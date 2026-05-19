ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، گفت: «بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل، قطر از حق عبور امن از تنگه هرمز برخوردار است. هیچ کشوری، از جمله ایران، حق ندارد مانع عبور و مرور دریایی در تنگه هرمز شود یا آن را مسدود کند.»

او افزود: «تماس‌های بین‌المللی و منطقه‌ای بر تضمین بازگشت ثبات و بازگشایی تنگه هرمز برای کشتیرانی متمرکز بوده است. ما حمایت کامل خود را از تلاش‌های پاکستان برای میانجی‌گری میان ایالات متحده و ایران اعلام می‌کنیم.»

انصاری اولویت دوحه را «تقویت ثبات منطقه‌ای، جلوگیری از بازگشت به اقدامات خصمانه و یافتن راه‌حلی نهایی و پایدار برای بحران» دانست.