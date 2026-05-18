در روز جهانی ارتباطات، مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، بدون اشاره به قطعی طولانی‌مدت اینترنت در ایران، دسترسی باکیفیت به خدمات دیجیتال را «حق مردم» دانست.

پزشکیان گفت دولت او برای برقرار ماندن ارتباطات، «شبانه‌روز» تلاش می‌کند.

کامیار بهرنگ، عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال، پیام پزشکیان را در سایه تشدید سانسور و خاموشی دیجیتال در کشور ارزیابی می‌کند.