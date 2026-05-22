العربیه: رییس سازمان اطلاعات پاکستان راهی تهران شده است
العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که عاصم مالک، رییس سازمان اطلاعات پاکستان، راهی تهران شده است.
جامعه جهانی بهائی در بیانیهای اعلام کرد بشری مصطفوی، زن باردار اهل رفسنجان، در میان دهها شهروند بهائی است که در پی تشدید کارزار بیرحمانه جمهوری اسلامی برای آزار و سرکوب بهائیان در ایران، بازداشت و زندانی شدهاند.
بر اساس این بیانیه که جمعه اول خرداد منتشر شد، از زمان آغاز جنگ اخیر، حدود ۸۰ شهروند بهائی در ایران دستگیر یا زندانی شدهاند.
همچنین در این بازه زمانی، بیش از ۴۰۰ مورد نقض حقوق بشر علیه بهائیان، از جمله یورش به خانهها، مصادره اموال، بازداشت و محرومیت از دادرسی عادلانه، به ثبت رسیده است.
جامعه جهانی بهائی با اشاره به وضعیت مصطفوی افزود او پیشتر تبرئه شده بود، اما پس از نقض حکم در دادگاه تجدیدنظر، اکنون باید در دوران بارداری چهار ماه را در زندان کرمان بگذراند.
این سازمان هشدار داد درخواستهای مصطفوی برای دریافت مرخصی، از جمله جهت مراجعه پزشکی و انجام آزمایش ضروری بارداری، رد شده است.
جامعه جهانی بهائی همچنین به اظهارات قاضی در جریان فرجامخواهی دادستان علیه حکم تبرئه مصطفوی اشاره کرد و آن را نشانهای از نقش تعصبات مذهبی در آزار بهائیان دانست.
بر اساس این بیانیه، قاضی خطاب به او گفته بود: «شما بهائی هستید و در کشور اسلامی باید تاوان بهائی بودن خود را بدهید.»
در این بیانیه همچنین آمده است دیدار احمدی و ناهید نعیمی، دو زن بهائی که پیشتر همراه با مصطفوی بازداشت و سپس تبرئه شده بودند، از پنجم اردیبهشت دوران محکومیت خود را آغاز کردهاند.
همچنین شکیلا قاسمی، زن ۲۶ ساله بهائی اهل کرمان، بیش از ۱۰۰ روز است که در بازداشت به سر میبرد.
این بیانیه همچنین به وضعیت پیوند نعیمی و برنا نعیمی پرداخت و از شکنجه، اعدام نمایشی و اعترافگیری اجباری از این دو شهروند بهائی خبر داد.
سرکوبهای اخیر علیه بهائیان ایران
جمهوری اسلامی پیش از آغاز جنگ اخیر نیز سرکوب نظاممند شهروندان بهائی را در دستور کار خود قرار داده بود.
دفتر جامعه جهانی بهائی در ژنو ۱۴ بهمن سال گذشته اعلام کرد همزمان با تشدید اعتراضات سراسری در ایران، جمهوری اسلامی تلاشهای خود را برای سرکوب و نفرتپراکنی علیه بهائیان را افزایش داده و کوشیده است این اقلیت دینی را بهعنوان عامل یا محرک ناآرامیها معرفی کند.
پارلمان اروپا ۳۱ اردیبهشت در نشست خود در استراسبورگ، قطعنامهای در محکومیت سرکوب معترضان، مخالفان، زندانیان سیاسی و اقلیتهای مذهبی در ایران تصویب کرد.
نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه خواستار توقف فوری اعدامها، آزادی زندانیان سیاسی و پاسخگو کردن مقامهای جمهوری اسلامی در قبال نقض حقوق بشر شدند.
در این قطعنامه همچنین درباره افزایش فشارها بر زنان، فعالان مدنی و اقلیتهای مذهبی در ایران ابراز نگرانی شده است.
طبق اعلام منابع غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران بیش از ۳۰۰ هزار نفر برآورد میشود، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، پس از نشست ناتو در سوئد درباره مذاکرات با تهران گفت: «همه ما دوست داریم توافقی با ایران شکل بگیرد که در آن تنگهها باز باشند و ایران از جاهطلبیهای هستهای خود دست بردارد.»
او افزود: «این چیزی است که همه ما امیدواریم و همچنان برایش تلاش خواهیم کرد و همین حالا هم که با شما صحبت میکنم، کار و مذاکرات در این زمینه ادامه دارد.»
وزیر خارجه آمریکا با اشاره به این که باید یک «برنامه جایگزین» هم وجود داشته باشد، گفت که برنامه جایگزین در صورتی باید عملی شود که حکومت ایران از باز کردن تنگه هرمز خودداری کند.
او گفت: «پس باید از الان دربارهاش فکر کنیم. من امروز این موضوع را مطرح کردم. واکنشهای تاییدآمیز زیادی دیدم. اما هنوز چیزی برای اعلام رسمی درباره اقدام مشخصی که در حال انجام باشد نداریم.»
وزیر خارجه آمریکا درباره برنامه جایگزین در صورت امتناع جمهوری اسلامی از بازگشایی تنگه هرمز افزود: «نمیدانم لزوما این میتواند ماموریت ناتو باشد یا نه، اما قطعا کشورهای عضو ناتو میتوانند در آن مشارکت کنند.»
روزنامه گاردین در گزارشی به بررسی تاثیر پپ گواردیولا بر فوتبال انگلیس پرداخت و نوشت او نهتنها منچسترسیتی، بلکه ساختار فوتبال انگلیس را نیز متحول کرد.
گاردین نوشت زمانی که گواردیولا در سال ۲۰۱۶ هدایت منچسترسیتی را بر عهده گرفت، بسیاری نسبت به موفقیت سبک مبتنی بر پاسکاری و مالکیت توپ او در فوتبال فیزیکی انگلیس تردید داشتند. این تردیدها پس از شکست ۴ بر ۲ سیتی مقابل لسترسیتی در نخستین فصل حضور او بیشتر شد.
گواردیولا پس از آن مسابقه گفته بود: «من مربی تکلها نیستم و آن را تمرین نمیدهم.»
این گزارش میافزاید که با گذشت زمان، سبک بازی گواردیولا به الگویی فراگیر در فوتبال انگلیس تبدیل شد؛ بهگونهای که حتی در دستههای پایین فوتبال این کشور نیز بازیسازی از خط دفاع و پاسهای کوتاه به بخشی از استاندارد رایج تبدیل شده است.
گاردین همچنین تاکید کرد که پیشرفت کیفیت زمینهای فوتبال، تغییرات در سیستم آموزش بازیکنان جوان و سرمایهگذاری گسترده منچسترسیتی، در موفقیت این سبک نقش داشتهاند اما گواردیولا بیش از هر عامل دیگری، نگاه فوتبال انگلیس را تغییر داده است.
نویسنده گزارش در پایان اشاره میکند که گواردیولا نیز در طول سالها مدام سبک خود را تغییر داده و از سیستم بدون مهاجم تا استفاده از مهاجم کلاسیک و تغییر نقش مدافعان، بارها تیمهایش را بازسازی کرده است.
انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رییس امارات متحده عربی، احتمال دستیابی تهران و واشینگتن به توافق را «پنجاه-پنجاه» ارزیابی کرد و هشدار داد دور تازه درگیری نظامی میتواند وضعیت منطقه را پیچیدهتر کند.
به گزارش رویترز، قرقاش جمعه اول خرداد در کنفرانسی در پراگ گفت هرگونه توافق سیاسی میان تهران و واشینگتن باید ریشههای بیثباتی در منطقه را حل کند تا از وقوع درگیریها در آینده جلوگیری شود.
او ادامه داد: «نگرانی من این است که ایرانیها همیشه بیش از حد مذاکره میکنند.»
قرقاش افزود: «این موضوع تازهای نیست. آنها طی سالها بهدلیل تمایل به بزرگنمایی برگهای خود، فرصتهای زیادی را از دست دادهاند. امیدوارم این بار چنین نکنند.»
در هفتههای اخیر، پاکستان نقش میانجی را برای پایان جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایفا کرده است؛ مناقشهای که اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار داده و تجارت در تنگه هرمز، مسیر عبور حدود یکپنجم صادرات جهانی نفت و گاز طبیعی مایع، را مختل کرده است.
سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده و ادامه برنامه هستهای جمهوری اسلامی از مهمترین محورهای اختلاف دو طرف در جریان مذاکرات بوده است.
مشاور رییس امارات در ادامه سخنان خود گفت منطقه به راهحل سیاسی نیاز دارد و دور بعدی رویارویی نظامی میتواند به دشوارتر شدن شرایط بینجامد.
او هشدار داد اگر گفتوگوها تنها بر برقراری آتشبس متمرکز باشد و به حلوفصل «مسائل اصلی» نپردازد، ممکن است بستر درگیریهای آینده را فراهم کند.
قرقاش تاکید کرد: «این چیزی نیست که ما به دنبال آن هستیم.»
به گزارش رویترز، جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ اخیر، بارها امارات متحده عربی را هدف قرار داد و به زیرساختهای غیرنظامی و مناطق اطراف پایگاههای نظامی آمریکا در این کشور حمله کرد.
روزنامه اورشلیمپست ۲۷ اردیبهشت در مطلبی تحلیلی نوشت جمهوری اسلامی ممکن است حملات به امارات را تشدید کند.
قرقاش در ادامه هشدار داد هرگونه کنترل بر تنگه هرمز «رویهای خطرناک» ایجاد میکند و این آبراه راهبردی را به ابزاری سیاسی تحت نفوذ جمهوری اسلامی تبدیل خواهد کرد.
او افزود هرگونه تغییر در وضعیت فعلی تنگه هرمز برای جامعه جهانی، از جمله اروپا، پیامدهای جدی به دنبال خواهد داشت و از کشورهای اروپایی خواست امنیت این آبراه را بهطور مستقیم با امنیت انرژی و تجارت خود مرتبط بدانند.
این مقام اماراتی تاکید کرد تنگه هرمز باید به وضعیت پیش از جنگ بازگردد؛ وضعیتی که در آن، این گذرگاه بهعنوان مسیر آزاد بینالمللی برای انتقال انرژی، تجارت و کشتیرانی عمل میکرد.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، اول خرداد در سخنانی در حاشیه نشست ناتو، اقدامات تهران در تنگه هرمز را «غیرقابل قبول» خواند و گفت جمهوری اسلامی در پی جلب همراهی عمان و ایجاد سازوکاری برای دریافت عوارض در یک آبراه بینالمللی است.
پیشتر فاکسنیوز با استناد به برخی گزارشها نوشت تهران یک پلتفرم بیمه دیجیتال برای کشتیهای باری فعال در تنگه هرمز راهاندازی کرده و تمامی پرداختهای این سامانه با بیتکوین تسویه میشود.
یک منبع آگاه به رویترز گفت قطر در هماهنگی با ایالات متحده، یک تیم مذاکرهکننده به تهران فرستاده است تا به تلاشها برای دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ ایران کمک کند.
این منبع آگاه که نامش فاش نشده، گفت این تیم مذاکرهکننده جمعه وارد تهران شد.
دوحه که در جنگ غزه و دیگر تنشهای بینالمللی نقش میانجی را ایفا کرده است، پس از آنکه در جریان درگیریهای اخیر هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفت، از ایفای نقش میانجی در جنگ ایران فاصله گرفته بود.