اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد شماری از دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف با وجود برگزار نشدن بسیاری از کلاس‌ها، ملزم به پرداخت کامل شهریه شده‌اند. برگزاری نامنظم کلاس‌ها و اجباری شدن آموزش آنلاین، کیفیت آموزش و وضعیت روانی دانشجویان را تحت تاثیر قرار داده است.

یک دانشجو از دانشکده «مهندسی مواد و متالورژی» دانشگاه صنعتی اصفهان گفت که استادان به محدودیت‌های دسترسی به اینترنت توجهی ندارند.

فشار روانی بر دانشجویان در آستانه امتحانات

این دانشجو در ادامه گفت که وضعیت آموزشی و فرآیند نمره‌دهی از سوی استادان، فشار روانی زیادی بر دانشجویان وارد کرده است.

دانشجویی از اهواز نیز در پیامی به ایران‌اینترنشنال اعلام کرد امتحانات از اوایل خرداد آغاز می‌شود، اما دانشگاه هنوز درباره نحوه برگزاری آن اطلاع‌رسانی نکرده و خوابگاه‌ها تعطیل است.

شهروند دیگری خبر داد با اعلام غیرحضوری بودن امتحانات دانشگاه‌ها، دانشجویان به شهرهای محل سکونت خود بازگشته‌اند، اما اکنون به ایشان خبر رسیده که امتحانات حضوری است و باید بار دیگر به تهران برگردند.

برخی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف هم اعلام کردند این دانشگاه اینترنت و خوابگاه را به‌طور کامل برقرار نکرده و حذف ترم را نیز مشروط کرده است.

یک دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف هم نوشت: «از نظر اعصاب و روحیه توان انجام پایان‌نامه را ندارم. برای اعتراض به افزایش شهریه به دانشگاه مراجعه کردیم، اما رییس دانشگاه گفت با مشکل مالی روبه‌رو هستند و حتی در حال تعدیل نیرو هستند.»

