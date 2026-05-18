یک دانشجوی دانشگاه آزاد کرج بازداشت شد
دانشجویان متحد گزارش داد امیرحسین شیخمحمدی، دانشجوی دامپزشکی دانشگاه آزاد کرج، صبح دوشنبه ۲۸ اردیبهشت بازداشت شده است.
وزارت امور خارجه عراق با انتشار بیانیهای حمله پهپادی علیه امارات متحده عربی را که گفته میشود از خاک عراق انجام شده است، محکوم کرد.
این وزارتخانه در این بیانیه نوشت: «حمله شدیدی را که توسط یک پهپاد علیه کشور برادر، امارات متحده عربی، انجام شد و منجر به آتشسوزی در یک مولد برق خارج از نیروگاه شرکت انرژی هستهای در منطقه الظفره شد، به شدت محکوم میکنیم.»
در این بیانیه همچنین بر همبستگی عراق با امارات متحده عربی و حمایت از آن برای حفظ حاکمیت و ثباتش تاکید شده است.
همزمان روز دوشنبه آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرد که از سوی امارات متحده عربی مطلع شده است که برق خارج از سایت نیروگاه هستهای براکه دوشنبه دوباره به واحد سه این نیروگاه وصل شد.
این حمله پس از حمله پهپادی یکشنبه رخ داد.
دولت پاکستان با انتشار بیانیهای حملات پهپادی علیه عربستان سعودی را بهشدت محکوم و بر حمایت قاطع خود از ریاض تاکید کرد.
در این بیانیه آمده است: «چنین حملاتی نقض جدی حاکمیت و تمامیت ارضی پادشاهی عربستان سعودی به شمار میرود و به نظر میرسد تلاشی برای تضعیف بیشتر صلح و ثبات منطقه باشد.»
این بیانیه میافزاید: «دولت و مردم پاکستان در این مقطع حساس، همبستگی کامل خود را با دولت و مردم پادشاهی عربستان سعودی اعلام و بار دیگر حمایت کامل و تزلزلناپذیر خود را از امنیت، صلح و شکوفایی این کشور تایید میکنند.»
کانال ۱۳ اسرائیل گزارش داد هدف حمله احتمالی آمریکا علیه مواضعی در ایران، آسیب زدن به حکومت ایران و بازگرداندن آنها به میز مذاکره از موضع ضعف است. این در حالی است که دونالد ترامپ در ابتدای جنگ پیشین با جمهوری اسلامی بر تغییر رژیم تاکید کرده بود.
گفتوگو با نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی:
دادستانها در دادگاه رسیدگی به پرونده حمله با چاقو به «پوریا زراعتی»، مجری شبکه ایراناینترنشنال، در لندن اعلام کردند این حمله را گروهی از اتباع رومانیایی انجام دادند که بهعنوان نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی عمل میکردند.
به گفته دادستانها، ین حمله را طرف سومی که به نمایندگی از حکومت ایران عمل میکرد، سفارش داده بود.
دادستان در جریان این جلسه که برای محاکمه دو نفر از سه متهم در دادگاه کیفری، برگزار شد، این حادثه را «عملی خشونتآمیز، برنامهریزیشده و مبتنی بر شناسایی قبلی هدف» توصیف کردند.
دادستان اتکینسون گفت: «در سالهای اخیر، از سال ۲۰۰۵ به این سو، جمهوری اسلامی کمتر به عوامل خود اتکا کرده و بیش از پیش به استفاده از نیروهای نیابتی، از جمله باندهای جنایی، روی آورده است تا تهدیدهای خشونتآمیز خود را از طریق آنها عملی کند.»
دونالد ترامپ در گفتوگویی کوتاه با نیویورک پست اعلام کرد که پس از دریافت پاسخ اخیر جمهوری اسلامی درباره مذاکرات، «هیچگونه امتیازی» به تهران را نمیپذیرد.
او همچنین گفت: «میتوانم به شما بگویم آنها بیش از هر زمان دیگری میخواهند به توافق برسند، چون میدانند چه چیزی قرار است بهزودی اتفاق بیفتد.»
ترامپ در پاسخ به پرسشی مرتبط با اظهارنظرش درباره آمادگی برای پذیرش توقف ۲۰ ساله غنیسازی اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی گفت: «در حال حاضر هیچ چیز را نمیپذیرم.»
او وارد جزئیات نشد و ادامه داد: «واقعا نمیتوانم دربارهاش صحبت کنم. چیزهای زیادی در حال رخ دادن است.»
ترامپ افزود که از تهران «عصبانی یا ناراحت» نیست، اما تاکید کرد جمهوری اسلامی بهخوبی میداند آمریکا توان وارد کردن فشار و خسارت بیشتر را دارد.