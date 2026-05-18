روزنامه اتلتیک گزارش داد لامین یامال، مهاجم بارسلونا، احتمالا دیدار نخست تیم ملی فوتبال اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶ را به دلیل ادامه روند درمان مصدومیت همسترینگ از دست خواهد داد.
بر اساس این گزارش، یامال ۱۸ ساله در بازی نخست مرحله گروهی اسپانیا برابر کیپ ورد در ۲۵ خرداد غایب خواهد بود و حضور او در دیدار دوم مقابل عربستان سعودی در ۳۱ خرداد نیز در هالهای از ابهام قرار دارد.
یامال در جریان پیروزی بارسلونا مقابل سلتاویگو در لالیگا دچار آسیبدیدگی شد. این مصدومیت باعث شد او ادامه فصل باشگاهی را از دست بدهد تا تمرکزش را بر آمادگی برای جام جهانی در ایالات متحده، مکزیک و کانادا بگذارد.
بارسلونا پیشتر اعلام کرده بود یامال «برنامه درمانی محافظهکارانه» را دنبال خواهد کرد.
آخرین بازی اسپانیا در مرحله گروهی جام جهانی مقابل اروگوئه در پنجم تیر برگزار خواهد شد.
اسپانیا پیش از آغاز جام جهانی، دو بازی دوستانه برابر عراق و پرو برگزار خواهد کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال از برخی رسانهها و دموکراتها در زمینه جنگ علیه جمهوری اسلامی انتقاد کرد.
او نوشت که حتی «اگر ایران تسلیم شود، اعتراف کند که نیروی دریاییاش نابود شده و در کف دریا آرام گرفته است، و نیروی هواییاش دیگر در میان ما نیست، و اگر کل ارتش آنها در حالی که سلاحها را زمین گذاشته و دستها را بالا بردهاند از تهران خارج شوند» باز هم رسانههایی چون نیویورک تایمز، وال استریت ژورنال و سیانانِ «تیتر خواهند زد که ایران یک پیروزی استادانه و درخشان بر ایالات متحده آمریکا داشته و اصلا این کشور حتی [به پیروزی] نزدیک هم نبوده است.»
ترامپ افزود: «دموکراتهای احمق و رسانهها کاملا راه خود را گم کردهاند. آنها کاملا دیوانه شدهاند!»
تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری اردوی آمادهسازی پیش از جام جهانی و همچنین دریافت ویزای آمریکا وارد ترکیه شد. این در حالی است که هنوز مشخص نیست کدام بازیکنان بتوانند ویزای آمریکا را دریافت کنند و تیم ملی فوتبال با بحران ویزا مواجه است.
رویترز نیمروز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت به وقت ترکیه گزارش داد که بازیکنان و مسئولان تیم ملی ایران با لباسهای مشکی تیم و بسیاری از آنها با چمدانهای مشکی از فرودگاه آنتالیا خارج شدند، سپس به سمت اتوبوسها رفتند تا به هتل خود در کمپ تمرینی در منطقه تفریحی بِلِک بروند.
مهدی محمدنبی، نایبرییس فدراسیون فوتبال و مدیر تیم ملی، پیش از سفر به ترکیه به سایت فدراسیون فوتبال گفت: «تیم ملی راهی ترکیه میشود تا طبق برنامه از پیش تعیینشده، دو بازی دوستانه قطعی برگزار کند.»
به گفته محمدنبی، یکی از این تیمها گامبیا است و تیم دوم را پس از نهایی شدن قرارداد، در دو، سه روز آینده اعلام خواهد کرد. تیم ملی فوتبال یک بازی هم با یکی از باشگاههای ترکیه خواهد داشت.
او ادامه داد: «تیم ملی سپس راهی شهر توسان در ایالت آریزونا خواهد شد و آنجا با پورتوریکو بازی خواهد کرد. با توجه به مینیکمپهایی که کادر فنی در تهران برگزار کرد، امیدواریم اردوی ترکیه مکمل خوبی برای آمادهسازی مدنظر امیر قلعهنویی باشد.»
این در حالی است که به دلیل انزوای جمهوری اسلامی بازیهای تدارکاتی تیم ملی پیش از جام جهانی یکی پس از دیگری لغو شدند و تیمهای ملی اسپانیا، مقدونیه و آنگولا از بازی با تیم ملی انصراف دادند.
بقایی: ممکن است برای برخی از اعضای تیم ویزا صادر نشود
مقامهای جمهوری اسلامی و فیفا اعلام کردهاند که درخواستهای ویزای آمریکا برای این تیم در ترکیه بررسی خواهد شد.
ابهام درباره صدور ویزا زمانی تشدید شد که مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، به دلیل ارتباطش با سپاه پاسداران، از ورود به کانادا برای شرکت در کنگره فیفا در ونکوور منع شد.
ایالات متحده و کانادا که همراه با مکزیک میزبان مشترک جام جهانی هستند، سپاه پاسداران را به عنوان یک «نهاد تروریستی» طبقهبندی میکنند و به روشنی اعلام کردهاند که افرادی را که با این نیروی نظامی نخبه ارتباط دارند، نمیپذیرند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی دوشنبه در نشست خبری درباره صدور روادید برای کادر فنی و تیم ملی فوتبال از سوی آمریکا گفت: «صدور روادید برای حضور تیم ملی فوتبال و کادر فنی، طبق مقررات فیفا، وظیفه دولتهای میزبان است؛ بنابراین در اینجا فیفا طرفحساب ماست.»
او گفت: «دو روز پیش در ترکیه، دیدار خوبی میان مسئولان فدراسیون فوتبال و مدیران ارشد فیفا برگزار شد و به ما اطمینان داده شد که فیفا تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا اطمینان حاصل شود که مقررات فیفا توسط میزبانها رعایت میشود.»
بقایی ادامه داد: «در عین حال، تردیدی نیست که آمریکا بارها تعهدات میزبانی خود را نقض کرده است. همچنین، اظهارنظرهایی که مطرح میشود مبنی بر اینکه ممکن است برای برخی از اعضای تیم ملی فوتبال ایران به بهانههای خودساخته ویزا صادر نشود، اصلا قابل قبول نیست و فدراسیون به صورت جدی این موضوع را پیگیری میکند.»
قلعهنویی: اگر ویزا صادر نشود، کارمان بسیار مشکلتر میشود
امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی، پیش از اعزام کاروان تیم ملی به ترکیه، درباره آخرین وضعیت آمادهسازی تیم و صدور ویزا گفت: «بازیکنان شایستهای داشتیم که مجبور بودیم تعدادی از آنها را انتخاب کنیم.»
او افزود: «انتخاب بازیکنان بسیار سخت بود اما این تصمیم بر اساس برنامههای تاکتیکی گرفته شد. البته از همین فهرست فعلی هم چند نفر حذف میشوند. امیدواریم در نهایت به ۲۸ بازیکن این فهرست ویزا بدهند، چرا که اگر ویزا صادر نشود، کارمان بسیار مشکلتر میشود.»
قلعهنویی با اشاره به وضعیت آمادگی جسمانی بازیکنان افزود: «به دلیل مشکلات بدنی، در سه بخش حدود ۴۰ درصد عقب هستیم. البته در اردوی اخیر توانستیم ۲۵ درصد از این عقبماندگی را جبران کنیم و امیدواریم تا ۲۶ خرداد بتوانیم بازیکنان را به شرایط ایدهآل برسانیم.»
تیم ایران قرار است نیمه خرداد به محل استقرار خود در آمریکا، در مجموعه ورزشی کینو در توسان آریزونا، منتقل شود. ایران ۲۵ خرداد در لسآنجلس رقابتهای خود در جام جهانی را با دیدار مقابل نیوزیلند آغاز میکند و در گروه جی با بلژیک و مصر نیز همگروه است.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد شماری از دانشجویان در دانشگاههای مختلف با وجود برگزار نشدن بسیاری از کلاسها، ملزم به پرداخت کامل شهریه شدهاند. برگزاری نامنظم کلاسها و اجباری شدن آموزش آنلاین، کیفیت آموزش و وضعیت روانی دانشجویان را تحت تاثیر قرار داده است.
یک دانشجو از دانشکده «مهندسی مواد و متالورژی» دانشگاه صنعتی اصفهان گفت که استادان به محدودیتهای دسترسی به اینترنت توجهی ندارند.
فشار روانی بر دانشجویان در آستانه امتحانات
این دانشجو در ادامه گفت که وضعیت آموزشی و فرآیند نمرهدهی از سوی استادان، فشار روانی زیادی بر دانشجویان وارد کرده است.
دانشجویی از اهواز نیز در پیامی به ایراناینترنشنال اعلام کرد امتحانات از اوایل خرداد آغاز میشود، اما دانشگاه هنوز درباره نحوه برگزاری آن اطلاعرسانی نکرده و خوابگاهها تعطیل است.
شهروند دیگری خبر داد با اعلام غیرحضوری بودن امتحانات دانشگاهها، دانشجویان به شهرهای محل سکونت خود بازگشتهاند، اما اکنون به ایشان خبر رسیده که امتحانات حضوری است و باید بار دیگر به تهران برگردند.
برخی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف هم اعلام کردند این دانشگاه اینترنت و خوابگاه را بهطور کامل برقرار نکرده و حذف ترم را نیز مشروط کرده است.
یک دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف هم نوشت: «از نظر اعصاب و روحیه توان انجام پایاننامه را ندارم. برای اعتراض به افزایش شهریه به دانشگاه مراجعه کردیم، اما رییس دانشگاه گفت با مشکل مالی روبهرو هستند و حتی در حال تعدیل نیرو هستند.»