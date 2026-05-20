سازمان سنجش: تاریخ برگزاری کنکور یک هفته قبل از آزمون اعلام خواهد شد
سازمان سنجش آموزش کشور خبر داد زمان دقیق برگزاری کنکور و پذیرش دانشجو-معلمان برای سال ۱۴۰۵ در هر یک از گروههای آزمایشی، یک هفته قبل از آزمون اعلام خواهد شد.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال از نگرانی دانشآموزان، دانشجویان و والدین آنها در پایان سال تحصیلی حکایت دارد.
شهروندان در پیامهای خود تاکید کردند قطع اینترنت و مجازی شدن کلاسها، به افت کیفیت آموزش انجامیده است.
لیلا سعادتی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران هشدار داد آموزش نظامی به کودکان در مساجد و پایگاههای بسیج، نقض آشکار کنوانسیون حقوق کودک است.
ایران بهعنوان یکی از امضاکنندگان کنوانسیون حقوق کودک، متعهد به حمایت از کودکان در برابر اقداماتی است که میتواند سلامت جسمی و روانی آنها را تهدید کند.
اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان، در این باره توضیح میدهد.
کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، شامگاه سهشنبه گفتوگوی تلفنی داشتند که «طولانی و دراماتیک» توصیف شده است.
جزئیات بیشتری درباره محتوای این تماس تلفنی منتشر نشده است.
بر اساس گزارشها، رهبران آمریکا و اسرائیل طی روزهای گذشته تماس تلفنی دیگری درباره ایران داشتند.
شبکه کان اسرائیل درباره آن گفتوگو نوشت این تماس بیش از نیم ساعت طول کشید و دو طرف درباره احتمال ازسرگیری درگیری با جمهوری اسلامی و جزئیات سفر ترامپ به چین گفتوگو کردند.
با کاهش چشمگیر واردات گاز از ایران و افت تولید داخلی گاز، مقامهای عراقی نسبت به بحران انرژی در این کشور هشدار دادند.
احمد موسی، سخنگوی وزارت برق عراق، اعلام کرد بحران فعلی بهطور مستقیم با تامین سوخت نیروگاهها، اعم از گاز داخلی و وارداتی، ارتباط دارد.
به گفته او، میزان واردات گاز از ایران از ۵۰ میلیون متر مکعب به ۲۰ میلیون متر مکعب کاهش یافته است.
موسی افزود بحران کنونی بهطور مستقیم بر عملکرد نیروگاههای برق عراق تاثیر منفی گذاشته و ظرفیت تولید برق کشور را کاهش داده است.
وزارت خارجه آلمان در پاسخ به پیگیری ایراناینترنشنال اعلام کرد بررسی بخشی از درخواستهای ویزای ایرانیان اکنون در سفارت این کشور در ایروان انجام میشود. این تصمیم پس از هفتهها بلاتکلیفی هزاران متقاضی و توقف فعالیت بخش کنسولی سفارت آلمان در تهران اتخاذ شده است.
بر اساس پاسخ وزارت خارجه آلمان، روند بررسی نهایی پروندههایی که پیش از آغاز درگیریهای نظامی اخیر در سفارت آلمان در تهران ثبت شده بودند - بهویژه پروندههای ویزای کار و دانشجویی - در هفتههای اخیر از سر گرفته شده و پس از تکمیل بررسیها، سفارت آلمان در ایروان میتواند ویزای ورود را صادر کند.
این وزارتخانه اعلام کرد سفارت آلمان در تهران یا اداره فدرال امور خارجی آلمان، برای تعیین وقت مراجعه به سفارت آلمان در ایروان و الصاق ویزا به گذرنامه، با متقاضیان بهصورت فردی تماس میگیرد.
متقاضیان و سفارت آلمان
اعلام این تصمیم در حالی است که طی ماههای گذشته، شماری از متقاضیان ویزای آلمان چندین بار مقابل سفارت این کشور در تهران تجمع کرده بودند.
بر اساس ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال، گروهی از متقاضیان ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ در اعتراض به صادر نشدن ویزا مقابل ساختمان سفارت آلمان تجمع کردند و گفتند با وجود دریافت پیشتاییدیه و پیشویزای اداره مهاجرت آلمان، سفارت از صدور ویزا و تعیین وقت جدید خودداری میکند.
برخی از معترضان گفته بودند اعتبار پیشتاییدیههایشان در حال پایان یافتن است و کارفرمایان آنان در آلمان همچنان منتظر صدور ویزا هستند؛ در حالی که هر متقاضی برای این مرحله ۴۱۱ یورو هزینه پرداخت کرده است.
یک هفته پیش از آن نیز گروهی دیگر از متقاضیان مقابل ورودی سفارت آلمان تجمع کرده و گفته بودند بیش از یک سال از خانوادههای خود دور ماندهاند و فرصتهای شغلی و تحصیلی بسیاری را از دست دادهاند.
بررسی انتقال پروندهها به ایروان
وزارت خارجه آلمان اکنون اعلام کرده است در حال بررسی این موضوع است که آیا درخواستهای اولیه ویزا در سایر دستهبندیها نیز میتوانند در سفارت آلمان در ایروان بررسی شوند یا نه.
در پاسخ این وزارتخانه به ایراناینترنشنال همچنین آمده است در صورتی که امکان ثبت درخواست در کشورهای همسایه فراهم شود، متقاضیان از طریق شرکت «تیالاس کانتکت» (TLScontact) مستقیما مطلع خواهند شد.
اختلال در روند صدور ویزا پس از آن شدت گرفت که سفارتخانههای خارجی در تهران، در پی تحولات امنیتی و نظامی اخیر، فعالیتهای حضوری خود را محدود کردند.
وزارت خارجه آلمان ۹ مرداد ۱۴۰۴ در پاسخ به ایراناینترنشنال گفته بود سفارت این کشور در تهران «تعطیل نشده»، اما برای مراجعهکنندگان بسته است و خدماتی ارائه نمیکند.
در وبسایت رسمی سفارت آلمان در تهران نیز اعلام شده بود که این سفارتخانه به دلیل «شرایط بحرانی فعلی» تا اطلاع ثانوی برای مراجعه حضوری بسته است و همه وقتهای قبلی لغو شدهاند.
این تحولات پس از جنگ ۱۲ روزه میان آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی رخ داد.
دهها هزار متقاضی بلاتکلیف
خبرگزاری ایرنا مرداد سال گذشته به نقل از امید محمدعلیخان، عضو انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران، گزارش داده بود توقف صدور ویزا از سوی برخی سفارتخانهها، حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار متقاضی ایرانی را بلاتکلیف کرده است.
او همچنین گفته بود برخی سفارتخانهها، از جمله آلمان، اسپانیا، سوئیس و فرانسه، از تعیین وقت جدید خودداری میکنند و پذیرش درخواست سفرهای توریستی در شماری از سفارتخانههای خارجی متوقف شده است.
در هفتههای گذشته، بیش از ۵۵۰ فعال سیاسی، روزنامهنگار، فعال حقوق بشر و آسیبدیدگان چشمی خیزش «زن، زندگی، آزادی» نیز در نامهای به دولت آلمان خواستار ازسرگیری فوری روند پذیرش افراد در معرض خطر شده بودند.
وزارت خارجه آلمان اعلام کرده است اطلاعات و جزییات تازه درباره روند بررسی ویزاهای ایرانیان در وبسایت سفارت آلمان در تهران منتشر خواهد شد.