شبکه فاکس‌نیوز گزارش داد تحلیل‌گران غیبت مجتبی خامنه‌ای، رهبر سوم جمهوری اسلامی، از انظار عمومی را یادآور سال‌های پایانی زندگی اسامه بن‌لادن، رهبر پیشین القاعده، می‌دانند.

عمر محمد، کارشناس مبارزه با تروریسم، در مصاحبه با فاکس‌نیوز گفت: «برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، ایالات متحده همان کاری را با تهران انجام داده که طی دو دهه با القاعده و داعش انجام می‌داد.»

او افزود: «آمریکا رهبر [جمهوری اسلامی] را به همان نوع پنهان‌کاری عملیاتی سوق داده است که بن‌لادن به مدت ۱۰ سال زندگی در ایبت‌آباد [پاکستان] در پیش گرفته بود.»

به گفته محمد، مجتبی خامنه‌ای و بن‌لادن موقعیت خود را «به پشتوانه عملیات‌ آمریکا» به دست آوردند و هر دو به شکلی واحد و با «ناپدید شدن از عرصه عمومی» به آن واکنش نشان دادند.

100 %

محمد به‌عنوان کارشناس با «ابتکار پژوهش یهودستیزی» در «برنامه افراط‌گرایی» دانشگاه جورج واشینگتن همکاری می‌کند.

مجتبی خامنه‌ای از زمان انتصاب به‌عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، در هیچ مراسم یا مکانی عمومی حاضر نشده و هیچ پیام صوتی یا تصویری‌ای منتشر نکرده است.

پیام‌های منتسب به مجتبی خامنه‌ای تنها به‌صورت مکتوب منتشر می‌شوند. در این بازه زمانی، برخی رسانه‌ها و حامیان جمهوری اسلامی بارها تصاویر و ویدیوهایی از او را که با هوش مصنوعی ساخته شده‌اند، به اشتراک گذاشته‌اند.

ادامه این گزارش را اینجا بخوانید