امتحانات دانشآموزان استان فارس در تمامی مقاطع غیرحضوری شد
جلیل حسنی، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس، گفت: «بر اساس نظر و هماهنگی با اعضا شورای تامین و با توجه به دغدغه و نگرانی خانوادهها، امتحانات دانشآموزان در مقاطع مختلف تحصیلی در استان فارس بهصورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.»
او افزود: «اداره کل آموزش و پرورش استان و تمامی ادارات زیرمجموعه در سراسر استان وظیفه دارند در این زمینه برنامهریزی لازم را انجام دهند.»
شای گیلجس-الکساندر پیش از آغاز بازی نخست فینال کنفرانس غرب، جایزه ارزشمندترین بازیکن فصل را دریافت کرد، اما این ویکتور ومبانیاما بود که در جریان مسابقه به ستاره بیرقیب زمین تبدیل شد.
سنآنتونیو اسپرز در دیداری دراماتیک و تماشایی، پس از دو وقت اضافه، اوکلاهماسیتی تاندر را با نتیجه ۱۲۲ بر ۱۱۵ شکست داد. این پیروزی در زمین حریف، امتیاز میزبانی را از همان ابتدای سری به سود اسپرز تغییر داد.
ومبانیاما در این مسابقه نمایشی خیرهکننده ارائه کرد. این ستاره فرانسوی ۴۱ امتیاز، ۲۴ ریباند و ۳ بلاک ثبت کرد و رکورد تازهای در بازیهای پلیآف خود به جا گذاشت. او که سابقه حضور طولانی در یک مسابقه را نداشت، در این بازی ۴۹ دقیقه در زمین حضور داشت. ومبانیاما در وقت اضافه با یک پرتاب سهامتیازی بازی را مساوی کرد و سپس با دانکهای قدرتمند، برتری اسپرز را تثبیت کرد. او بخش زیادی از مسابقه را در نزدیکی سبد سپری کرد تا از برتری فیزیکی خود بهره ببرد.
شای گیلجس-الکساندر با وجود تلاش فراوان، شب دشواری را پشت سر گذاشت. او زیر فشار دفاع فشرده بازیکنان اسپرز، ۲۴ امتیاز و ۱۲ پاس گل ثبت کرد، اما درصد موفقیت شوتهایش پایین بود. تاندر در کوارتر چهارم اختلاف دو رقمی را جبران کرد و چت هولمگرن نیز با بلاک کردن شوت ثانیههای پایانی ومبانیاما در وقت قانونی، بازی را به وقت اضافه کشاند، اما این تلاشها برای پیروزی میزبان کافی نبود.
تاندر در این مسابقه در شوتزنی عملکرد ضعیفی داشت و تنها ۲۷ درصد از پرتابهای سهامتیازی این تیم در نیمه نخست به هدف رسید. هولمگرن نیز در حمله کمفروغ بود و فقط ۸ امتیاز کسب کرد.
در سوی مقابل، سنآنتونیو با وجود غیبت دیآرون فاکس مصدوم، جوانترین ترکیب تاریخ فینال کنفرانسها را به میدان فرستاد. دیلان هارپر در نخستین حضورش در ترکیب اصلی پلیآف عملکرد درخشانی داشت و همراه با دونت واسل نقش مهمی در پیروزی اسپرز ایفا کرد.
دو تیم بامداد پنجشنبه بار دیگر در اوکلاهما به مصاف هم خواهند رفت.
نیویورکتایمز گزارش داد جمهوری اسلامی در دوره آتشبس شکننده میان تهران و واشینگتن، بازسازی بخشی از توان موشکی خود را آغاز کرده و همزمان برای احتمال ازسرگیری درگیریها آماده میشود.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی از این فرصت برای بازگشایی دهها محل استقرار موشکهای بالستیک که در جریان حملات هدف قرار گرفته بودند، استفاده کرده است.
جابهجایی پرتابگرهای متحرک موشکی و تطبیق تاکتیکهای نظامی برای دور تازه احتمالی جنگ نیز از دیگر اقدامهای تهران عنوان شده است.
یک مقام نظامی آمریکا به نیویورکتایمز گفت بسیاری از موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی در تاسیسات زیرزمینی عمیق در دل کوههای گرانیتی نگهداری میشدند و آمریکا در حملات خود عمدتا ورودی این مراکز را هدف قرار داده بود.
به گفته او، فروریختن دهانه این تاسیسات باعث مدفون شدن آنها شد، اما ساختار اصلی سایتها از بین نرفت و اکنون حکومت ایران بخش قابل توجهی از این مراکز را دوباره بازگشایی کرده است.
این مقام آمریکایی افزود تهران همچنین بسیاری از تسلیحات باقیمانده خود را جابهجا کرده و در میان مقامهای جمهوری اسلامی این باور تقویت شده که میتوانند در برابر آمریکا مقاومت کنند؛ چه از طریق بستن موثر تنگه هرمز، چه با حمله به زیرساختهای انرژی کشورهای خلیج فارس و چه با تهدید هواپیماهای آمریکایی.
نیویورکتایمز نوشت با وجود ادامه مذاکرات، مقامهای جمهوری اسلامی خود را برای احتمال ازسرگیری حملات آماده کردهاند و هشدار دادهاند در صورت وقوع جنگ تازه، هزینه سنگینی به همسایگان و اقتصاد جهانی تحمیل خواهند کرد.
حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر مسائل امنیتی ایران در موسسه آلمانی امور بینالملل و امنیت، به این روزنامه گفت مقامهای جمهوری اسلامی در دور نخست جنگ، خود را برای یک درگیری طولانیمدت حدود سه ماهه آماده کرده بودند و به همین دلیل استفاده از موشکها را محدود کردند تا بتوانند هفتهها حملات را ادامه دهند.
اما به گفته او، اگر جنگ دوباره آغاز شود، رهبران جمهوری اسلامی انتظار یک نبرد «کوتاه اما بسیار شدید» را دارند؛ جنگی که میتواند با حملات هماهنگ به زیرساختهای انرژی ایران همراه باشد.
به نوشته نیویورکتایمز، جمهوری اسلامی ممکن است در دور تازه درگیریها روزانه دهها یا حتی صدها موشک شلیک کند تا «محاسبات طرف مقابل را تغییر دهد».
این گزارش افزود که کشورهای عربی خلیج فارس در صورت آغاز دوباره جنگ، ممکن است با حملات شدیدتر به زیرساختهای انرژی خود روبهرو شوند. هدف قرار دادن میادین نفتی، پالایشگاهها و بنادر نفتی، یکی از مهمترین ابزارهای تهران برای وارد آوردن فشار بر اقتصاد جهانی توصیف شده است.
نیویورکتایمز همچنین به افزایش تهدیدهای لفظی علیه امارات متحده عربی اشاره کرد و نوشت برخی مقامها و تحلیلگران نزدیک به جمهوری اسلامی معتقدند امارات با میزبانی پایگاههای نظامی آمریکا، در حملات علیه حکومت ایران نقش داشته است.
مهدی خراطیان، تحلیلگر نزدیک به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، ماه گذشته گفته بود: «ما حتما باید امارات را به دوران شترسواری برگردانیم و میتوانیم این کار را بکنیم. اگر لازم باشد، ابوظبی را اشغال خواهیم کرد.»
این روزنامه همچنین نوشت جمهوری اسلامی ممکن است علاوه بر تنگه هرمز، بر تنگه بابالمندب نیز فشار وارد کند. آبراهی راهبردی میان دریای سرخ و خلیج عدن که حدود یکدهم تجارت جهانی از آن عبور میکند و در نزدیکی مناطق تحت کنترل حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی قرار دارد.
به نوشته نیویورکتایمز، اگر تهران احساس کند کنترلش بر تنگه هرمز در خطر است، ممکن است تلاش کند آمریکا را همزمان در دو جبهه دریایی درگیر کند.
این گزارش در پایان افزود اگرچه حوثیها وعده دادهاند در صورت وقوع جنگ منطقهای از تهران حمایت کنند، اما در دور قبلی درگیریها واکنش محتاطانهای نشان دادند. موضوعی که تحلیلگران آن را ناشی از نگرانی این گروه درباره کاهش ذخایر نظامیاش میدانند.
نتبلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، سهشنبه ۲۹ اردیبهشت اعلام کرد قطع اینترنت در ایران اکنون به هشتاد و یکمین روز خود رسیده و از مرز ۱۹۲۰ ساعت فراتر رفته است.
نتبلاکس افزود: «همزمان، رژیم در تلاش است کنترل دیجیتال خود را به سطح بینالمللی گسترش دهد؛ از جمله با مطالبه کنترل کابلهای سایر کشورها در تنگه هرمز و وادار کردن شرکتهای بزرگ فناوری به تبعیت از قوانین جمهوری اسلامی.»
گزارش نتبلاکس در شرایطی منتشر شد که حکومت ایران طی سالهای اخیر کوشیده است از فضای مجازی در کشورهای دیگر برای پیشبرد اهداف سیاسی و تبلیغاتی خود بهره بگیرد.
یوروپل ۲۸ اردیبهشت اعلام کرد در یک عملیات هماهنگ علیه «محتوای تروریستی در فضای آنلاین»، ۱۴ هزار و ۲۰۰ پست و لینک مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را شناسایی کرده و هدف قرار داده است.