استقرار خودروی زرهی نوپو در تهران
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشاندهنده استقرار خودروی زرهی نوپو (نیروی ویژه پاسدار ولایت) در تهران است که به عنوان یکی از واحدهای تابع یگان ویژه وظایفی چون سرکوب معترضان در پایتخت را برعهده دارد.
فاکس نیوز در گزارشی به نقل از عمر محمد، کارشناس مبارزه با تروریسم، نوشت سبک زندگی مجتبی خامنهای به سطحی از ناپدید شدن رسیده که اسامه بن لادن سالها در ایبتآباد تجربه میکرد؛ زندگی بدون ارتباط مخابراتی و با اتکا به پیکهای مورد اعتماد.
ژنرال کنت ویلزباخ، رییس ستاد نیروی هوایی ایالات متحده، گفت پهپادهای امکیو-۹ ریپر ابزار عملیاتی کلیدی این نیرو در جنگ علیه جمهوری اسلامی بودهاند. او تاکید کرد امکیو-۹ «ارزشمندترین بازیگر» این جنگ بود.
یوهان وادهفول، وزیر خارجه آلمان، در واکنش به انتشار ویدیویی از ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل که در آن فعالان حامی غزه به شکلی تحقیرآمیز نشان داده میشوند، رفتار او را «کاملا غیرقابل قبول» خواند.
وادهفول در گفتوگو با خبرگزاری آلمان گفت این رفتار «بهطور بنیادین با ارزشهایی که آلمان میخواهد همراه با اسرائیل از آنها دفاع کند، در تضاد است.»
او همچنین از گیدئون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، بهدلیل محکوم کردن این رفتار «شرمآور» قدردانی کرد. پیشتر، اشتفن زایبرت، سفیر آلمان در اسرائیل نیز انتقاد مشابهی مطرح کرده بود.
وزارت خارجه چین روز پنجشنبه اعلام کرد شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، از دوم تا پنجم خرداد به چین سفر خواهد کرد.
وزیر خارجه پاکستان نیز اوایل ماه فروردین، در بحبوحه تلاشهای فشرده برای کاهش تنشها در خاورمیانه، به پکن سفر کرده بود.
در دو هفته گذشته، عباس عراقچی، دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین به چین سفر کردهاند.
انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رییس امارات متحده عربی، در شبکه ایکس نوشت: «در طول دهههای گذشته به زورگوییهای جمهوری اسلامی عادت کردهایم؛ تا جایی که این رفتار به بخشی از فضای سیاسی خلیج فارس تبدیل شده و دیگر میان لحن تهاجمی و ادعاهای توخالی دوستی، اعتباری باقی نمانده است.»
او افزود: «امروز، پس از تجاوز وحشیانه جمهوری اسلامی، این حکومت تلاش میکند واقعیتی جدید را که از یک شکست نظامی آشکار زاده شده تثبیت کند، اما تلاش برای کنترل تنگه هرمز یا تعرض به حاکمیت دریایی امارات متحده عربی چیزی جز خیال خام نیست.»
قرقاش همچنین نوشت: «هر کسی که خواهان همزیستی با پیرامون عربی خود است باید درک کند که اعتماد از بین رفته و بازگرداندن آن با شعار محقق نمیشود، بلکه نیازمند زبان مسئولانه، احترام به حاکمیت کشورها و پایبندی واقعی به اصول حسن همجواری است.»