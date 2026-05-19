وب‌سایت اکسیوس، سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت در گزارشی به نقل از دو مقام آمریکایی نوشت که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، شامگاه دوشنبه، چند ساعت پس از اعلام اینکه حملات برنامه‌ریزی‌شده به ایران برای سه‌شنبه را به‌موقت لغو کرده است، نشستی درباره ایران تیم امنیت ملی خود داشت و در آن گزینه‌های نظامی علیه جمهوری اسلامی را بررسی کرد.

این رسانه نوشت: «مقام‌های آمریکایی می‌گویند ترامپ پیش از اعلام توقف، در واقع تصمیمی برای حمله به ایران نگرفته بود. او روز سه‌شنبه گفت که «یک ساعت» تا صدور دستور فاصله داشته است.»

به گفته منابع،جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، استیو ویتکاف، نماینده ویژه کاخ سفید، پیت هگست، وزیر جنگ، ژنرال دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش، جان رتکلیف، رییس سازمان سیا و چند مقام ارشد دیگر در این نشست حضور داشتند.

«مسیر پیش رو در جنگ با ایران، وضعیت تلاش‌های دیپلماتیک و طرح‌های مختلف نظامی آمریکا برای حمله به ایران» از جمله مسائلی بود که در این جلسه بررسی شد.

اکسیوس همچنین به نقل از «یک منبع آمریکایی نزدیک به ترامپ» نوشت چند چهره تندرو ضد جمهوری اسلامی که پس از اعلام روز دوشنبه ترامپ با او گفت‌وگو کرده‌اند، به این برداشت رسیده‌اند که او می‌خواهد با افزایش فشار نظامی یا تهدید به حمله، مقام‌های ایران به انعطاف در مذاکرات وادار کند.

ونس: ایرانی‌ها خواهان توافق‌اند

همزمان با انتشار این گزارش، ونس در یک نشست خبری در کاخ سفید، پیشرفت در گفت‌وگو با مقام‌های جمهوری اسلامی را قابل توجه خواند و گفت: «فکر می‌کنیم ایرانی‌ها خواهان رسیدن به توافق هستند.»

ونس گفت به‌تازگی با ترامپ صحبت کرده و او تاکید کرده است که مساله اصلی برای آمریکا این است که جمهوری اسلامی هرگز نتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد.

ونس گفت اگر چنین اتفاقی بیفتد، کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز خواهان سلاح هسته‌ای خود خواهند شد و پس از آن، کشورهای دیگر در سراسر جهان نیز همین خواسته را خواهند داشت.

او افزود: «ما می‌خواهیم شمار کشورهایی را که سلاح هسته‌ای دارند، محدود نگه داریم و به همین دلیل ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد.»

دولت آمریکا برای دستیابی به توافقی که تنگه هرمز، مسیر کلیدی انتقال جهانی نفت و دیگر کالاها، را بازگشایی کند، تحت فشار است.

ترامپ پیش‌تر ابراز امیدواری کرده بود که رسیدن به توافقی برای پایان دادن به این درگیری نزدیک است و در عین حال تهدید کرده بود اگر توافقی حاصل نشود، حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی را از سر خواهد گرفت.

با این حال، اکسیوس گزارش داد که تصمیم ترامپ برای تعلیق حمله فقط به روند مذاکرات مربوط نبوده و ملاحظات منطقه‌ای نیز در آن نقش داشته است.

به گزارش این وب‌سایت، مقام‌های آمریکایی و منابع منطقه‌ای گفته‌اند چند رهبر کشورهای خلیج فارس در تماس با ترامپ، درباره احتمال تلافی‌جویی جمهوری اسلامی علیه تاسیسات نفتی و زیرساخت‌هایشان ابراز نگرانی کرده بودند و همین نگرانی‌ها در تصمیم او برای دست نگه داشتن موثر بوده است.

آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی برای توافق دوشنبه ۲۸ اردیبهشت از سوی پاکستان به ایالات متحده تحویل داده شد. این پیشنهاد در واقع نسخه تازه و بازنگری‌شده‌ای از آخرین طرح صلح پیشنهادی آمریکا به جمهوری اسلامی بود.

اکسیوس همان روز به نقل از «یک مقام ارشد آمریکایی و یک منبع مطلع از موضوع» نوشت : «ایران پیشنهاد به‌روزشده‌ای برای توافقی با هدف پایان دادن به جنگ ارائه کرده است، اما کاخ سفید معتقد است این پیشنهاد پیشرفت معناداری محسوب نمی‌شود و برای دستیابی به توافق کافی نیست.»

یک مقام ارشد جمهوری اسلامی بدون ذکر نام به خبرگزاری رویترز گفت پیشنهاد جدید تهران در بسیاری از جنبه‌ها مشابه پیشنهاد قبلی جمهوری اسلامی است. ترامپ آن طرح را «مزخرف» توصیف کرده بود.

این پیشنهاد در گام نخست بر پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز، که مسیر اصلی انتقال نفت است و تهران عملاا آن را مسدود کرده، لغو تحریم‌ها،‌ برچیدن محاصره دریایی و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران تمرکز دارد.

به گفته این منبع، موضوعات بحث‌برانگیز مربوط به برنامه هسته‌ای ایران و غنی‌سازی اورانیوم به مراحل بعدی مذاکرات موکول خواهد شد.

با این حال، به گفته این مقام ارشد جمهوری اسلامی، آمریکا روز دوشنبه با آزادسازی یک‌چهارم از دارایی‌های مسدودشده ایران، به ارزش ده‌ها میلیارد دلار در بانک‌های خارجی موافقت کرده است، اما تهران خواهان آزادسازی کامل این دارایی‌هاست.