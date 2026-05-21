بریتانیا کاردار اسرائیل را در پی تمسخر فعالان بازداشتشده غزه احضار کرد
بریتانیا اعلام کرد کاردار اسرائیل را در پی انتشار ویدیویی از ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل و تمسخر فعالان بازداشتشده شکستن محاصره غزه، احضار کرده است.
بریتانیا اعلام کرد کاردار اسرائیل را در پی انتشار ویدیویی از ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل و تمسخر فعالان بازداشتشده شکستن محاصره غزه، احضار کرده است.
پارلمان اروپا قرار است پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت در استراسبورگ درباره قطعنامهای فوری در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران رایگیری کند؛ قطعنامهای که پس از بحث نمایندگان درباره اعدامها، سرکوب معترضان و مخالفان، و فشار بر زندانیان سیاسی و اقلیتهای مذهبی مطرح شده است.
متنهای پیشنهادی چند گروه سیاسی پارلمان اروپا در قالب یک قطعنامه مشترک تجمیع شده و آنچه نمایندگان «نقض سیستماتیک حقوق بشر» از سوی جمهوری اسلامی توصیف میکنند را محکوم کرده است.
در این قطعنامه، توقف فوری اعدامها، آزادی زندانیان سیاسی، پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر و تشدید تحریمهای اتحادیه اروپا علیه افراد و نهادهای مرتبط با سرکوب خواسته شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، مهسا ستوده ۲۵ ساله و ماندانا ستوده ۳۸ ساله، دو خواهر بهائی ساکن شیراز، با گذشت بیش از ۵۰ روز از زمان بازداشت، همچنان در بلاتکلیفی بهسر میبرند.
مهسا و ماندانا ستوده به ترتیب ۹ و ۱۲ فروردین سال جاری به دست ماموران سپاه و بدون ارائه حکم قضایی بازداشت شدند و اکنون بهصورت جداگانه در زندان عادلآباد شیراز نگهداری میشوند.
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت خانواده این دو شهروند بهائی هر روز با نگرانی پیگیر وضعیت آنان هستند، اما تلاشهایشان تاکنون بیپاسخ مانده است.
فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، درباره احتمال توافق جمهوری اسلامی با آمریکا با میانجیگری پاکستان گفت پاکستانیها «حسن نیت» دارند و برای انجام این میانجیگری تلاش میکنند.
او افزود: «احتمال میدهم رفاقتی که عاصم منیر با ترامپ دارد، او را وادار کند شروط را بپذیرد؛ از جمله اینکه وارد تنگه هرمز نشود، وارد غنیسازی نشود، خسارت ایران را بدهد و پولهای بلوکهشده را آزاد کند.»
مالکی با تمجید از اقدامات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در جریان جنگ گفت سران واشینگتن تصور میکردند در حمله به ایران نیز پیروز خواهند شد، اما «در این میدان به معنای واقعی کلمه میخکوب شدند».
او گفت: «سران واشینگتن که پس از وقایع ونزوئلا دچار غرور و سرمستی سیاسی شده بودند، تصور میکردند در حمله به ایران نیز پیروز خواهند بود؛ اما در این میدان به معنای واقعی کلمه میخکوب شدند.»
روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد نشست کاخ سفید درباره پرونده جمهوری اسلامی با اختلافنظر میان مقامهای ارشد آمریکا همراه بوده است.
بهگفته این روزنامه، دونالد ترامپ بر ادامه مذاکرات تاکید کرده است. در مقابل، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، و پیت هگست، وزیر جنگ، معتقدند بدون تهدید به حمله و افزایش فشار اقتصادی، از تهران نمیشود امتیاز گرفت.
جزییات بیشتر با حسین آقایی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال
صنایع هوافضای اسرائیل در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ رکوردهای تازهای را به ثبت رساند. فروش این شرکت از مرز تاریخی دو میلیارد دلار عبور کرد، سود خالص آن حدود ۳۴ درصد افزایش یافت و حجم سفارشات ثبتشده به رکورد حدود ۳۳ میلیارد دلار رسید.
روزنامه معاریو پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت با استناد به گزارشهای مالی شرکت صنایع هوافضای اسرائیل برای سهماهه نخست سال ۲۰۲۶، نوشت که «بزرگترین سفارشها در تاریخ شرکت» در این بازه زمانی به ثبت رسیدهاند.
بر اساس این گزارش، حجم سفارشات انباشته با جهشی محسوس از ۲۹ میلیارد دلار در پایان سال ۲۰۲۵، به رقم بیسابقه ۳۳ میلیارد دلار افزایش یافت.
این حجم از سفارشات، تداوم فعالیت عملیاتی شرکت را برای ۴.۴ سال آینده تضمین میکند.
حجم فروش در این دوره به حدود ۲.۱ میلیارد دلار رسید. رقمی که در مقایسه با ۱.۶ میلیارد دلار ثبتشده در دوره مشابه سال گذشته، افزایش قابل توجهی نشان میدهد.
سود خالص نیز با افزایش ۳۴ درصدی به حدود ۲۲۰ میلیون دلار رسید، در حالی که این رقم در سهماهه نخست ۲۰۲۵، حدود ۱۶۴ میلیون دلار بود.
همچنین سود پیش از بهره، مالیات و استهلاک، موسوم به EBITDA، از حدود ۲۴۰ میلیون دلار در سال گذشته به حدود ۳۲۱ میلیون دلار صعود کرد.
گزارش مالی اخیر صنایع هوافضای اسرائیل در حالی منتشر میشود که این کشور طی کمتر از یک سال گذشته، دو کارزار نظامی گسترده را علیه جمهوری اسلامی به انجام رسانده است. عملیاتی که نیازمند پشتیبانی لجستیکی و تامین مستمر تسلیحات پیشرفته بوده است.
علاوه بر تقابل مستقیم با حکومت ایران، اسرائیل در سالهای اخیر درگیر نبردی چندجانبه در جبهههای مختلف بوده و بهطور همزمان علیه گروههای نیابتی جمهوری اسلامی، از جمله حماس و جهاد اسلامی در غزه، حزبالله در لبنان و حوثیها در یمن وارد عمل شده است.
ادامه تنشها در منطقه نقش کلیدی صنایع نظامی اسرائیل را در حفظ آمادگی عملیاتی و تدارکاتی این کشور بیش از پیش برجسته کرده است.
چگونه جنگ با ایران، صنایع هوافضای اسرائیل را به رکورد تاریخی رساند؟
بوآز لوی، رییس هیاتمدیره صنایع هوافضای اسرائیل، در مصاحبه با معاریو، عملکرد اخیر شرکت را «فوقالعاده» خواند و گفت این نتایج نشاندهنده «اعتماد ویژه متحدان و مشتریان» در داخل و خارج از اسرائیل است.
او بر تعهد این شرکت به «ساختن آیندهای امنتر برای اسرائیل و سراسر جهان» تاکید کرد و افزود: «صنایع هوافضای اسرائیل رکن اصلی در تضمین امنیت و اقتصاد اسرائیل به شمار میرود و سامانههای این شرکت هر روز برای حفاظت از شهروندان در برابر طیف گستردهای از تهدیدها به کار گرفته میشوند.»
به گفته لوی، تولیدات این شرکت، بهویژه سامانه «پیکان» که با موشکهای بالستیک مقابله میکند، در جریان جنگ اخیر با جمهوری اسلامی کارایی خود را به نمایش گذاشتند.
او اضافه کرد در پی شرایط جنگی اخیر، سهم سفارشهای داخلی صنایع هوافضای اسرائیل از ۲۰ به ۳۰ درصد افزایش یافته و سهم صادرات از ۸۰ به ۷۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
لوی افزود: «بهدلیل جنگ ایران و حملات موشکی، پهپادی و ریزپرندهای تهران علیه کشورهای همسایه، محصولات ما بهشدت مورد توجه قرار گرفتهاند. آنچه ما به جهان ارائه میکنیم، یک سامانه جامع دفاع چندلایه است و جنگ ایران نیاز جهانی به این نوع سامانهها را بهطور قابل توجهی افزایش داده است.»
کانال ۱۱ اسرائیل ۳۱ اردیبهشت گزارش داد در پی ارزیابیهای اطلاعاتی جدید، ارتش و نهادهای امنیتی این کشور مجموعهای از اقدامات مهم را برای احتمال جدی ازسرگیری نبرد با جمهوری اسلامی آغاز کردهاند و آمادگی خود را به بالاترین سطح افزایش دادهاند.
بر اساس این گزارش، ارزیابیها نشان میدهد کارزار نظامی علیه حکومت ایران ممکن است «هر لحظه» از سر گرفته شود.