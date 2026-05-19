سفارت اسرائیل در آمریکا: جهان به استفاده حزبالله لبنان از کودکان سرباز بیتوجه بوده است
سفارت اسرائیل در آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که حزبالله لبنان از بیش از ۴۰ سال پیش «با نقض مستقیم قوانین بینالمللی، کودکان سرباز را به خدمت میگیرد» و اشاره کرد: «جهان تا حد زیادی به آن بیتوجه بوده است.»
این سفارتخانه افزود استراتژی حزبالله «به همان اندازه که بیرحمانه است، محاسبهشده هم است: مغزهای جوان و تأثیرپذیر را با نفرت از یهودیان شستشو دهید، سپس همان کودکان را در خط آتش قرار دهید تا وقتی حملات اسرائیل انجام میشود، بتوانند آنها را به تعداد تلفات اضافه کنند و در صحنه جهانی نقش قربانی را بازی کنند.»