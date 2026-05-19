شبکه آی۲۴ از افزایش حملات پهپادی حزبالله علیه نیروهای اسرائیلی خبر داد
شبکه آی۲۴ اسرائیل بهنقل از یک منبع امنیتی گزارش داد حزبالله استفاده از پهپادهای انفجاری را در مناطق درگیری و پیرامون نیروهای اسرائیلی مستقر در مرزهای شمالی افزایش داده است.
روزنامه فایننشالتایمز گزارش داد در پی محاصره دریایی آمریکا، صادرات نفت ایران به شرق آسیا متوقف شده است.
بر اساس این گزارش، بخش قابل توجهی از نفت خام ایران در نفتکشهای قدیمی در خلیج فارس ذخیره شده است.
آرش آزرمی، دبیر بخش اقتصادی ایراناینترنشنال، در این باره توضیح میدهد.
یک شهروند با ارسال پیامی به ایراناینترنشنال گفت: «باورم نمیشود در قرن ۲۱، یک حکومت نزدیک به سه ماه است که اینترنت را به روی مردم قطع کرده.
او افزود: «این موضوع برای هیچ سازمان بینالمللی اهمیت ندارد؟»
دولت عراق اعلام کرد استفاده از خاک، حریم هوایی و آبهای این کشور برای حمله به کشورهای همسایه را نمیپذیرد.
به گزارش الحدث، بغداد همچنین حملات پهپادی به عربستان سعودی را محکوم کرد و از آمادگی خود برای همکاری کامل در روند تحقیقات خبر داد.
دولت عراق تاکید کرد با هرگونه نقض حاکمیت ملی این کشور برخورد خواهد شد و در این زمینه هیچگونه مماشاتی صورت نمیگیرد.
مریم عبدالهی، همسر رشید مظاهری، با انتشار پستی در اینستاگرام از زندانی بودن دروازهبان پیشین استقلال و تیم ملی فوتبال ایران در سلول انفرادی زندان ارومیه خبر داد.
رشید مظاهری پس از کشتار معترضان از سوی جمهوری اسلامی در ۱۸ و ۱۹ دی، با انتشار ویدیویی در پنجم اسفند، علی خامنهای را مسئول کشتار مردم معرفی کرده بود. پس از انتشار آن پست، هیچ خبری از وضعیت مظاهری منتشر نشد.
مریم عبدالهی در پستی که در اینستاگرام منتشر کرد، نوشت: «ماههاست برای آزادی رشید میجنگم و پیگیر وضعیتش هستم، اما امروز فهمیدم او را به زندان مرکزی ارومیه و در شرایط بسیار سخت انفرادی منتقل کردهاند.»
او همچنین نوشت: «رشید همیشه برای حق ایستاد و اکنون هزینه همین ایستادگی را با حبس در انفرادی میدهد. اما این سکوت ظالمانه دیگر کافی است. از جامعه ورزش، رسانهها و مردم وطنپرست میخواهم بیش از گذشته صدای رشید مظاهری باشند. ما فقط شفافیت و رسیدگی فوری و عادلانه میخواهیم. او برای حق ایستاد و من هم تا زمان آزادیاش با تمام توان کنار او میایستم و عقبنشینی نمیکنم.»
ولیالله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، گفت: «صدای شلیکهای اخیر در آسمان اندیمشک بهدلیل تست پدافند هوایی است، لذا مردم نگران نباشند.»
او افزود: «بهدلیل سقوط پرتابه در منطقه مسکونی اندیمشک چهار شهروند مجروح شدند که در شرایط مناسب و پایدار قرار دارند.»
حیاتی ادامه داد: «با هوشیاری نیروهای مسلح و مدیریت استان، شرایط کاملا تحت کنترل است و موضوعات ضروری در زمان لازم اطلاع رسانی خواهد شد.»
ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، نیز نوشت: «سقوط یک شی ناشناس در مناطق مسکونی، منجر به خسارت به یک مغازه، دو خودرو و مصدومیت چند تن از شهروندان شده است.»