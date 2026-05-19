رشید مظاهری پس از کشتار معترضان از سوی جمهوری اسلامی در ۱۸ و ۱۹ دی، با انتشار ویدیویی در پنجم اسفند، علی خامنه‌ای را مسئول کشتار مردم معرفی کرده بود. پس از انتشار آن پست، هیچ خبری از وضعیت مظاهری منتشر نشد.

مریم عبدالهی در پستی که در اینستاگرام منتشر کرد، نوشت: «ماه‌هاست برای آزادی رشید می‌جنگم و پیگیر وضعیتش هستم، اما امروز فهمیدم او را به زندان مرکزی ارومیه و در شرایط بسیار سخت انفرادی منتقل کرده‌اند.»

او همچنین نوشت: «رشید همیشه برای حق ایستاد و اکنون هزینه همین ایستادگی را با حبس در انفرادی می‌دهد. اما این سکوت ظالمانه دیگر کافی است. از جامعه ورزش، رسانه‌ها و مردم وطن‌پرست می‌خواهم بیش از گذشته صدای رشید مظاهری باشند. ما فقط شفافیت و رسیدگی فوری و عادلانه می‌خواهیم. او برای حق ایستاد و من هم تا زمان آزادی‌اش با تمام توان کنار او می‌ایستم و عقب‌نشینی نمی‌کنم.»