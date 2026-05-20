کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، شامگاه سه‌شنبه گفت‌وگوی تلفنی داشتند که «طولانی و دراماتیک» توصیف شده است.

جزئیات بیشتری درباره محتوای این تماس تلفنی منتشر نشده است.

بر اساس گزارش‌ها، رهبران آمریکا و اسرائیل طی روزهای گذشته تماس تلفنی دیگری درباره ایران داشتند.

شبکه کان اسرائیل درباره آن گفت‌وگو نوشت این تماس بیش از نیم ساعت طول کشید و دو طرف درباره احتمال ازسرگیری درگیری با جمهوری اسلامی و جزئیات سفر ترامپ به چین گفت‌وگو کردند.