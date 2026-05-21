خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد رامین زله و کریم معروف‌پور، بامداد پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت به اتهام «عضویت در گروه‌های تروریستی تجزیه‌طلب» اعدام شدند.

میزان «تشکیل گروه با هدف بر هم زدن امنیت کشور، قیام مسلحانه از طریق تشکیل گروه‌های مجرمانه، تیراندازی و اقدام به ترور» را از دیگر اتهامات این دو زندانی سیاسی برشمرد.

به گزارش این رسانه حکومتی، زله و معروف‌پور در «ترور فرمانده پایگاه سپاه یکی از شهرستان‌های غرب کشور» با یکدیگر همکاری داشتند.

«ترور یک فرد دیگر» و «انجام عملیات مسلحانه علیه یک پایگاه نظامی و فیلم‌برداری از آن» از دیگر اتهاماتی است که رسانه قوه قضاییه بدون ارائه مستندات به این دو زندانی سیاسی منتسب کرده است.

میزان به هویت افرادی که به گزارش این رسانه، به دست زله و معروف‌پور «ترور» شده‌اند، هیچ اشاره‌ای نکرد.

پیش‌تر در آذرماه ۱۴۰۴، آژانس خبری کردپا گزارش داد زله به اتهام «بغی از طریق عضویت در یکی از احزاب کُرد» به اعدام محکوم شد. او مردادماه ۱۴۰۳ در نقده بازداشت شده بود.

به گزارش کردپا، «دادگاه آنلاین»‌ این زندانی سیاسی تنها «چند دقیقه» به ‌طول انجامید و او از حق دسترسی به وکیل تعیینی محروم بود.

آوین مصطفی‌زاده، کنشگر حقوق بشر و سخنگوی سازمان حقوق بشری کردپا، آذرماه سال گذشته در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت: «رامین بیش از یک ماه در یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی اطلاعات سپاه پاسداران، در شرایط انفرادی تحت بازداشت و بازجویی بود و برای اعتراف اجباری ، به‌شدت تحت شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفت.»

در مورد پرونده معروف‌پور اطلاعات چندانی منتشر نشده است.

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی پیش‌تر گزارش داده بود این شهروند کُرد اهل شهرستان نقده سوم فروردین ۱۴۰۰ به دست نیروی امنیتی جمهوری اسلامی در سردشت بازداشت شد.

اعدام دو شهروند عراقی به اتهام جاسوسی

سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد جمهوری اسلامی دو شهروند عراقی به نام‌های علی نادر العبیدی، ۲۷ ساله و فاضل شیخ کریم، ۲۹ ساله، را به اتهام «جاسوسی» به‌صورت مخفیانه اعدام کرده است.

بر اساس این گزارش، حکم اعدام این دو زندانی سیاسی که در یک پرونده مشترک محکوم شده بودند، ۱۷ فروردین در زندانی مرکزی کرج به اجرا درآمد، اما مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی تاکنون درباره آن سکوت اختیار کرده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع آگاه، اتهام عبیدی و شیخ کریم را «جاسوسی برای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی یکی از کشورهای عربی» عنوان کرد و افزود این دو در کرج بازداشت شده بودند.

این منبع مطلع گفت: «آنان پیش از صدور حکم، به مدت ۱۱ ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات تحت بازجویی قرار داشتند و سپس به بند اطلاعات سپاه در زندان رجایی‌شهر کرج منتقل شدند. این دو زندانی در نهایت برای اجرای حکم اعدام به ندامتگاه مرکزی کرج منتقل شده بودند.»

حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.

روند اجرای احکام اعدام در ایران طی ماه‌های اخیر، به‌ویژه در پی تحولات جنگ ۴۰ روزه، شتاب بیشتری گرفته است.

حکم اعدام احسان افرشته در ۲۳ اردیبهشت، عرفان شکورزاده در ۲۱ اردیبهشت، یعقوب کریم‌پور و ناصر بکرزاده در ۱۲ اردیبهشت، مهدی فرید در دوم اردیبهشت، محمد معصوم شاهی و حامد ولیدی در ۳۱ فروردین، و کوروش کیوانی در ۲۷ اسفند سال گذشته به اتهام «جاسوسی» اجرا شد.

از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، دست‌کم ۳۶ نفر با اتهام‌های سیاسی در ایران اعدام شده‌اند.