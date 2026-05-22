روزنامه گاردین در گزارشی به بررسی تاثیر پپ گواردیولا بر فوتبال انگلیس پرداخت و نوشت او نهتنها منچسترسیتی، بلکه ساختار فوتبال انگلیس را نیز متحول کرد.
گاردین نوشت زمانی که گواردیولا در سال ۲۰۱۶ هدایت منچسترسیتی را بر عهده گرفت، بسیاری نسبت به موفقیت سبک مبتنی بر پاسکاری و مالکیت توپ او در فوتبال فیزیکی انگلیس تردید داشتند. این تردیدها پس از شکست ۴ بر ۲ سیتی مقابل لسترسیتی در نخستین فصل حضور او بیشتر شد.
گواردیولا پس از آن مسابقه گفته بود: «من مربی تکلها نیستم و آن را تمرین نمیدهم.»
این گزارش میافزاید که با گذشت زمان، سبک بازی گواردیولا به الگویی فراگیر در فوتبال انگلیس تبدیل شد؛ بهگونهای که حتی در دستههای پایین فوتبال این کشور نیز بازیسازی از خط دفاع و پاسهای کوتاه به بخشی از استاندارد رایج تبدیل شده است.
گاردین همچنین تاکید کرد که پیشرفت کیفیت زمینهای فوتبال، تغییرات در سیستم آموزش بازیکنان جوان و سرمایهگذاری گسترده منچسترسیتی، در موفقیت این سبک نقش داشتهاند اما گواردیولا بیش از هر عامل دیگری، نگاه فوتبال انگلیس را تغییر داده است.
نویسنده گزارش در پایان اشاره میکند که گواردیولا نیز در طول سالها مدام سبک خود را تغییر داده و از سیستم بدون مهاجم تا استفاده از مهاجم کلاسیک و تغییر نقش مدافعان، بارها تیمهایش را بازسازی کرده است.
در هفتههای اخیر، پاکستان نقش میانجی را برای پایان جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایفا کرده است؛ مناقشهای که اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار داده و تجارت در تنگه هرمز، مسیر عبور حدود یکپنجم صادرات جهانی نفت و گاز طبیعی مایع، را مختل کرده است.
سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده و ادامه برنامه هستهای جمهوری اسلامی از مهمترین محورهای اختلاف دو طرف در جریان مذاکرات بوده است.
مشاور رییس امارات در ادامه سخنان خود گفت منطقه به راهحل سیاسی نیاز دارد و دور بعدی رویارویی نظامی میتواند به دشوارتر شدن شرایط بینجامد.
او هشدار داد اگر گفتوگوها تنها بر برقراری آتشبس متمرکز باشد و به حلوفصل «مسائل اصلی» نپردازد، ممکن است بستر درگیریهای آینده را فراهم کند.
قرقاش تاکید کرد: «این چیزی نیست که ما به دنبال آن هستیم.»
به گزارش رویترز، جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ اخیر، بارها امارات متحده عربی را هدف قرار داد و به زیرساختهای غیرنظامی و مناطق اطراف پایگاههای نظامی آمریکا در این کشور حمله کرد.
روزنامه اورشلیمپست ۲۷ اردیبهشت در مطلبی تحلیلی نوشت جمهوری اسلامی ممکن است حملات به امارات را تشدید کند.
قرقاش در ادامه هشدار داد هرگونه کنترل بر تنگه هرمز «رویهای خطرناک» ایجاد میکند و این آبراه راهبردی را به ابزاری سیاسی تحت نفوذ جمهوری اسلامی تبدیل خواهد کرد.
او افزود هرگونه تغییر در وضعیت فعلی تنگه هرمز برای جامعه جهانی، از جمله اروپا، پیامدهای جدی به دنبال خواهد داشت و از کشورهای اروپایی خواست امنیت این آبراه را بهطور مستقیم با امنیت انرژی و تجارت خود مرتبط بدانند.
این مقام اماراتی تاکید کرد تنگه هرمز باید به وضعیت پیش از جنگ بازگردد؛ وضعیتی که در آن، این گذرگاه بهعنوان مسیر آزاد بینالمللی برای انتقال انرژی، تجارت و کشتیرانی عمل میکرد.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، اول خرداد در سخنانی در حاشیه نشست ناتو، اقدامات تهران در تنگه هرمز را «غیرقابل قبول» خواند و گفت جمهوری اسلامی در پی جلب همراهی عمان و ایجاد سازوکاری برای دریافت عوارض در یک آبراه بینالمللی است.
پیشتر فاکسنیوز با استناد به برخی گزارشها نوشت تهران یک پلتفرم بیمه دیجیتال برای کشتیهای باری فعال در تنگه هرمز راهاندازی کرده و تمامی پرداختهای این سامانه با بیتکوین تسویه میشود.
یک منبع آگاه به رویترز گفت قطر در هماهنگی با ایالات متحده، یک تیم مذاکرهکننده به تهران فرستاده است تا به تلاشها برای دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ ایران کمک کند.
این منبع آگاه که نامش فاش نشده، گفت این تیم مذاکرهکننده جمعه وارد تهران شد.
دوحه که در جنگ غزه و دیگر تنشهای بینالمللی نقش میانجی را ایفا کرده است، پس از آنکه در جریان درگیریهای اخیر هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفت، از ایفای نقش میانجی در جنگ ایران فاصله گرفته بود.
احمد مطهریاصل، امام جمعه تبریز، خطاب به دونالد ترامپ گفت: «ما به گفتههایمان عمل میکنیم.» او افزود جمهوری اسلامی تاکنون میگفت جنگ را منطقهای میکند، اما اکنون هشدار میدهد که اگر خلاف کنید، جنگ را بینالمللی خواهیم کرد.
مطهریاصل همچنین گفت «تمام خسارتهای جنگ» از کشتیها گرفته خواهد شد و از امروز فیبر نوری اینترنت بینالمللی که از سواحل جمهوری اسلامی میگذرد، «مشمول هزینه» است و در غیر این صورت، «اینترنت بینالمللی» قطع خواهد شد.
او در ادامه گفت جمهوری اسلامی هشدار داده بود با حزبالله و لبنان کاری نداشته باشند، اما اسرائیل گوش نمیدهد و اگر به کشتن «عزیزان مقاومت» ادامه دهد، بابالمندب نیز به دستور مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، بسته خواهد شد.
محمدنبی موسویفرد، امام جمعه اهواز، با هشدار به آنچه «محور عبری-عربی-غربی» خواند، گفت اگر دشمن دچار «خطای راهبردی» شود، جمهوری اسلامی نهتنها تلآویو، بلکه ریاض، ابوظبی، کویت و منامه را نیز «با خاک یکسان» خواهد کرد.
او افزود جمهوری اسلامی آغازگر جنگ نبوده، اما «آنقدر مشت محکمی بر دهان آمریکا» خواهد کوبید تا «بازدارندگی کامل» محقق شود.
موسویفرد همچنین گفت «عدهای ضعیفالایمان» از ترس به «وعدههای پوچ استکبار» دل خوش کردهاند و کسانی که «نسخه تسلیم» میپیچند، «ترسو و زبون» هستند.
امام جمعه اهواز افزود تا پای جان بر سر عهد خود با مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ایستادهایم و فریب «لبخند فریبکارانه دشمن» را نخواهیم خورد.
او همچنین گفت اگر امروز در برابر «بدحجابی» سکوت شود، فردا باید شاهد «برهنگی محض» بود.