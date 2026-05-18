دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، شامگاه دوشنبه ۲۸ اردیبهشت در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که به درخواست رهبران قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، حمله نظامی برنامهریزیشده آمریکا به جمهوری اسلامی که قرار بود سهشنبه انجام شود، فعلا متوقف شده است.
او درباره دلیل این تصمیم نوشت: «اکنون مذاکراتی جدی در جریان است و به باور آنها، بهعنوان رهبران بزرگ و متحدان ما، توافقی حاصل خواهد شد که برای ایالات متحده آمریکا و همچنین همه کشورهای خاورمیانه و فراتر از آن، بسیار قابل قبول خواهد بود.»
او در این پست بار دیگر بر شرط ایالات متحده برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای تاکید کرد.
ترامپ در ادامه افزود: «با این حال، همچنین به وزیر جنگ و فرمانده ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا دستور دادهام آماده باشند که در صورت نرسیدن به توافقی قابل قبول، در هر لحظه، حملهای کامل و گسترده علیه ایران را آغاز کنند.»
دادستان بریتانیا در دومین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان حمله با چاقو به پوریا زراعتی، مجری تلویزیون ایراناینترنشنال، بادیا و استانا، دو متهم این پرونده، بهعنوان عوامل نیابتی ایران عمل میکردند.
دانکن اتکینسون، دادستان پرونده، در جلسه دوشنبه ۲۸ اردیبهشت به دادگاه سلطنتی وولویچ گفت: «این نه سرقت بود، نه درگیریای که از کنترل خارج شده باشد؛ بلکه خشونتی عامدانه و برنامهریزیشده بود تا به هدف مورد نظر آسیب جدی وارد کند.»
او افزود آنها «حملهای برنامهریزیشده انجام دادند که پیش از آن با شناسایی و زیر نظر گرفتن هدف همراه بود و به دستور طرف سومی صورت گرفت که به نمایندگی از حکومت ایران عمل میکرد.»
پوریا زراعتی، ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ هنگام خروج از منزلش در محله ویمبلدون لندن هدف حمله قرار گرفت و از ناحیه پا مجروح شد. او ۱۲ فروردین از بیمارستان مرخص شد.
ناندیتو بادئا، ۲۱ ساله، و جرج استانا، ۲۵ ساله، در ارتباط با این حمله در رومانی بازداشت و ۲۷ آذر، یعنی حدود هشت ماه پس از ارتکاب جرم، به بریتانیا بازگردانده شدند.
دادستانی بریتانیا آنها را به «ایراد جرح عمدی با قصد وارد کردن آسیب شدید جسمی» متهم کرده است، اما آنها در جلسه مقدماتی دادگاه در لندن این اتهام را رد کردند.
جمهوری اسلامی نیز تاکنون هرگونه دخالت در این حادثه را رد کرده است.
اتکینسون در جلسه ۲۸ اردیبهشت گفت که زراعتی برای عوامل نیابتی فعال به سود ایران، «هدفی آشکار و بهراحتی قابل شناسایی برای خشونت» بود.
او همچنین به نصب پوسترهایی در تهران اشاره کرد که تنها چند ماه پیش از انجام این عملیات، تصاویر روزنامهنگاران ایرانی مخالف حکومت از جمله زراعتی را زیر عنوان «تحت تعقیب: زنده یا مرده» نشان میداد.
بهکارگیری باندهای تبهکار
اتکینسون گفت: «از سال ۲۰۰۵ تاکنون، جمهوری اسلامی کمتر به عوامل خود متکی بوده و بهطور فزایندهای برای اجرای تهدیدهای خشونتآمیز خود از عوامل نیابتی مانند باندهای تبهکار استفاده کرده است.»
به گفته او این اقدام جمهوری اسلامی افرادی را در بریتانیا شامل میشود که با هدف ارعاب، هدف ترور قرار گرفتهاند.
اتکینسون همچنین گفت که زراعتی پیش از حمله، بهطور گسترده زیر نظر گرفته شده بود.
به گفته او استانا یک سال پیش از عملیات، همراه با مردی دیگر، در باغ آپارتمان محل سکونت زراعتی بازداشت شده بود، در حالی که دستکش لاتکس، قیچی و ماسک به همراه داشت.
دادستان این پرونده جزئیات روز حمله را اینطور شرح داد: «در روز حمله، بادئا و آندری هنگامی که زراعتی از خانهاش برای رفتن به سوی خودرویش از خیابان عبور میکرد، با او روبهرو شدند. آندری او را نگه داشت و بادئا بالای ران او را با چاقو زد، سپس آنها به سوی خودروی فراری که استانا راننده آن بود گریختند، خودرو و بخشی از لباسهای خود را رها کردند و سپس با تاکسی به فرودگاه هیترو رفتند و به ژنو پرواز کردند..»
طبق اطلاعات بهدست آمده از جلسه دادگاه، یوید آندری، فرد سومی که به دست داشتن در این پرونده متهم است، در رومانی بازداشت شد اما در این دادگاه حضور ندارد.
انتظار میرود دادگاهی که روز دوشنبه آغاز شد، بیش از دو هفته طول بکشد.
در حادثهای جداگانه در ماه گذشته، سه متهم در ارتباط با یک پرونده آتشسوزی عمدی در نزدیکی استودیوهای ایراناینترنشنال در شمال غربی لندن تفهیم اتهام شدند و قرار است دادگاه آنها در ۵ بهمن ۱۴۰۵ در دادگاه کیفری مرکزی آغاز شود.
ایراناینترنشنال در بیانیهای این حمله را نشانهای از فشار فزاینده بر روزنامهنگاران این رسانه و خانوادههای آنها، بهویژه پس از جنگ ایران توصیف کرد.
وزارت امور خارجه عراق با انتشار بیانیهای حمله پهپادی علیه امارات متحده عربی را که گفته میشود از خاک عراق انجام شده است، محکوم کرد.
این وزارتخانه در این بیانیه نوشت: «حمله شدیدی را که توسط یک پهپاد علیه کشور برادر، امارات متحده عربی، انجام شد و منجر به آتشسوزی در یک مولد برق خارج از نیروگاه شرکت انرژی هستهای در منطقه الظفره شد، به شدت محکوم میکنیم.»
در این بیانیه همچنین بر همبستگی عراق با امارات متحده عربی و حمایت از آن برای حفظ حاکمیت و ثباتش تاکید شده است.
همزمان روز دوشنبه آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرد که از سوی امارات متحده عربی مطلع شده است که برق خارج از سایت نیروگاه هستهای براکه دوشنبه دوباره به واحد سه این نیروگاه وصل شد.
دولت پاکستان با انتشار بیانیهای حملات پهپادی علیه عربستان سعودی را بهشدت محکوم و بر حمایت قاطع خود از ریاض تاکید کرد.
در این بیانیه آمده است: «چنین حملاتی نقض جدی حاکمیت و تمامیت ارضی پادشاهی عربستان سعودی به شمار میرود و به نظر میرسد تلاشی برای تضعیف بیشتر صلح و ثبات منطقه باشد.»
این بیانیه میافزاید: «دولت و مردم پاکستان در این مقطع حساس، همبستگی کامل خود را با دولت و مردم پادشاهی عربستان سعودی اعلام و بار دیگر حمایت کامل و تزلزلناپذیر خود را از امنیت، صلح و شکوفایی این کشور تایید میکنند.»