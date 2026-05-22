ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، جمعه اول خرداد به نقل از یک منبع دیپلماتیک نوشت منیر قرار است در سفر به ایران با مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی دیدار و گفت‌وگو کند.

شبکه سی‌بی‌اس نیوز نیز به نقل از منابع آگاه امنیتی، سفر فرمانده ارتش پاکستان به ایران را تایید کرد و نوشت بررسی مسائل مهم منطقه‌ای و بین‌المللی، از جمله مذاکرات تهران و واشینگتن، محور اصلی دیدارهای او با مقام‌های جمهوری اسلامی خواهد بود.

یک مقام ارشد پاکستانی به سی‌بی‌اس نیوز گفت دیدارهای اخیر محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، در تهران باعث شده مذاکرات «در مسیری مهم» پیش برود و در همین چارچوب، منیر برای ادامه این رایزنی‌ها راهی ایران شده است.

خبرگزاری رویترز نیز از سفر یک هیات مذاکره‌کننده قطری به تهران خبر داد و نوشت هدف از این سفر که با هماهنگی واشینگتن انجام گرفت، «کمک به تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی برای خاتمه جنگ ایران» است.

بر اساس این گزارش، هیات قطری اول خرداد وارد تهران شد.

قطر که پیش‌تر نقش پررنگی در میانجی‌گری‌های بین‌المللی از جمله در جنگ غزه داشت، در پی حملات موشکی و پهپادی اخیر جمهوری اسلامی به این کشور، از ایفای نقش واسطه در مذاکرات مربوط به جنگ ایران فاصله گرفته بود.

العربیه از سفر رییس سازمان اطلاعات پاکستان به تهران خبر داد

شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داد عاصم مالک، رییس سازمان اطلاعات پاکستان، هم راهی تهران شده است.

از زمان برقراری آتش‌بس موقت در ۱۹ فروردین، پاکستان کوشیده است زمینه دستیابی به توافقی را برای پایان جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی فراهم کند.

رویترز اول خرداد نوشت عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با وزیر کشور پاکستان در تهران دیدار کرد تا درباره پیشنهادهای مربوط به پایان جنگ گفت‌وگو کند.

این دومین دور گفت‌وگوهای نقوی با مقام‌های ایرانی در دو روز گذشته بود.

رویترز افزود اسلام‌آباد در تلاش است ارتباط میان تهران و واشینگتن را تسهیل کند تا چارچوبی برای پایان جنگ و حل اختلاف‌ها شکل بگیرد.

«نشانه‌های مثبت»

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، ۳۱ اردیبهشت گفت در مذاکرات «نشانه‌های مثبتی» دیده می‌شود، اما هشدار داد اگر جمهوری اسلامی طرح دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز را اجرا کند، دستیابی به توافق ممکن نخواهد بود .

او گفت: «ما می‌خواهیم این مسیر باز و آزاد باشد. تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است.»

یک منبع ارشد ایرانی نیز به رویترز گفت اختلاف‌ها میان دو طرف کاهش یافته، اما موضوع غنی‌سازی اورانیوم و تنگه هرمز همچنان از اصلی‌ترین موانع توافق هستند.

جنگ جاری شوک بزرگی به اقتصاد جهانی وارد کرده و افزایش قیمت نفت، نگرانی‌ها را درباره تورم تشدید کرده است.

پیش از آغاز جنگ، حدود یک‌پنجم صادرات جهانی نفت و گاز طبیعی مایع از تنگه هرمز عبور می‌کرد.

هم‌زمان ارزش دلار آمریکا به بالاترین سطح شش هفته گذشته نزدیک شده و قیمت نفت نیز در پی تردید بازارها نسبت به موفقیت مذاکرات، افزایش یافته است.

اورانیوم و تنگه هرمز

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۳۱ اردیبهشت گفت واشینگتن در نهایت ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران را در اختیار خواهد گرفت.

او اضافه کرد: «آن را به دست خواهیم آورد. به آن نیاز نداریم و احتمالا بعد از به دست آوردنش نابودش خواهیم کرد، اما اجازه نمی‌دهیم ایران آن را داشته باشد.»

دو منبع ارشد ایرانی پیش‌تر به رویترز گفته بودند مجتبی خامنه‌ای، رهبر سوم جمهوری اسلامی، دستور داده ذخایر اورانیوم غنی‌شده از ایران خارج نشود .

پیشنهاد تازه جمهوری اسلامی که این هفته به آمریکا ارائه شده، شامل درخواست‌هایی مانند کنترل تنگه هرمز، دریافت غرامت جنگ، لغو تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده و خروج نیروهای آمریکایی از منطقه است؛ درخواست‌هایی که ترامپ پیش‌تر آن‌ها را رد کرده بود.

پیش‌تر آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد مناقشه جاری «بدترین شوک انرژی جهان» را ایجاد کرده است.

این نهاد هشدار داد هم‌زمانی اوج تقاضای تابستانی و کمبود عرضه جدید از خاورمیانه، ممکن است بازار انرژی را در ماه‌های ژوییه و اوت وارد «منطقه قرمز» کند.