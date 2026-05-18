یک شهروند: قیمت برنج نجومی شده و توان خرید نداریم
یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال گفت: «برنج آنقدر گران شده که توان خریدش را نداریم. قیمت برنج از دو میلیون تومان شروع میشود.»
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال از نصب نوشتههای اعتراضی در مناطق مختلف کرج حکایت دارد.
در این نوشته اعتراضی آمده است: «ما چیزی برای خوردن نداریم. بچههایمان گرسنه هستند. همهچیز به ما بستگی دارد.»
یک شهروند در پیامی به ایراناینترنشنال از کمبود شدید بنزین در قشم خبر داد و نوشت: «پمپبنزینها سوخت را به بازار سیاه منتقل کرده و لیتری ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان میفروشند؛ مردم عادی بنزین پیدا نمیکنند.
او افزود: «از دیشب ساعت ۱۲ شب برای بنزین آزاد رفتم پمپ بنزین. میگن بنزین آزاد از ساعت ۶ صبح تا ۱۲ ظهر اون هم ۱۰ لیتر. از ۱۲ شب تا ۲ شب در شهر دنبال بنزین میگشتم برای ماشین.»
شهروند دیگری نیز گفت: «من از شهر کوشک اصفهان پیام میدم. چند روزی هست که جایگاه پمپ بنزین کوشک کارت سوخت آزاد بهمون نمیدن برای زدن بنزین آزاد. میگن دولت گفته به کسی بنزین ندیم.»
یک شهروند در پیامی به ایراناینترنشنال گفت با وجود خرید اینترنت پرو و مصرف محدود، تنها پس از دو روز پیامی دریافت کرده که نشان میدهد نیمی از حجم بستهاش مصرف شده است.
او افزود: «اصلا نمیفهمم چطور این حجم استفاده شده. به نظر میرسد دولت از همین هم سوءاستفاده میکند.»
یک دانشجو با ارسال پیامی به ایراناینترنشنال گفت: «برای دانشجویان هیچگونه دسترسی به اینترنت آزاد و بینالمللی در نظر گرفته نشده.»
او افزود: «مقالات، پروژهها و پایاننامههای ما بهخاطر دسترسی به چیزی که حق طبیعی هر انسانی است، ناتمام مانده.»
شهروندان در پیامهای خود به ایراناینترنشنال از افزایش نرخ تورم، رکود اقتصادی، تشدید بحران معیشت و هزینههای ناشی از قطع اینترنت انتقاد کردند.
در ادامه، گزیدهای از پیامهای مردمی آمده است:
- «از سبزوار پیام میدم. شرایط زندگی در ایران خیلی سخته. من ناخنکار هستم. بهخاطر قطعی اینترنت درآمدم مثل قبل نیست. الان هم با کانفیگ یک میلیون تومنی وصل شدم.»
- «من فیلترشکن میفروختم گیگی ۵۰۰ تومن. الان دیگه مشتریهام توانایی ندارن خرید کنن، با اینکه قیمت رو آوردم روی ۱۵۰ هزار تومن. مردم دارن مدام فقیرتر میشن.»
- «شرایط زندگی خیلی سخت شده. یک دونه سس مایونز ۵۰۰ هزار تومان، مرغ کیلویی ۵۰۰ هزار تومان. واقعا مردم ایران دارن شرایط سختی رو میگذرونن.»
- «من یک دانشآموز کلاس هشتمی هستم. این چهجور مملکتی هست که کانفیگ گیگی ۴۰۰ تومن باشه و بیشتر پول توجیبی صرف خرید کانفیگ میشه.»