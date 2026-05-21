یوهان واده‌فول، وزیر خارجه آلمان، در واکنش به انتشار ویدیویی از ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل که در آن فعالان حامی غزه به شکلی تحقیرآمیز نشان داده می‌شوند، رفتار او را «کاملا غیرقابل قبول» خواند.

واده‌فول در گفت‌وگو با خبرگزاری آلمان گفت این رفتار «به‌طور بنیادین با ارزش‌هایی که آلمان می‌خواهد همراه با اسرائیل از آن‌ها دفاع کند، در تضاد است.»

او همچنین از گیدئون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، به‌دلیل محکوم کردن این رفتار «شرم‌آور» قدردانی کرد. پیش‌تر، اشتفن زایبرت، سفیر آلمان در اسرائیل نیز انتقاد مشابهی مطرح کرده بود.