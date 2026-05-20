محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی پزشکیان، گفت: «ما اهل مذاکرهایم، اما سر تسلیم فرود نخواهیم آورد. در مقابل هر تهاجمی، نیروهای مسلح ما تا آخرین نقطه و آخرین قطره خون ایستادهاند.»
او افزود: «باید بدانید با تک تک ایرانیان مواجه هستید. ما اهل مذاکره و گفتوگو در چارچوب منافع ملی هستیم.»
محمدجواد اکبرین، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گفت: «واشینگتن در مذاکرات با تهران، شروطی مرتبط با منافع و مطالبات ایالات متحده مطرح میکند، اما شروط جمهوری اسلامی لزوما به ایران مربوط نیست.»
او افزود: «جمهوری اسلامی خواستار خروج آمریکا از منطقه و پایان جنگ در لبنان شده، در حالی که این موضوعات اساسا از سوژه مذاکرات خارج است.»
وزیر دفاع فرانسه گفت پاریس در حال حاضر هیچ اطمینانی درباره کارگذاری مین در تنگه هرمز ندارد، اما برای احتمال پاکسازی مینها آماده میشود و کشتیهای مینروب به منطقه اعزام خواهند شد. سیبیاس نیوز گزارش داد که آمریکا دستکم ۱۰ مین دریایی را در تنگه هرمز شناسایی کرده است.
کاترین ووترین، وزیر دفاع فرانسه، اعلام کرد در خصوص مینگذاری در تنگه هرمز «قطعیتی وجود ندارد».
ووترین در گفتوگو با رادیو فرانساینفو گفت: «در حال حاضر هیچ اطمینانی در این باره ندارم، اما در هر صورت برای احتمال ضرورت پاکسازی مینها آماده میشویم.»
ووترین افزود کشتیهای مینروب بهعنوان بخشی از ماموریتی احتمالی به رهبری مشترک فرانسه و بریتانیا به منطقه اعزام میشوند و فرانسه یک فروند از این شناورها را در پایگاه خود در جیبوتی مستقر دارد.
علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت مطلع شده که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، قرار است در سفری به نیویورک، با کشورهای حوزه خلیج فارس درباره تنگه هرمز مذاکره کند.
او افزود: «امیدوارم این خبر دروغ باشد، چون برگزاری جلسهای در نیویورک یعنی در خاک دشمن. چنین اقدامی جمهوری اسلامی را در موضع ضعف قرار میدهد.»
به گفته این نماینده مجلس، کشورهای حوزه خلیج فارس باید بهدلیل اقداماتشان «مورد بازخواست قرار بگیرند».
شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، در دیدار با ولادیمیر پوتین، همتای روسی خود، تاکید کرد پایان جنگ ایران «ضرورتی فوقالعاده» است.
او افزود پایان جنگ میتواند به برقراری ثبات در بازار انرژی کمک کند.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، با اشاره به بحران اقتصادی در ایران گفت: «امروز ضروری است برای مردم تبیین شود که لازمه عبور موفق از این شرایط، ایجاد تناسب میان داشتهها و خواستههاست.»
او افزود: «با اسراف، افزایش بیرویه توقعات و بیتوجهی به محدودیتها نمیتوان به اهداف بزرگ دست یافت.»
پزشکیان ادامه داد: «ضروری است با نگاهی نو، روشهای جدید و راهکارهای خلاقانه برای عبور از مشکلات طراحی شود.»