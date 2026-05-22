گاردین نوشت زمانی که گواردیولا در سال ۲۰۱۶ هدایت منچسترسیتی را بر عهده گرفت، بسیاری نسبت به موفقیت سبک مبتنی بر پاس‌کاری و مالکیت توپ او در فوتبال فیزیکی انگلیس تردید داشتند. این تردیدها پس از شکست ۴ بر ۲ سیتی مقابل لسترسیتی در نخستین فصل حضور او بیشتر شد.

گواردیولا پس از آن مسابقه گفته بود: «من مربی تکل‌ها نیستم و آن را تمرین نمی‌دهم.»

این گزارش می‌افزاید که با گذشت زمان، سبک بازی گواردیولا به الگویی فراگیر در فوتبال انگلیس تبدیل شد؛ به‌گونه‌ای که حتی در دسته‌های پایین فوتبال این کشور نیز بازی‌سازی از خط دفاع و پاس‌های کوتاه به بخشی از استاندارد رایج تبدیل شده است.

گاردین همچنین تاکید کرد که پیشرفت کیفیت زمین‌های فوتبال، تغییرات در سیستم آموزش بازیکنان جوان و سرمایه‌گذاری گسترده منچسترسیتی، در موفقیت این سبک نقش داشته‌اند اما گواردیولا بیش از هر عامل دیگری، نگاه فوتبال انگلیس را تغییر داده است.

نویسنده گزارش در پایان اشاره می‌کند که گواردیولا نیز در طول سال‌ها مدام سبک خود را تغییر داده و از سیستم بدون مهاجم تا استفاده از مهاجم کلاسیک و تغییر نقش مدافعان، بارها تیم‌هایش را بازسازی کرده است.