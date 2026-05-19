رسانه اسرائیلی: بیش از هر زمان دیگری به ازسرگیری جنگ با جمهوری اسلامی نزدیک شدهایم
رسانه والانیوز به نقل از منابع سیاسی اسرائیلی گزارش داد تهران در حال وقتکشی در پرونده هستهای است و از زمان برقراری آتشبس، شرایط کنونی نزدیکترین وضعیت به ازسرگیری درگیری با جمهوری اسلامی به شمار میرود.
بر اساس این گزارش، در صورت تصمیم دونالد ترامپ برای حمله مجدد به حکومت ایران، هماهنگیهایی با چند کشور خاورمیانه انجام شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، خانواده اجمین (آلفرد) مسیحی، جوان ۲۷ ساله ارمنی که ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات میدان هفتحوض تهران با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر کشته شد، پس از خاکسپاری، تحت فشارهای امنیتی قرار دارند.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند ماموران حکومتی برای تحویل دادن پیکر این جاویدنام، از خانوادهاش مبلغ دو میلیارد تومان گرفتهاند.
پیشتر نیز گزارشهایی درباره فشار امنیتی بر خانواده جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان، جلوگیری از برگزاری مراسم خاکسپاری و یادبود و حتی تخریب سنگ مزار کشتهشدگان منتشر شده است.
اجمین مسیحی شامگاه ۱۸ دیماه در میدان هفتحوض تهران هدف شلیک مستقیم قرار گرفت.
به گفته شاهدی که هنگام تیراندازی در کنار او حضور داشت، شلیک از سوی نیروهای مستقر روی بام مسجد هفتحوض انجام شد و گلوله به گردن او اصابت کرد.
این شاهد گفت اجمین در صف اول معترضان حضور داشت و آخرین شعاری که پیش از اصابت گلوله سر داده بود، «آزادی، آزادی، آزادی» بود.
معترضان پس از زخمی شدن اجمین، پیکر او را برای جلوگیری از افتادن به دست نیروهای بسیجی به حیاط خانهای در همان حوالی منتقل کردند.
یک شاهد عینی گفت او همراه با چند مجروح دیگر تا حدود ساعت یک بامداد در آن ساختمان مانده بودند تا شرایط برای انتقال زخمیها امنتر شود.
به گفته این منبع، در میان مجروحان، دو نفر از ناحیه پا، یک نوجوان ۱۸ ساله از ناحیه کمر و فرد دیگری از سمت راست بدن هدف گلوله قرار گرفته و ریهاش سوراخ شده بود.
بر اساس روایت این شاهد، در تمام مدتی که مجروحان در ساختمان حضور داشتند، نیروهای گارد ویژه در میدان هفتحوض با فریاد «ماشاالله، ماشاالله»، «ما دشمنهای رهبر را کشتیم، ما تروریستها را کشتیم» و شعار «حیدر حیدر» با موتورسیکلت در میدان رفتوآمد میکردند.
مراسم خاکسپاری اجمین مسیحی در کلیسای حضرت مریم برگزار شد. با این حال، خانواده او تحت فشار مجبور شدند علت مرگ فرزندشان را ابتلا به سرطان اعلام کنند.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پیشتر با استناد به گزارشهای محرمانه و میدانی، روایتهای کادر درمان، شاهدان و خانوادههای جانباختگان گزارش داد در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دیماه، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ شهروند ایرانی به دست جمهوری اسلامی کشته شدند.
مریم عبدالهی، همسر رشید مظاهری، با انتشار پستی در اینستاگرام از زندانی بودن دروازهبان پیشین استقلال و تیم ملی فوتبال ایران در سلول انفرادی زندان ارومیه خبر داد.
رشید مظاهری پس از کشتار معترضان از سوی جمهوری اسلامی در ۱۸ و ۱۹ دی، با انتشار ویدیویی در پنجم اسفند، علی خامنهای را مسئول کشتار مردم معرفی کرده بود. پس از انتشار آن پست، هیچ خبری از وضعیت مظاهری منتشر نشد.
مریم عبدالهی در پستی که در اینستاگرام منتشر کرد، نوشت: «ماههاست برای آزادی رشید میجنگم و پیگیر وضعیتش هستم، اما امروز فهمیدم او را به زندان مرکزی ارومیه و در شرایط بسیار سخت انفرادی منتقل کردهاند.»
او همچنین نوشت: «رشید همیشه برای حق ایستاد و اکنون هزینه همین ایستادگی را با حبس در انفرادی میدهد. اما این سکوت ظالمانه دیگر کافی است. از جامعه ورزش، رسانهها و مردم وطنپرست میخواهم بیش از گذشته صدای رشید مظاهری باشند. ما فقط شفافیت و رسیدگی فوری و عادلانه میخواهیم. او برای حق ایستاد و من هم تا زمان آزادیاش با تمام توان کنار او میایستم و عقبنشینی نمیکنم.»