رسانههای ایران از فعالیت پدافند هوایی در اصفهان خبر دادند
خبرگزاری ایلنا اشاره کرد: «مسئولان توضیحی در رابطه با چرایی فعالیت پدافند اصفهان ارائه نکردهاند.»
رسانهها در ایران از فعالیت پدافند هوایی در اصفهان خبر دادند.
حساب کاربری دموکراتهای کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس از دونالد ترامپ انتقاد کرد که «قادر به بازگشایی تنگه هرمز نیست» و نوشت: «در نتیجه، دولت همچنان در تلاش ناامیدانه برای کاهش هزینههای انرژی، پوتین را مورد لطف قرار میدهد.»
پیشتر اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اعلام کرده بود واشینگتن یک مجوز عمومی ۳۰ روزه صادر میکند تا دسترسی موقت به بخشی از نفت روسیه که در دریا سرگردان مانده، فراهم شود.
او گفته بود این اقدام به ثبات بازار نفت کمک میکند و تضمین میکند نفت به کشورهای آسیبپذیر از نظر انرژی برسد.
حساب کاربری دموکراتهای کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا درایکس نوشت: «این میلیاردها دلار بیشتر از لغو تحریمها برای کرملین است. هیچ کمکی برای مردم آمریکا نیست.»
رییس پلیس سن دیگو اعلام کرد که شمار کشتهشدگان در یک تیراندازی در بزرگترین مسجد این شهر در ایالت کالیفرنیا، به پنج نفر رسیده است. او گفت سه بزرگسال و دو نوجوان کشته شدهاند. پلیس گفت این حمله به عنوان یک جرم ناشی از نفرت در نظر گرفته شده است.
در همین حال، یک مامور ویژه افبیآی اعلام کرد دو مظنون تیراندازی که هر دو نوجوان بودهاند کشته شدهاند؛ هر سه فرد کشتهشده نیز مردان بزرگسال هستند.
هنوز هویت مظنونان و کشتهشدگان اعلام نشده است.
رییس پلیس سن دیگو گفت: «پلیس در حال بررسی این تیراندازی بهعنوان یک جنایت ناشی از نفرت است.»
پیشتر پلیس سن دیگو اعلام کرده بود پس از دریافت گزارشهایی از یک تیراندازی مرگبار در بزرگترین مسجد این منطقه، «تهدید را خنثی کرده است».
این مرکز که محل برگزاری نمازهای روزانه است، در محوطه خود یک مدرسه نیز دارد. امام جماعت این مرکز در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که مدرسه در امنیت کامل است.
روزنامه نیویورکتایمز نوشته است که این تیراندازی در شرایطی رخ داده که شمار فزایندهای از مراکز مذهبی در سراسر آمریکا هدف خشونت قرار گرفتهاند و همین امر به افزایش تدابیر امنیتی منجر شده است. در ماه مارس، مردی با یک کامیون به کنیسهای در نزدیکی دیترویت حمله کرد و در نهایت در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شد.
اداره پلیس سندیگو اوایل بعدازظهر دوشنبه ۲۸ اردیبهشت، حدود یک ساعت پس از گزارش تیراندازی، اعلام کرد که «تهدید در مرکز اسلامی خنثی شده است.»
در بیانیه منتشرشده توضیحی درباره بازداشت یا کشته شدن فرد یا افراد دخیل ارائه نشده است.
طه حسین، امام این مرکز اسلامی در حالی که والدین دانشآموزان در خیابانی نزدیک محل تجمع کرده بودند، با انتشار ویدیویی در شبکههای اجتماعی به آنها اطمینان داد: «ما در امنیت هستیم. کل مدرسه امن است. همه بچهها، کارکنان و معلمان در امنیت هستند.»
احمد شبایک، رییس مسجد، نیز اعلام کرد یک نگهبان امنیتی در این حادثه جان خود را از دست داده است. او افزود که مسئولان مسجد هنوز نمیدانند آیا تیراندازی روز دوشنبه هدفمند بوده یا نه.
گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که در جریان تیراندازی قرار گرفته است.
تاد گلوریا، شهردار شهر، از مردم خواست از نزدیک شدن به محل حادثه خودداری کنند.
او گفت اطلاعات بیشتر بهزودی منتشر خواهد شد.
براساس گزارشها ماموران از لسآنجلس به محل حادثه اعزام شدهاند و دفتر افبیآی در سن دیگو اعلام کرده است که در حال کمک به تحقیقات است.
بیش از ۳۰۰ کارشناس حقوق بینالملل، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه نوبل، در نامهای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، نسبت به افزایش بیسابقه اعدامها در ایران ابراز نگرانی کردند.
امضاکنندگان، از جمله مقامهای سابق سازمان ملل متحد و روسای دادگاههای بینالمللی هشدار دادند که مقامهای جمهوری اسلامی از بیثباتیهای اخیر منطقهای برای سرکوب هماهنگ و خونین سوءاستفاده میکنند.
در این نامه تاکید شده است که جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان «ابزاری برای سرکوب سیاسی» استفاده میکند، و آمده است: «میزان اعدامها به سطحی رسیده که در نزدیک به چهار دهه گذشته دیده نشده است.»
صدها امضاکننده این نامه اشاره کردند که از ۲۸ اسفند سال گذشته تاکنون، «دهها نفر بهطور خودسرانه و پس از دادرسیهایی که آشکارا حتی حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه را نیز رعایت نمیکنند، اعدام شدهاند.»
آنها افزودند بسیاری از اعدامشدگان «تحت اتهام مبهم امنیت ملی محکوم شدند. دستکم هشت زندانی سیاسی صرفاً به دلیل وابستگی به سازمان مجاهدین خلقاعدام شدهاند، در حالی که حداقل ۱۱ نفر دیگر در حال حاضر به دلایل مشابه با اعدام روبرو هستند. برخی دیگر نیز به دلیل شرکت در اعتراضات با اتهاماتی مانند بغی پس از محاکمههای شتابزده اعدام شدهاند.»
در نامه ضمن اشاره به اعدام گسترده زندانیان سیاسی در دهه ۶۰، از گوترش خواسته شد که از حکومت ایران بخواهد «اعدامها را متوقف کند، فوراً و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی را آزاد کند و دسترسی به اینترنت را برقرار کند.»
از جمله امضاکنندگان این نامه «یواخیم روکر، رییس سابق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد؛ سانگ هیون سونگ، رییس سابق دیوان کیفری بینالمللی؛ روث دریفوس، رییسجمهوری سابق سوئیس؛ جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران؛ الکساندرا ماتویچوک، برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۲۲؛ گرت ایوانز، وزیر خارجه سابق استرالیا؛ و جودی ویلیامز، برنده جایزه صلح نوبل ۱۹۹۷ هستند.
از دیگر امضاکنندگان نامه میتوان به «هاینر بیلهفلدت، گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل در امور آزادی مذهب یا عقیده؛ ریچارد گلدستون، قاضی سابق دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی؛ رابرت گلدمن، رییس سابق کمیسیون بینالمللی حقوقدانان، اروین کاتلر، وزیر دادگستری سابق کانادا، ایرمگارد گریس، رییس سابق دیوان عالی اتریش، اسکار آریاس سانچز، رییسجمهوری سابق کاستاریکا؛ برنده جایزه صلح نوبل؛ آریل دورفمن، رماننویس، نمایشنامهنویس و فعال حقوق بشر؛ و خوان استبان آگویر مارتینز، وزیر خارجه سابق پاراگوئه» هستند.
رسانههای بریتانیایی شامگاه دوشنبه خبر دادهاند که پپ گواردیولا، سرمربی منچسترسیتی در پایان این فصل از آبیهای منچستر جدا میشود. این اتفاق پس از دیدار روز یکشنبه لیگ برتر مقابل استون ویلا میافتد.
بیبیسی اسپورت نوشته که باشگاه تاکید دارد گواردیولا برای فصل آینده قرارداد دارد و امیدوار است او در سمت سرمربی باقی بماند.
با این حال، کار برای خروج مورد انتظار او در باشگاه آغاز شده و اعضای کادر بر این باورند که او جدا خواهد شد.
گفته میشود اعضای تیم نیز پس از بازی پایانی فصل برابر استون ویلا انتظار دارند او جدا شود و باشگاه نیز برنامهریزیهایی برای خروج باشکوه او داشته است.
انزو مارسکا، سرمربی پیشین چلسی که در سیتی زیر نظر گواردیولا کار کرده، گزینه اصلی جانشینی این مربی ۵۵ ساله است.
گواردیولا در ۱۰ سال حضور خود در سیتی، ۱۷ جام بزرگ، و در مجموع ۲۰ جام، از جمله شش عنوان لیگ برتر، لیگ قهرمانان اروپا، سه جام حذفی و پنج جام اتحادیه را کسب کرده است.
بزرگترین مربی تاریخ باشگاه به طور گسترده یکی از بهترین مربیان تاریخ فوتبال شناخته میشود و همچنان شانس دارد دوران درخشان خود در اتحاد را با هفتمین قهرمانی لیگ برتر به پایان برساند؛ در حالی که این فصل پیشتر جام حذفی و جام کاراباو را فتح کرده است.
گمانهزنی درباره آینده این مربی ماههاست ادامه دارد و پرسش درباره دوران حضور او در منچسترسیتی بارها در نشستهای خبری مطرح شده است.
از سرمربی پیشین بارسلونا و بایرن مونیخ روز جمعه پرسیده شد آیا سفر روز بعد به ومبلی برای فینال جام حذفی آخرین حضورش در آنجا خواهد بود. او پاسخ داد: «به هیچ وجه» و به خبرنگاران یادآوری کرد که «یک سال دیگر» از قراردادش باقی مانده است.
او همچنین در گفتوگو با بیبیسی پیش از فینال جام حذفی شنبه، وقتی از او پرسیده شد آیا فصل آینده همچنان در باشگاه خواهد بود، پاسخ داد: «بله. من اینجا هستم، قرارداد دارم.»
دورهای رکوردشکن
سیتی تنها تیمی است که در یک فصل لیگ برتر به ۱۰۰ امتیاز رسیده است؛ اتفاقی که در فصل ۲۰۱۸-۲۰۱۷ رخ داد، فصلی که در آن رکورد بیشترین گل زده در یک فصل با ۱۰۶ گل نیز ثبت شد.
در فصل ۲۰۲۳-۲۰۲۲، سیتی تنها دومین تیم انگلیسی تاریخ پس از منچستریونایتد در فصل ۱۹۹۹-۱۹۹۸ شد که سهگانه را کامل کرد؛ قهرمانی همزمان در لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان اروپا.
تیم گواردیولا سپس با قهرمانی در فصل ۲۰۲۴-۲۰۲۳ به نخستین تیمی تبدیل شد که چهار فصل پیاپی عنوان قهرمانی لیگ انگلیس را کسب کرده است.
این ملیپوش پیشین اسپانیا سپس در نوامبر ۲۰۲۴ قرارداد خود را به مدت دو سال تمدید کرد؛ قراردادی که تا پایان فصل ۲۰۲۷-۲۰۲۶ اعتبار دارد.
آنا کلی، معاون سخنگوی کاخ سفید، در گفتوگو با فاکس نیوز اعلام کرد که جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داشت اورانیوم غنیشده در اختیار داشته باشد و این موضوع خط قرمز دونالد ترامپ در مذاکرات است.
او گفت: «تهران نهتنها نباید به سلاح هستهای دست پیدا کند، بلکه باید مواد غنیشده را نیز تحویل دهد.»
کلی افزود که ترامپ معتقد است جمهوری اسلامی بهخوبی میداند که او در تهدیدهایش بلوف نمیزند و عملیاتهای اخیر نشان داده واشینگتن در اجرای تهدیدات خود جدی است.