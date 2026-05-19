فدراسیون فوتبال پیشتر فهرستی از خواستهها را برای تضمین حضورش در جام جهانی به فیفا ارائه داده بود که یکی از آنها «احترام به پرچم ایران» بود.
اتلتیک از فیفا پرسید آیا به هواداران اجازه خواهد داد پرچمها را، در اندازه مجاز از نظر الزامات امنیتی، وارد کنند یا پوشاکی با تصویر پرچم پیش از انقلاب بپوشند. فیفا در پاسخ، فهرست اقلام ممنوعه خود را بر اساس آییننامه رفتاری ورزشگاهها ارسال کرد.
ماده ۳.۱.۲۴ آییننامه رفتاری ورزشگاهها تصریح میکند: «هرگونه اقلام، از جمله بنرها، پرچمها، تراکتها، پوشاک و دیگر وسایل که ماهیت سیاسی، توهینآمیز یا تبعیضآمیز داشته باشند و شامل واژهها، نمادها یا ویژگیهایی باشند که علیه یک کشور، فرد یا گروهی بر اساس نژاد، رنگ پوست، قومیت، منشأ ملی یا اجتماعی، هویت جنسیتی، معلولیت، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر، تولد، ثروت، گرایش جنسی یا هر وضعیت دیگری تبعیض ایجاد کند، ممنوع هستند.»
هنوز مشخص نیست نیروهای امنیتی ورزشگاهها تا چه اندازه با دقت اجرای این مقررات را در ورودیهای ورزشگاههای فیفا دنبال خواهند کرد.
این گزارش درحالی منتشر میشود که ماتیاس گرافستروم، دبیرکل فیفا روز شنبه پس از جلسه با مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال ایران در پاسخ به سوالی درباره تضمینهای مورد نظر فدراسیون فوتبال ایران برای ویزا و ورود تیم ملی به آمریکا و کانادا گفت: «ما درباره تمام مسائل مرتبط گفتوگو کردیم،»
او گفت: «فکر میکنم اینجا جای مطرح کردن جزئیات نیست. اما در مجموع نشست بسیار مثبتی بود و مشتاق ادامه گفتوگوها هستیم. درست مانند گفتوگوهایی که با همه فدراسیونهای عضو داریم.»
ایالات متحده: قوانین خودمان را داریم
به نوشته این رسانه، کاخ سفید از اظهار نظر درباره این موضوع خودداری کرده است. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده اعلام کرد که این وزارتخانه «همانگونه که در هر رویداد ورزشی بزرگ انجام میدهد، با شرکای محلی و فدرال برای تامین امنیت جام جهانی ۲۰۲۶ فیفا مطابق با قوانین فدرال و قانون اساسی ایالات متحده همکاری خواهد کرد و در عین حال عظمت آمریکا را به تمام جهان نشان خواهد داد.»
اتلتیک اشاره میکند که فیفا قصد دارد به هواداران اجازه دهد پرچم فلسطین را در تابستان امسال به ورزشگاههای خود بیاورند: «تفاوت این مورد با پرچم پیش از انقلاب ایران، از منظر فیفا، این است که پرچم ملی فلسطین پرچم رسمی تاییدشده یکی از اعضای فیفا است و بنابراین تنها در صورتی باید از هواداران گرفته شود که به عنوان خطر امنیتی بسیار جدی تلقی شود.»
کریم سجادپور، پژوهشگر ارشد بنیاد کارنگی برای صلح بینالمللی که بر ایران و سیاست خارجی ایالات متحده در قبال خاورمیانه تمرکز دارد، گفت تلاش فیفا برای محدود کردن نمایش پرچم پیش از انقلاب میتواند پرخطر باشد.
او گفت: «تلاش برای جلوگیری از آوردن پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه در لسآنجلس توسط ایرانیان، مانند تلاش برای جلوگیری از آوردن پرچم ایالات متحده به یک ورزشگاه آمریکایی توسط آمریکاییها است. این اقدام میتواند ناآرامی گسترده ایجاد کند.»
سجادپور گفت: «بازیهای جام جهانی به بهترین شکل نشان میدهد ایرانیان-آمریکایی چه اندازه نسبت به سرزمین مادری خود احساس تعلق دارند و تا چه حد نسبت به حکومت ایران نفرت دارند. به اهتزاز درآوردن پرچم شیر و خورشید همزمان حمایت از تیم ملی و اعتراض به حکومت است.»
فروش بالای بلیتها در «تهرانجلس»
اتلتیک با اشاره به جمعیت بالای ایرانیان در لس آنجلس مینویسد: ساحل غربی ایالات متحده محل زندگی جمعیت بزرگی از ایرانیان خارج از کشور است. ایران قرار است در مرحله گروهی جام جهانی دو بازی در ورزشگاه سوفای در نزدیکی لسآنجلس و یک بازی در سیاتل برگزار کند.
مشارکت ایران در جام جهانی از زمانی که ایالات متحده و اسرائیل در اواخر فوریه به ایران حمله کردند و درگیری همچنان ادامه دارد، در هالهای از ابهام قرار گرفته است. با این حال، بلیتهای دو بازی ایران در لسآنجلس به دلیل جمعیت گسترده ایرانیان در این منطقه به خوبی فروش رفته و این منطقه حتی به طور دوستانه «تهرانجلس» نامیده میشود.
بر اساس آمار مشاهدهشده از سوی اتلتیک برای دیدار برابر نیوزیلند تاکنون ۵۰ هزار و ۶۶۱ بلیت فروخته شده بود که ممکن است شامل بلیتهای بخش مهماننوازی و سهمیههای اتحادیههای عضو نباشد.
اتفاقات جام جهانی قطر تکرار میشود؟
اتلتیک با یادآوری حوادث جام جهانی قطر برای هواداران ایرانی مینویسد:
در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، بسیاری از هواداران ایرانی این پرچم را به ورزشگاههای محل برگزاری بازیهای تیم ملی مقابل انگلستان، ولز و ایالات متحده در مرحله گروهی بردند.
با این حال، برخی هواداران هنگام ورود به ورزشگاهها دریافتند که اجازه ورود با این پرچم یا با پیامهای آشکار انتقادی نسبت به حکومت ایران را ندارند.
قطر کشوری است که در آن زمان روابط دیپلماتیک نزدیکی با ایران داشت و در دسامبر ۲۰۱۷، فدراسیونهای فوتبال ایران و قطر یادداشت تفاهمی برای «تقویت روابط قطری-ایرانی» امضا کردند. زمانبندی این همبستگی مهم بود، زیرا تنها سه ماه پیش از آن، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر روابط خود را با قطر قطع کرده و آن را به حمایت از «تروریسم» متهم کرده بودند؛ اتهامی که قطر به شدت آن را رد کرد.
در جریان جام جهانی قطر، همچنین شکایتهایی از طریق سازوکار رسیدگی به شکایات حقوق بشری فیفا ثبت شد که در آن هواداران زن ایرانی نگرانی خود را از حضور ناظران حکومتی ایران در بازیها برای رصد افرادی که حضور داشتند و یا اعتراض میکردند، گزارش کردند.
یکی از شاکیان به اتلتیک گفت مردی را در سکوها با دوربین دوچشمی دیده که به طور مداوم جمعیت را زیر نظر داشته نه زمین بازی را، و فرد دیگری گفت مردی با کتوشلوار را دیده که از گروهی از زنان پشت سر خود فیلمبرداری میکرد و سپس برای نظارت بر سایر هواداران به محل دیگری رفت.