغ همین مسیر کرده‌اند.

برخی از این حساب‌ها با انتشار ویدیوهایی از انتقال کالا از عمان، تلاش می‌کنند نشان دهند با وجود جنگ و محدودیت‌های دریایی، ورود کالا به ایران همچنان ادامه دارد.

آن‌ها از این مسیر به عنوان راهی تازه برای تامین کالا نام می‌برند و مخاطبان را به خرید تشویق می‌کنند.

جنگ و محاصره دریایی ، جایگاه بندر کوچک خصب را در تجارت ایران تغییر داده است.

بندری که پیش از این بیشتر با گردشگری، ماهیگیری و قاچاق خرد شناخته می‌شد، اکنون در سایه بحران تنگه هرمز، به حلقه‌ای مهم در زنجیره دور زدن محدودیت‌های دریایی تبدیل شده است.