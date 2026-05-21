پارلمان اروپا قرار است پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت در استراسبورگ درباره قطعنامه‌ای فوری در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران رای‌گیری کند؛ قطعنامه‌ای که پس از بحث نمایندگان درباره اعدام‌ها، سرکوب معترضان و مخالفان، و فشار بر زندانیان سیاسی و اقلیت‌های مذهبی مطرح شده است.

متن‌های پیشنهادی چند گروه سیاسی پارلمان اروپا در قالب یک قطعنامه مشترک تجمیع شده و آنچه نمایندگان «نقض سیستماتیک حقوق بشر» از سوی جمهوری اسلامی توصیف می‌کنند را محکوم کرده است.

در این قطعنامه، توقف فوری اعدام‌ها، آزادی زندانیان سیاسی، پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر و تشدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه افراد و نهادهای مرتبط با سرکوب خواسته شده است.