عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: احتمال حمله آمریکا به زیرساختها منتفی نیست
فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت: «ابتکار عمل میدانی در اختیار جمهوری اسلامی است، اما ماهیت غیرمنطقی ترامپ احتمال حمله نظامی به زیرساختها را منتفی نمیکند.»
نیویورکتایمز گزارش داد جمهوری اسلامی از فرصت آتشبس موقت برای باز کردن دهها محل استقرار موشکهای بالستیک که در جریان جنگ هدف قرار گرفته بودند، استفاده کرده است.
بر پایه این گزارش، جابهجایی پرتابگرهای متحرک موشکی و تطبیق دادن تاکتیکها برای ازسرگیری احتمالی درگیریها از دیگر اقدامات حکومت ایران در این بازه زمانی بوده است.
یک مقام نظامی آمریکا در همین رابطه گفت: «بسیاری از موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی در کوهها و تاسیسات زیرزمینی عمیق در دل کوههای گرانیتی مستقر بودند. آمریکا در حملات خود عمدتا ورودی این سایتها را هدف قرار داد و با فروریختن دهانهها، آنها را مدفون کرد، اما نتوانست خود تاسیسات را از بین ببرد. اکنون ایران بخش قابل توجهی از این سایتها را بازگشایی کرده است.»
او افزود مقامهای جمهوری اسلامی بسیاری از تسلیحات باقیمانده خود را جابهجا کردهاند و این باور را در خود تقویت کردهاند که جمهوری اسلامی میتواند با موفقیت در برابر ایالات متحده مقاومت کند؛ چه با بستن موثر تنگه هرمز، چه با حمله به زیرساختهای انرژی در کشورهای همسایه خلیج فارس و چه با تهدید هواپیماهای آمریکایی.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، اعلام کرد در پی محاصره دریایی آمریکا، صادرات نفت ایران متوقف شده و کشور روزانه با کمبود ۵۰ میلیون لیتر بنزین روبهرو است، اما دلاری برای واردات آن وجود ندارد.
ساعتی پس از انتشار سخنان پزشکیان، رسانههای دولتی از جمله ایرنا اقدام به حذف این اظهارات کردند.
مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت، در مصاحبه با ایراناینترنشنال به این موضوع میپردازد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دوشنبه ۲۸ اردیبهشت اعلام کرد حمله برنامهریزیشده سهشنبه به جمهوری اسلامی را متوقف کرده تا فرصتی برای انجام مذاکرات فراهم شود.
در حالی که خبرگزاری رویترز از انعطاف آمریکا درباره فعالیت محدود هستهای جمهوری اسلامی و موافقت واشینگتن با آزادسازی یکچهارم داراییهای مسدودشده تهران خبر داد، رسانه اکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشت کاخ سفید پیشنهاد تازه حکومت ایران برای پایان جنگ را ناکافی میداند.
پایگاه خبری بلومبرگ گزارش داد همزمان با ادامه تنشها در خلیج فارس، شمار نفتکشهای حاضر در اطراف جزیره خارک، مهمترین پایانه صادرات نفت ایران، به بالاترین سطح از زمان آغاز محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران رسیده است.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد پاکستان در چارچوب پیمان دفاعی خود با عربستان سعودی، ۸ هزار نیروی نظامی به همراه یک اسکادران جنگنده و سامانه پدافند هوایی به این کشور اعزام کرده است.
سازمان «کمک به گروگانها در سراسر جهان» خبر داد که شهاب دلیلی، زندانی سیاسی که از سال ۱۳۹۵در ایران زندانی بود، پس از آزادی از زندان اوین به ایروان و سپس به واشینگتن رفته و «در سلامت کامل به خانه و کنار خانوادهاش بازگشته است.»
این سازمان اشاره کرد که دلیلی پس از بیش از یک دهه بازداشت غیرقانونی در ایران آزاد شده است و از همه خواست که «به شهاب کمک کنند تا به راحتی به زندگی عادی بازگردد.»
شهاب دلیلی، کاپیتان پیشین شرکت کشتیرانی ایران و ساکن آمریکا، سال ۱۳۹۵ برای خاکسپاری پدرش به تهران رفت، اما هنگام بازگشت و پیش از رسیدن به فرودگاه به دست نیروهای امنیتی بازداشت و زندانی شد.
خانواده دلیلی گفته بودند جمهوری اسلامی او را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری با دولت متخاصم» یعنی آمریکا، به ۱۰ سال حبس محکوم کرده است.