اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد شماری از دانشجویان در دانشگاههای مختلف با وجود برگزار نشدن بسیاری از کلاسها، ملزم به پرداخت کامل شهریه شدهاند. برگزاری نامنظم کلاسها و اجباری شدن آموزش آنلاین، کیفیت آموزش و وضعیت روانی دانشجویان را تحت تاثیر قرار داده است.
یک دانشجو از دانشکده «مهندسی مواد و متالورژی» دانشگاه صنعتی اصفهان گفت که استادان به محدودیتهای دسترسی به اینترنت توجهی ندارند.
فشار روانی بر دانشجویان در آستانه امتحانات
این دانشجو در ادامه گفت که وضعیت آموزشی و فرآیند نمرهدهی از سوی استادان، فشار روانی زیادی بر دانشجویان وارد کرده است.
دانشجویی از اهواز نیز در پیامی به ایراناینترنشنال اعلام کرد امتحانات از اوایل خرداد آغاز میشود، اما دانشگاه هنوز درباره نحوه برگزاری آن اطلاعرسانی نکرده و خوابگاهها تعطیل است.
شهروند دیگری خبر داد با اعلام غیرحضوری بودن امتحانات دانشگاهها، دانشجویان به شهرهای محل سکونت خود بازگشتهاند، اما اکنون به ایشان خبر رسیده که امتحانات حضوری است و باید بار دیگر به تهران برگردند.
برخی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف هم اعلام کردند این دانشگاه اینترنت و خوابگاه را بهطور کامل برقرار نکرده و حذف ترم را نیز مشروط کرده است.
یک دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف هم نوشت: «از نظر اعصاب و روحیه توان انجام پایاننامه را ندارم. برای اعتراض به افزایش شهریه به دانشگاه مراجعه کردیم، اما رییس دانشگاه گفت با مشکل مالی روبهرو هستند و حتی در حال تعدیل نیرو هستند.»
وزارت خارجه عراق نگرانی عمیق خود را نسبت به گزارشها از هدف قرار گرفتن تاسیسات در عربستان سعودی با سه فروند پهپاد ابراز کرد.
این وزارتخانه دوشنبه با انتشار بیانیهای نوشت: «اطلاعات اولیهای درباره وقوع حمله به عربستان سعودی با سه فروند پهپاد دریافت کرده است. در حالی که این اطلاعات را با دقت و از نزدیک پیگیری میکند، تاکید میکند که نهادهای ذیربط بلافاصله اقدامات لازم برای راستیآزمایی و انجام تحقیقات ضروری را بهمنظور روشن شدن جزئیات و شرایط این حادثه آغاز کردهاند.»
بیانیه وزارت خارجه عراق میافزاید: «هیچگونه اطلاعاتی درباره این موضوع از طریق سامانههای پدافند هوایی و تجهیزات دیداری عراق ثبت یا شناسایی نشده است. در این چارچوب، وزارت امور خارجه از نهادهای مسئول در پادشاهی برادر عربستان سعودی میخواهد که برای همکاری و تبادل اطلاعات مرتبط اقدام کنند؛ امری که میتواند به دستیابی به اطلاعات دقیقتر و تقویت امنیت و ثبات در هر دو کشور برادر کمک کند.»
تسنیم خبر داده که ایافسی آخرین درخواست فدراسیون فوتبال درباره مهلت برای معرفی نمایندگان ایران در فصل آینده مسابقات آسیایی را رد کرده و به همین دلیل «فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ چارهای ندارند جز اینکه نمایندگان ایران برای فصل آینده لیگهای آسیایی را تا ۱۰ خردادماه معرفی کنند.»
پیشتر فدراسیون از کنفدراسیون فوتبال آسیا خواسته بود مهلت معرفی نمایندگان ایران در آسیا را تا شهریور ۱۴۰۵ تمدید کند که رد شد.
به نوشته تسنیم، هیئت رئیسه سازمان لیگ و سپس هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال نمایندگان را انتخاب، تایید و بهصورت رسمی اعلام میکنند: «براساس تصمیمی که مسئولان تا این لحظه گرفتهاند، استقلال و تراکتور،تیمهای اول و دوم جدول فعلی تا پایان هفته بیستودومی به لیگ نخبگان و سپاهان، تیم سوم به لیگ ۲ قهرمانان آسیا میروند.»
پیش از این تیمهای نیمه بالایی جدول و به طور مشخص پرسپولیس، چادرملو و گلگهر با این تصمیم مخالفت کردهاند.
تسنیم همچنین خبر داده که درصورت انتخاب نمایندگان ایران، ممکن است برنامه برگزاری لیگ پس از جام جهانی هم تغییر کند و «فصل بیستوپنجم لیگ برتر در همین حالت و بدون معرفی تیم قهرمان پایان یابد و فقط تیمهای اول تا سوم راهی مسابقات باشگاهی آسیا شوند.»
این رسانه نوشته: «سازمان لیگ معتقد است با معرفی نمایندگان ایران به آسیا، سایر تیمها انگیزه خاصی برای ادامه لیگ نخواهند داشت، ضمن اینکه بار مالی روی دوش تیمها میگذارد و البته تقویم مسابقات در فصل آینده نیز تغییر خواهد کرد و فشردگی مسابقات بالا میرود.»