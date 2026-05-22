خبرگزاری رویترز جمعه اول خرداد در گزارشی نوشت عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، در تهران دیدار کرد تا درباره پیشنهادهای مربوط به پایان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران گفت‌وگو کند.

بر اساس گزارش رسانه‌ها در ایران، این دومین دور گفت‌وگوهای نقوی با مقام‌های ایرانی در دو روز گذشته بوده است.

رویترز نوشت اسلام‌آباد در تلاش است ارتباط میان تهران و واشینگتن را تسهیل کند تا چارچوبی برای پایان جنگ و حل اختلاف‌ها شکل بگیرد.

نشانه‌های مثبت

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، ۳۱ اردیبهشت گفت در مذاکرات «نشانه‌های مثبتی» دیده می‌شود، اما هشدار داد اگر جمهوری اسلامی طرح دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز را اجرا کند، دستیابی به توافق ممکن نخواهد بود .

او گفت: «ما می‌خواهیم این مسیر باز و آزاد باشد. تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است.»

یک منبع ارشد ایرانی نیز به رویترز گفت اختلاف‌ها میان دو طرف کاهش یافته، اما موضوع غنی‌سازی اورانیوم و تنگه هرمز همچنان از اصلی‌ترین موانع توافق هستند.

جنگ جاری شوک بزرگی به اقتصاد جهانی وارد کرده و افزایش قیمت نفت، نگرانی‌ها را درباره تورم تشدید کرده است.

پیش از آغاز جنگ، حدود یک‌پنجم صادرات جهانی نفت و گاز طبیعی مایع از تنگه هرمز عبور می‌کرد.

هم‌زمان ارزش دلار آمریکا به بالاترین سطح شش هفته گذشته نزدیک شده و قیمت نفت نیز در پی تردید بازارها نسبت به موفقیت مذاکرات، افزایش یافته است.

اورانیوم و تنگه هرمز

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۳۱ اردیبهشت گفت واشینگتن در نهایت ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران را در اختیار خواهد گرفت.

او گفت: «آن را به دست خواهیم آورد. به آن نیاز نداریم و احتمالا بعد از به دست آوردنش نابودش خواهیم کرد، اما اجازه نمی‌دهیم ایران آن را داشته باشد.»

دو منبع ارشد ایرانی پیش‌تر به رویترز گفته بودند مجتبی خامنه‌ای، رهبر سوم جمهوری اسلامی، دستور داده ذخایر اورانیوم غنی‌شده از ایران خارج نشود .

پیشنهاد تازه جمهوری اسلامی که این هفته به آمریکا ارائه شده، شامل درخواست‌هایی مانند کنترل تنگه هرمز، دریافت غرامت جنگ، لغو تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده و خروج نیروهای آمریکایی از منطقه است. درخواست‌هایی که ترامپ پیش‌تر آن‌ها را رد کرده بود.

هم‌زمان آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد جنگ جاری «بدترین شوک انرژی جهان» را ایجاد کرده است.

این نهاد هشدار داد هم‌زمانی اوج تقاضای تابستانی و کمبود عرضه جدید از خاورمیانه، ممکن است بازار انرژی را در ماه‌های ژوییه و اوت وارد «منطقه قرمز» کند.