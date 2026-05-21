آمریکا تهدید کرد در صورت نامزدی سفیر فلسطین، ویزای هیات فلسطینی را لغو میکند
یک مقام آمریکایی به تایمزاسرائیل گفت که نامزد شدن سفیر فلسطین در سازمان ملل برای معاونت ریاست مجمع عمومی قطعی نیست.
بر اساس یک سند وزارت خارجه آمریکا که به رسانهها درز کرده، ایالات متحده تهدید کرده در صورت ارائه نامزدی ریاض منصور، سفیر فلسطین در سازمان ملل، برای معاونت ریاست مجمع عمومی، ویزای هیات فلسطینی در سازمان ملل را لغو خواهد کرد.
ژنرال کنت ویلزباخ، فرمانده نیروی هوایی آمریکا، اعلام کرد پهپادهای «امکیو-۹ ریپر» (MQ-9 Reaper) در جریان عملیات «خشم حماسی» علیه جمهوری اسلامی، «باارزشترین بازیگر» میدان جنگ بودهاند. آمریکا حدود ۳۰ فروند از این پهپادها را در جریان عملیات از دست داده است.
وبسایت تخصصی «ایر اند اسپیس فورسز» (Air & Space Forces Magazine) گزارش داد ویلزباخ ۳۰ اردیبهشت در جلسه کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا، گفت: «شاید ارزشمندترین بازیگر عملیات خشم حماسی، یک سامانه بدون سرنشین بود: امکیو-۹.»
این اظهارات از سوی فرماندهای مطرح میشود که خود خلبان جنگنده است و نیروی هوایی آمریکا در سالهای اخیر بارها درباره کنار گذاشتن تدریجی ریپرها صحبت کرده بود.
هزاران حمله با ریپرها
به گفته ویلزباخ، پهپادهای ریپر «تعداد بسیار زیادی» حمله علیه اهداف جمهوری اسلامی انجام دادهاند؛ گرچه او رقم دقیق را اعلام نکرد.
ارتش آمریکا پیشتر گفته بود در جریان شش هفته نبرد سنگین میان اسفند ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵، بیش از ۱۳ هزار موضع در ایران هدف قرار گرفتهاند.
در این عملیات تقریبا تمام جنگندهها و بمبافکنهای اصلی آمریکا، از اف-۱۵ و اف-۱۶ تا اف-۲۲، اف-۳۵، بی-۱، بی-۲ و بی-۵۲ شرکت داشتند، اما ویلزباخ تاکید کرد هیچ سامانهای از نظر تعداد حملات به اندازه ریپرها فعال نبوده است.
او گفت استفاده گسترده از این پهپادها باعث شد خلبانان آمریکایی مستقیما در معرض خطر قرار نگیرند، زیرا ریپرها از راه دور هدایت میشوند.
در عین حال، استفاده گسترده از ریپرها هزینه سنگینی نیز برای آمریکا داشته است.
بر اساس این گزارش، نزدیک به ۳۰ فروند امکیو-۹ در عملیات علیه حکومت ایران از بین رفتهاند. بعضی از این پهپادها بهدست پدافند جمهوری اسلامی ساقط شدند و برخی دیگر نیز در حملات تهران به پایگاههای آمریکا در منطقه، روی زمین هدف قرار گرفتند.
جمهوری اسلامی پیشتر نیز بارها اعلام کرده بود در جریان جنگ، چندین پهپاد آمریکایی را ساقط کرده است.
این گزارش همچنین اعلام کرد که تهران موفق شده یک جنگنده اف-۱۵یی و یک هواپیمای «ای-۱۰ تاندربولت ۲» آمریکا را سرنگون کند و به یک جنگنده اف-۳۵ نیز آسیب برساند.
به نوشته ایر اند اسپیس فورسز، سامانههای فروسرخ (مادون قرمز) جمهوری اسلامی در ایران و یمن برای هواپیماهای آمریکایی دردسرساز شدهاند. سامانههایی که شناسایی آنها دشوارتر است.
خبرگزاری رویترز گزارش داد بازارهای سهام خلیج فارس در آغاز معاملات پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت، تحت تاثیر امیدها به نزدیک شدن آمریکا و جمهوری اسلامی به توافقی برای پایان جنگ خاورمیانه و همچنین افزایش قیمت نفت، رشد کردند.
بر اساس این گزارش، سرمایهگذاران پس از سخنان دونالد ترامپ درباره قرار داشتن مذاکرات با جمهوری اسلامی در مراحل پایانی، نشانههای پیشرفت در گفتوگوها را دنبال میکنند.
ترامپ همزمان هشدار داده اگر جمهوری اسلامی با توافق موافقت نکند، حملات بیشتری انجام خواهد شد.
شاخص بورس دبی یک درصد، شاخص ابوظبی ۰/۲ درصد و شاخص قطر ۰/۶ درصد افزایش یافتند. در مقابل، شاخص بورس عربستان سعودی اندکی کاهش یافت. قیمت نفت برنت نیز با رشد بیش از یک درصدی به ۱۰۶ دلار و ۲۹ سنت در هر بشکه رسید.
تیم ملی فوتبال، صبح پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت برای طی مراحل اداری دریافت ویزای آمریکا به سفارت این کشور در آنکارا رفت.
فدراسیون فوتبال در فاصله حدود ۲۰ روز تا آغاز جام جهانی با بحران ویزا روبهروست. امیر قلعهنویی هنوز نمیداند کدام بازیکنان و اعضای کادر همراه ویزا دریافت خواهند کرد و چه نفراتی را در آمریکا در اختیار خواهد داشت.
احتمال دارد برای برخی اعضای کاروان ایران، بهدلیل سوابق فعالیت یا ارتباط با سپاه پاسداران، ویزا صادر نشود.
غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت دولت امروز به نقطهای رسیده که باید «قرارگاههای مردمی تامین منابع مالی پایدار» را شکل دهد.
او اضافه کرد: «این یعنی بانک مرکزی باید یک پشتوانه مردمی دیگر برای تامین منابع داشته باشد؛ چه از جانب افرادی که در داخل کشور منابع دارند و چه ایرانیان خارج از کشور که امروز میتوانند به اقتصاد کشورشان کمک کنند.»
همزمان، حامد یزدیان، عضو هیات رییسه کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: «افزایش قیمت جوجه یکروزه در ماههای اخیر که اثر قابلتوجهی بر قیمت تمامشده داشته را میتوان ناشی از تغییرات نرخ ارز و شرایط خاص کشور دانست.»
فاکس نیوز در گزارشی به نقل از عمر محمد، کارشناس مبارزه با تروریسم، نوشت سبک زندگی مجتبی خامنهای به سطحی از ناپدید شدن رسیده که اسامه بن لادن سالها در ایبتآباد تجربه میکرد؛ زندگی بدون ارتباط مخابراتی و با اتکا به پیکهای مورد اعتماد.
