۱۰ نفر در حملات اسرائیل به جنوب لبنان کشته شدند
وزارت بهداشت لبنان خبر داد که ۱۰ نفر در حملات اسرائیل به جنوب این کشور کشته شدند.
همزمان با ادامه اختلافها میان تهران و واشینگتن بر سر ذخایر اورانیوم غنیشده در ایران و کنترل تنگه هرمز، پاکستان در تلاش است زمینه دستیابی به توافقی برای پایان جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی را فراهم کند.
خبرگزاری رویترز جمعه اول خرداد در گزارشی نوشت عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، در تهران دیدار کرد تا درباره پیشنهادهای مربوط به پایان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران گفتوگو کند.
بر اساس گزارش رسانهها در ایران، این دومین دور گفتوگوهای نقوی با مقامهای ایرانی در دو روز گذشته بوده است.
رویترز نوشت اسلامآباد در تلاش است ارتباط میان تهران و واشینگتن را تسهیل کند تا چارچوبی برای پایان جنگ و حل اختلافها شکل بگیرد.
نشانههای مثبت
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، ۳۱ اردیبهشت گفت در مذاکرات «نشانههای مثبتی» دیده میشود، اما هشدار داد اگر جمهوری اسلامی طرح دریافت عوارض از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز را اجرا کند، دستیابی به توافق ممکن نخواهد بود.
او گفت: «ما میخواهیم این مسیر باز و آزاد باشد. تنگه هرمز یک آبراه بینالمللی است.»
یک منبع ارشد ایرانی نیز به رویترز گفت اختلافها میان دو طرف کاهش یافته، اما موضوع غنیسازی اورانیوم و تنگه هرمز همچنان از اصلیترین موانع توافق هستند.
جنگ جاری شوک بزرگی به اقتصاد جهانی وارد کرده و افزایش قیمت نفت، نگرانیها را درباره تورم تشدید کرده است.
پیش از آغاز جنگ، حدود یکپنجم صادرات جهانی نفت و گاز طبیعی مایع از تنگه هرمز عبور میکرد.
همزمان ارزش دلار آمریکا به بالاترین سطح شش هفته گذشته نزدیک شده و قیمت نفت نیز در پی تردید بازارها نسبت به موفقیت مذاکرات، افزایش یافته است.
اورانیوم و تنگه هرمز
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۳۱ اردیبهشت گفت واشینگتن در نهایت ذخایر اورانیوم غنیشده ایران را در اختیار خواهد گرفت.
او گفت: «آن را به دست خواهیم آورد. به آن نیاز نداریم و احتمالا بعد از به دست آوردنش نابودش خواهیم کرد، اما اجازه نمیدهیم ایران آن را داشته باشد.»
دو منبع ارشد ایرانی پیشتر به رویترز گفته بودند مجتبی خامنهای، رهبر سوم جمهوری اسلامی، دستور داده ذخایر اورانیوم غنیشده از ایران خارج نشود.
پیشنهاد تازه جمهوری اسلامی که این هفته به آمریکا ارائه شده، شامل درخواستهایی مانند کنترل تنگه هرمز، دریافت غرامت جنگ، لغو تحریمها، آزادسازی داراییهای بلوکهشده و خروج نیروهای آمریکایی از منطقه است. درخواستهایی که ترامپ پیشتر آنها را رد کرده بود.
همزمان آژانس بینالمللی انرژی اعلام کرد جنگ جاری «بدترین شوک انرژی جهان» را ایجاد کرده است.
این نهاد هشدار داد همزمانی اوج تقاضای تابستانی و کمبود عرضه جدید از خاورمیانه، ممکن است بازار انرژی را در ماههای ژوییه و اوت وارد «منطقه قرمز» کند.
کنفدراسیون فوتبال آسیا سهمیه کشورهای حاضر در رقابتهای آسیایی فصل ۲۰۲۸-۲۰۲۷ را اعلام کرد که بر اساس آن، ایران سه سهمیه مستقیم در لیگ نخبگان آسیا و یک سهمیه در لیگ قهرمانان آسیا خواهد داشت.
این در حالی است که عربستان سعودی ۲+۳ و امارات متحده عربی ۱+۳ سهمیه برای لیگ نخبگان آسیا و هر کدام یک سهمیه برای لیگ قهرمانان آسیا توانستند کسب کنند.
در شرق آسیا نیز ژاپن و کره جنوبی به ترتیب سهمیههایی مشابه عربستان سعودی و امارات متحده عربی به دست آوردند و تایلند هم مانند ایران سه سهمیه لیگ نخبگان و یک سهمیه لیگ قهرمانان آسیا کسب کرد.
فوتبال ایران در سالهای اخیر، به دلیل نتایج ضعیف نمایندگانش و ناکامی در صعود به مراحل پایانی رقابتهای آسیایی، نتوانسته سهمیه بیشتری به دست آورد. همچنین بیش از ۳۰ سال از آخرین قهرمانی یک تیم ایرانی در رقابتهای باشگاهی آسیا میگذرد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، جمعه یکم خرداد در حاشیه نشست ناتو گفت جمهوری اسلامی در پی ایجاد نظامی اختصاصی برای اخذ عوارض در یک آبراه بینالمللی است و تلاش میکند عمان را نیز به پیوستن به این سازوکار متقاعد کند. روبیو تاکید کرد که این اقدام «غیرقابل قبول» است.
او افزود: «هیچ کشوری در جهان نباید چنین چیزی را بپذیرد. من کشوری را نمیشناسم که جز ایران از آن حمایت کند.»
روبیو با اشاره به تحرکات دیپلماتیک در سازمان ملل متحد گفت قطعنامهای با پیشنهاد بحرین در شورای امنیت مطرح شده که آمریکا در آن نقش فعالی داشته و به گفته او، بیشترین تعداد همپیشنهاددهنده را در تاریخ شورای امنیت دارد. او هشدار داد چند کشور در حال بررسی وتوی این قطعنامه هستند و افزود: «این مایه تاسف خواهد بود.»
وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد واشینگتن برای دستیابی به اجماع جهانی جهت جلوگیری از اجرای چنین طرحی تلاش میکند و گفت: «باید دید آیا سازمان ملل همچنان کارآمد است یا نه. ما میکوشیم از این مسیر به نتیجه برسیم.»
او تصریح کرد اگر اخذ عوارض در تنگه هرمز اجرایی شود، ممکن است در دیگر آبراههای مهم جهان نیز تکرار شود و افزود: «این قابل قبول نیست و نمیتواند رخ دهد.»
روبیو با اشاره به اهمیت تنگه هرمز گفت این آبراه برای کشورهای حاضر در نشست و نیز برای دیگر کشورها، بهویژه در منطقه هند-آرام، حیاتی است.
او در پایان با ابراز امیدواری نسبت به نتایج نشست ناتو گفت این دیدار زمینه را برای نشست رهبران در حدود شش هفته آینده فراهم خواهد کرد و افزود که تا آن زمان کارهای زیادی پیش رو است.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در حاشیه نشست ناتو درباره مذاکرات جاری با جمهوری اسلامی گفت که واشینگتن در انتظار نتایج گفتوگوهای در حال انجام است؛ گفتوگوهایی که به گفته او نشانههایی از پیشرفت داشتهاند.
او افزود: «ما در انتظار نتایج این گفتوگوها هستیم که نشانههایی از پیشرفت دارد. نمیخواهم در این باره اغراق کنم؛ تحرک محدودی صورت گرفته و این مثبت است، اما اصول اساسی تغییری نکرده است.»
وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که حکومت ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست یابد و گفت: «برای تحقق این هدف، باید به مسئله غنیسازی و نیز موضوع اورانیوم با غنای بالا رسیدگی کنیم و افزون بر آن، موضوع تنگه هرمز را نیز مد نظر قرار دهیم.»
منوچهر نیکفر، مدیرعامل باشگاه سپاهان در واکنش به صادر نشدن مجوز حرفهای برای این باشگاه از سوی فدراسیون فوتبال در یادداشتی نوشت: «عدم صدور مجوز حرفهای برای سپاهان میتواند جوک سال فوتبال ایران و حتی آسیا باشد و ما به این رای اعتراض خواهیم کرد.»
نیکفر در ادامه نوشت: «سپاهان در رنکینگ آسیایی رتبه بهتری نسبت به سایر باشگاههای رقیب دارد و در جدول لیگ برتر، در صورت ادامه مسابقات، شانس ما برای قهرمانی با توجه به یک بازی کمتر و مسابقات پیش رو که نسبت به سایر رقبا آسانتر است، بیشتر خواهد بود.»
مدیرعامل سپاهان ادامه داد: «در حال حاضر نیز زیباترین ورزشگاه ایران، که با توجه به الزامات آسیایی میتواند آبروی کشور را در برگزاری مسابقات بینالمللی حفظ کند، ورزشگاه نقش جهان سپاهان است.»
باشگاههای لیگ برتری پرسپولیس، استقلال، تراکتور، گلگهر و آلومینیوم اراک، مجوز حرفهای را دریافت کردند.