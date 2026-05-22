بر اساس این بیانیه که جمعه اول خرداد منتشر شد، از زمان آغاز جنگ اخیر، حدود ۸۰ شهروند بهائی در ایران دستگیر یا زندانی شده‌اند.

همچنین در این بازه زمانی، بیش از ۴۰۰ مورد نقض حقوق بشر علیه بهائیان، از جمله یورش به خانه‌ها، مصادره اموال، بازداشت و محرومیت از دادرسی عادلانه، به ثبت رسیده است.

جامعه جهانی بهائی با اشاره به وضعیت مصطفوی افزود او پیش‌تر تبرئه شده بود، اما پس از نقض حکم در دادگاه تجدیدنظر، اکنون باید در دوران بارداری چهار ماه را در زندان کرمان بگذراند.

این سازمان هشدار داد درخواست‌های مصطفوی برای دریافت مرخصی، از جمله جهت مراجعه پزشکی و انجام آزمایش ضروری بارداری، رد شده است.

جامعه جهانی بهائی همچنین به اظهارات قاضی در جریان فرجام‌خواهی دادستان علیه حکم تبرئه مصطفوی اشاره کرد و آن را نشانه‌ای از نقش تعصبات مذهبی در آزار بهائیان دانست.

بر اساس این بیانیه، قاضی خطاب به او گفته بود: «شما بهائی هستید و در کشور اسلامی باید تاوان بهائی بودن خود را بدهید.»

در این بیانیه همچنین آمده است دیدار احمدی و ناهید نعیمی ، دو زن بهائی که پیش‌تر همراه با مصطفوی بازداشت و سپس تبرئه شده بودند، از پنجم اردیبهشت دوران محکومیت خود را آغاز کرده‌اند.

همچنین شکیلا قاسمی، زن ۲۶ ساله بهائی اهل کرمان، بیش از ۱۰۰ روز است که در بازداشت به سر می‌برد.

این بیانیه همچنین به وضعیت پیوند نعیمی و برنا نعیمی پرداخت و از شکنجه، اعدام نمایشی و اعتراف‌گیری اجباری از این دو شهروند بهائی خبر داد.

سرکوب‌های اخیر علیه بهائیان ایران

جمهوری اسلامی پیش از آغاز جنگ اخیر نیز سرکوب نظام‌مند شهروندان بهائی را در دستور کار خود قرار داده بود.

دفتر جامعه جهانی بهائی در ژنو ۱۴ بهمن سال گذشته اعلام کرد هم‌زمان با تشدید اعتراضات سراسری در ایران، جمهوری اسلامی تلاش‌های خود را برای سرکوب و نفرت‌پراکنی علیه بهائیان را افزایش داده و کوشیده است این اقلیت دینی را به‌عنوان عامل یا محرک ناآرامی‌ها معرفی کند.

پارلمان اروپا ۳۱ اردیبهشت در نشست خود در استراسبورگ، قطعنامه‌ای در محکومیت سرکوب معترضان، مخالفان، زندانیان سیاسی و اقلیت‌های مذهبی در ایران تصویب کرد .

نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه خواستار توقف فوری اعدام‌ها، آزادی زندانیان سیاسی و پاسخگو کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در قبال نقض حقوق بشر شدند.

در این قطعنامه همچنین درباره افزایش فشارها بر زنان، فعالان مدنی و اقلیت‌های مذهبی در ایران ابراز نگرانی شده است.

طبق اعلام منابع غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران بیش از ۳۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت می‌شناسد.