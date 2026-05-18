وزارت خارجه پاکستان نوشت که محمد اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، و محمد بن عبدالعزیز الخلیفی، وزیر مشاور در امور خارجه قطر، دوشنبه ۲۸ اردیبهشت طی تماس تلفنی درباره «تحولات جاری منطقه» گفتوگو و بر اهمیت «تعامل دیپلماتیک برای رسیدگی به چالشهای منطقهای» تاکید کردند.
در این بیانیه آمده است که محمد بن عبدالعزیز الخلیفی از نقش سازنده پاکستان و تلاشهای مستمر دیپلماتیک این کشور قدردانی کرد.
وزارت خارجه مصر هدف قرار دادن عربستان سعودی با استفاده از پهپادها را بهشدت محکوم کرد و بر همبستگی کامل خود با این کشور تاکید کرد.
در بیانیه وزارت خارجه مصر آمده است که قاهره در برابر هرگونه تهدید علیه عربستان سعودی، موضعی ثابت و حمایتی اتخاذ کرده و از تدابیر و اقداماتی که این کشور برای حفاظت از حاکمیت خود و صیانت از امنیت شهروندان و ساکنانش در اراضی خود انجام میدهد، حمایت میکند.
مصر در این بیانیه هشدار داد که نقضهای آشکار حقوق بینالملل موجب پیچیدهتر شدن وضعیت کنونی منطقه میشود و تلاشها برای کاهش تنش را با مانع روبهرو میکند.
در روز جهانی ارتباطات، مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، بدون اشاره به قطعی طولانیمدت اینترنت در ایران، دسترسی باکیفیت به خدمات دیجیتال را «حق مردم» دانست.
پزشکیان گفت دولت او برای برقرار ماندن ارتباطات، «شبانهروز» تلاش میکند.
کامیار بهرنگ، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، پیام پزشکیان را در سایه تشدید سانسور و خاموشی دیجیتال در کشور ارزیابی میکند.
روزنامه دیلیمیل در گزارشی، به روایت بازداشتشدگان ایرانی از شکنجه، آزار جنسی و خشونت روانی در زندانهای جمهوری اسلامی پرداخت.
دیلیمیل نوشت این موارد نشاندهنده الگوی سازمانیافتهای از سرکوب و ارعاب مخالفان است.
رقیه رضایی، روزنامهنگار و عضو تحریریه ایرانوایر، در مصاحبه با ایراناینترنشنال در خصوص نقض حقوق بشر در زندانهای جمهوری اسلامی توضیح میدهد.
موج جدید تورم و بیکاری در کشور موجب تشدید بحران معیشت و گسترش فقر در جامعه شده است.
همزمان با تعطیلی مراکز اقتصادی و رکود بازار، یک عضو هیات رییسه مجلس، خبر داد شمار متقاضیان بیمه بیکاری به بیش از ۳۰۰ هزار نفر رسیده است.
احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، در مصاحبه با ایراناینترنشنال به بررسی بحران اقتصادی ایران پرداخت.
وزارت امور خارجه کویت در بیانیهای حمله پهپادی به عربستان سعودی را محکوم کرد.
کویت این حمله را در ادامه «نقضهای آشکار حقوق بینالملل» دانست و با اشاره به قطعنامه شورای امنیت در محکومیت حملات جمهوری اسلامی به کشورهای خلیج فارس، آن را تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه ارزیابی کرد.
وزارت خارجه کویت این اقدام را «تجاوزی آشکار» خواند و تاکید کرد در کنار عربستان سعودی در تمامی اقداماتی که برای حفظ امنیت، ثبات و سلامت اراضی خود اتخاذ میکند، خواهد ایستاد.