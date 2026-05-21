ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت گفت بحران جمهوری اسلامی تنها از مسیر دیپلماتیک و با در نظر گرفتن منافع تهران قابل حل است.
او در نشست خبری خود افزود که فقط خود جمهوری اسلامی باید درباره سرنوشت ذخایر اورانیومش تصمیم بگیرد.
تیم ملی فوتبال، صبح پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت برای طی مراحل اداری دریافت ویزای آمریکا به سفارت این کشور در آنکارا رفت.
فدراسیون فوتبال در فاصله حدود ۲۰ روز تا آغاز جام جهانی با بحران ویزا روبهروست. امیر قلعهنویی هنوز نمیداند کدام بازیکنان و اعضای کادر همراه ویزا دریافت خواهند کرد و چه نفراتی را در آمریکا در اختیار خواهد داشت.
احتمال دارد برای برخی اعضای کاروان ایران، بهدلیل سوابق فعالیت یا ارتباط با سپاه پاسداران، ویزا صادر نشود.
غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت دولت امروز به نقطهای رسیده که باید «قرارگاههای مردمی تامین منابع مالی پایدار» را شکل دهد.
او اضافه کرد: «این یعنی بانک مرکزی باید یک پشتوانه مردمی دیگر برای تامین منابع داشته باشد؛ چه از جانب افرادی که در داخل کشور منابع دارند و چه ایرانیان خارج از کشور که امروز میتوانند به اقتصاد کشورشان کمک کنند.»
همزمان، حامد یزدیان، عضو هیات رییسه کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: «افزایش قیمت جوجه یکروزه در ماههای اخیر که اثر قابلتوجهی بر قیمت تمامشده داشته را میتوان ناشی از تغییرات نرخ ارز و شرایط خاص کشور دانست.»
فاکس نیوز در گزارشی به نقل از عمر محمد، کارشناس مبارزه با تروریسم، نوشت سبک زندگی مجتبی خامنهای به سطحی از ناپدید شدن رسیده که اسامه بن لادن سالها در ایبتآباد تجربه میکرد؛ زندگی بدون ارتباط مخابراتی و با اتکا به پیکهای مورد اعتماد.
ژنرال کنت ویلزباخ، رییس ستاد نیروی هوایی ایالات متحده، گفت پهپادهای امکیو-۹ ریپر ابزار عملیاتی کلیدی این نیرو در جنگ علیه جمهوری اسلامی بودهاند. او تاکید کرد امکیو-۹ «ارزشمندترین بازیگر» این جنگ بود.
یوهان وادهفول، وزیر خارجه آلمان، در واکنش به انتشار ویدیویی از ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل که در آن فعالان حامی غزه به شکلی تحقیرآمیز نشان داده میشوند، رفتار او را «کاملا غیرقابل قبول» خواند.
وادهفول در گفتوگو با خبرگزاری آلمان گفت این رفتار «بهطور بنیادین با ارزشهایی که آلمان میخواهد همراه با اسرائیل از آنها دفاع کند، در تضاد است.»
او همچنین از گیدئون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، بهدلیل محکوم کردن این رفتار «شرمآور» قدردانی کرد. پیشتر، اشتفن زایبرت، سفیر آلمان در اسرائیل نیز انتقاد مشابهی مطرح کرده بود.