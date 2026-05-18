مگان کاسلا، خبرنگار سی‌ان‌بی‌سی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «یک مقام آمریکایی به من می‌گوید که گزارش رسانه‌های دولتی ایران مبنی بر اینکه ایالات متحده موافقت کرده است در جریان مذاکرات، تحریم‌های نفتی را لغو کند، نادرست است.»

پیشتر خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع ناشناس نزدیک به تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی گزارش داد که آمریکا با تعلیق تحریم‌های صادرات نفت ایران در طول مذاکرات موافقت کرده است.